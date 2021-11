PLENKOVIĆU, MILANOVIĆU, RADMANE HITNO GA POVLAČITE! Đapić osuo paljbu po hrvatskom veleposlaniku u Srbiji

Autor: Iva Međugorac

”Pozivam predsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra vanjskih i europskih poslova da trenutno pokrenu proceduru opoziva veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Srbiji, gospodina Hidajeta Biščevića.

Nakon njegovog intervjua srbijanskom izdanju međunarodnog časopisa za diplomaciju „Diplomacy and Commerce“ u kome rat u Hrvatskoj kvalificira kao ” civil war” hrvatska država mora radikalno reagirati. Jer, svi prijevodi engleske sintagme “civil war” doslovno znače “građanski rat”. Za tu sintagmu u ime hrvatskog naroda nitko nikada neće biti ovlašten, nije bio, niti se to može opravdati bilo čim”, žestoko poručuje pravaš Anto Đapić referirajući se na ovaj svojevrsni diplomatski skandal koji u javnom prostoru prolazi ispod radara.

‘Dosta je defanzive’

”Međunarodni časopis šalje diplomatsku, dakle službenu hrvatsku državnu poruku o klasifikaciji srpske agresije kao građanskog rata, nasuprot međunarodnoj javnoj memoriji, milijunima slika, kojima smo svjedočili tijekom tjedna sjećanja na žrtve srpske agresije 1991. godine, na Vukovar, na Škabrnju, nasuprot zaključcima i rezolucijama VS UN, nasuprot ocjenama stalnog neđunarodnog suda u Den Haagu.

Ova izjava ne trpi opravdanje. Čak da veleposlanik Biščević danas, bilo kad, kaže da je to srbijanska prijevara, da to nije rekao, mora nečasno biti smijenjen. Jer, morao je biti dovoljno mudar i jasan, dovoljno oprezan i znati s kim ima posla, čak iako to nije tako rekao.

Dosta je Hrvatskoj defanzive pred Srbijom u međunarodnim odnosima, dosta je državnih službenika koji ne znaju koga predstavljaju”, kaže Đapić te još jednom poziva na trenutnu smjenu čovjeka o čijem se diplomatskom rukopisu i ranije moralo voditi računa, posebice nakon vapaja lidera vojvođanskih Hrvata Žigmanova da ga nikada nije htio primiti ili ih posjetit.

“Hrvatska, država Hrvatska, uzdrmana silnim kriznim momentima, nerazumnim huškačkim osporavanjima navodnih spasitelja, paralizirana dnevno-političkim borbama i ustavno-pravnim rješenjima, u ovom slučaju mora snažnom reakcijom poslati poruku gradu i svijetu.

Ne može u svijet ići poruka u ime hrvatske države da je brutalna i međunarodno verificirana srpska agresija bila građanski rat. Ne može, ne smije. Plenkoviću, Grlić Radmane, pokrenite postupak, ovo se ni sekunde ne smije tolerirati. Pitate se što će predsjednik Republike? Baš me zanima”, zaključuje Đapić.