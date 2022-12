PLENKOVIĆU IDUĆE GODINE STIŽE VELIKA OPASNOST! Tema koju premijer ignorira: Rasprava je već krenula

Autor: Iva Međugorac

Zakon o izbornim jedinicama nedavno je na političkoj sceni izazivao žestoke polemike jer se protiv nove preraspodjele pobunio utjecajni HDZ-ov župan Ivan Anušić koji se usprotivio prijedlogu da Slavonija ostane bez postojećeg broja zastupničkih mandata, što je u političkim krugovima protumačeno kao njegov sukob s premijerom Andrejom Plenkovićem s kojim Anušić navodno već neko vrijeme nije u idiličnim odnosima. S druge pak strane u HDZ-u se govorilo i o tome kako Anušićeve kritike ide na ruku Plenkoviću i da su one svojevrsni spin te skretanje pažnje radi toga što nikome u HDZ-u nije u interesu da se raspravlja o smanjenju mandata i izbornim jedinicama.

Krenula rasprava na Ustavnom sudu

Bez obzira na to na Ustavnom sudu nedavno je započela rasprava o ustavnosti Zakona o izbornim jedinicama zbog čega se odnedavno pribavljaju dodatni podaci nakon kojih bi se ova interesantna rasprava opet trebala nastaviti. To što su sucima Ustavnog suda nedavno porasle plaće nema nikakve veze s ovom temom, kunu se u vladajućoj stranci u kojoj kažu da se ovom raspravom ne bi trebalo dogoditi ništa dramatično mada je Ustavni sud od Ministarstva pravosuđa zatražio podatke o broju birača po pojedinim izbornim jedinicama što jasno pokazuje da su se suci ozbiljno zainteresirali za ovu priču.





”Plenkovića ova tema ne zabrinjava previše, ona više muči lokalne HDZ-ovce, ali naravno da ni Plenkoviću ne ide na ruku pritisak po pitanju Zakona o izbornim jedinicama, pored svih ostalih tema kojima se mora baviti”, kaže naš sugovornik dok se na Ustavnom sudu može čuti kako će se sve o Zakonu o izbornim jedinicama znati najvjerojatnije u veljači. Ono što se već sada vrlo dobro zna je da se u deset hrvatskih izbornih jedinica bira 14 saborskih zastupnika, s tim da broj birača u svakoj izbornoj jedinici definitivno nije podjednak što je pokazao i posljednji popis stanovništva iz kojeg je razvidno da su odstupanja u broju birača problem koji se nije sanirao od 2007.godine.

Tema koja se godinama ignorirala

Treba napomenuti i to da je Ustavni sud prije 12 godina objavio izvješće u kojem se Sabor upozoravalo na problem s velikim odstupanjima koji dovodi u pitanje vrijednosti glasa birača u pojedinim izbornim jedinicama. No, očito da postoji razlog radi kojega ni Plenkovićevi prethodnici nisu poduzimali ništa po pitanju korekcije izbornih jedinica, zbog kojih se u pitanje dovodi pravednost izbora. Taj upitnik ne pokušava riješiti ni Plenković mada je to najavljivao na početku mandata, a u stranci tvrde da premijeru novi sukobi nisu potrebni i da je to jedan od razloga radi kojih izbjegava ovu temu koja se aktualizirala nakon popisa kada je postalo jasno da je u čak tri hrvatske županije broj birača veći od broja stanovnika, dok su u tri županije te brojke gotovo pa izjednačene.

Iako Plenković ovu temu nije shvatio dovoljno ozbiljno, upućeni kažu da se ona među sucima Ustavnog suda razmatra i više nego ozbiljno te da bi premijer već iza Nove godine s time zaista mogao imati problema, tim više što problem izbornih jedinica leži i u tome što one ne prate granice županija. Bude li Plenković morao krenuti u rezove i analize izbornog zakonodavstva te ako se odluči da se izborne jedinice kreiraju u skladu s brojem stanovništva kao što se to predlagalo za očekivati je da će Anušić nastaviti s pobunama koje se neće svesti samo na javne kritike spornog zakona.