Plenkoviću i vladajućoj ekipi događa se ono najgore: Primili su težak udarac u najgore vrijeme

Autor: Iva Međugorac

HDZ ima stabilan rejting mantra je to koja se kontinuirano ponavlja kako u vladajućoj stranci, tako i u javnom prostoru u kojem se iz mjeseca u mjesec objavljuju rezultati anketa koji propitkuju poziciju političkih opcija u našoj zemlji. Ne odbacujući tvrdnju o stabilnom rejtingu stručnjak Ante Rašić iz Hrvatskog glasnika koji se inače godinama bavi analizama političkih anketa kaže kako se u vladajućoj stranci unatoč svemu trebaju zabrinuti zbog negativnog trenda koji njihovu stranku potresa posljednjih mjeseci što im ne ide u prilog.

Njihov rejting stidljivo počinje padati, zanemarive su to brojke, no ono što se ne smije zanemariti jest baš taj već spomenuti trend, a ne treba pri tome zaboraviti da se ispitivanje javnog mijenja provodi na malom uzorku građana pri čemu se cijelu državu promatra kao jednu izbornu jedinicu. O trendu koji ne ide u prilog vladajućoj stranci ponešto govore i rezultati CRO Demoskopa kojega na mjesečnoj bazi prenosi RTL.

Prosinac posebno zabrinuo HDZ-ovce

Prema njihovom ispitivanju HDZ je u kolovozu prošle godine imao rejting od 25,2 posto, u rujnu su pak došli na 25,4 posto pa bi se moglo reći da su se donekle oporavili, rejting im se dodatno stabilizirao u listopadu na 25,6 posto, a onda je u prosincu uslijedio hladan tuš pošto je stranka pala na 25 posto potpore. Mada je HDZ i dalje prvi izbor za najveći broj građana brojke kažu kako je rezultat za prosinac ujedno i najlošiji rezultat HDZ-a u prošloj godini.

Takve oscilacije prema riječima našeg sugovornika ne mogu biti optimistične u periodu uoči predizborne kampanje, a i u samom HDZ-u strahuju od nemogućnosti zaustavljanja negativnog trenda propitkujući se uz to kada bi se točno mogli održati parlamentarni izbori, jer bi i njihovo odgađanje za rujan moglo biti opasno zbog eventualnih novih afera, ali i zbog straha od loše turističke sezone do koje bi moglo doći zbog recesije s kojom se suočava dio zemalja EU pri čemu se prvenstveno aludira na Njemačku.

Prema Rašićevim kalkulacijama kojima se rejting preračunava u mandate stranke desnice poput Domovinskog pokreta i Mosta na parlamentarnim izborima mogle bi osvojiti do 30-tak mandata, dok bi lijevim opcijama, liberalima, nezavisnim listama poput one koju predvodi Matija Posavec u najboljem scenariju moglo pripasti i do 105 mandata, iz čega se nameće pitanje gdje je tu HDZ kojemu do parlamentarnih izbora na putu stoje tri ozbiljne opasnosti- sindikalni štrajkovi, nove potencijalne afere i privođenja pa i pojava novih pojedinaca prije svega na desnoj političkoj sceni.

Plenković ulazi u riskantno razdoblje

Kada se na sve to doda negativan trend koji je prisutan na anketama i kojega će biti teško zaustaviti jasno je da Plenković ulazi u vrlo riskantno razdoblje. Dio naših sugovornika iz HDZ-a drži da ova stranka na idućim parlamentarnim izborima neće biti u mogućnosti osvojiti više od pola milijuna glasova, a u vladajućim redovima i u nekim njihovim internim analizama strahuju da bi mogli izgubiti barem 15 mandata što bi bio ogroman i bolan udarac za premijera Plenkovića. Dio HDZ-ova biračkog tijela nedvojbeno će oteti Domovinski pokret, a ponešto glasova iz njihova bazena otići će Mostu i Suverenistima.

Ne treba pri tome zanemariti niti Karolinu Vidović Krišto koja već sada vodi poprilično aktivnu kampanju i koja je postala prepoznatljiva na desnoj biračkoj sceni. Upitno je i što smjera bivši šef HDZ-a Tomislav Karamarko i u kojem se obliku on spreman vratiti na političku scenu, a ukoliko na izbore odluči ići sa vlastitom nezavisnom listom za očekivati je da će i on Plenkovićevoj stranci oteti dio potencijalnih birača.









Plenković nije ravnodušan

Da ni premijer Plenković nije sasvim ravnodušan prema analizama koje cirkuliraju javnim prostorom dalo se naslutiti i prije nekoliko tjedana kada je dosta burnu reagirao na navodnu internu HDZ-ovu anketu koja je cirkulirala po HDZ-ovim i novinarskim kuloarima. Prema toj anketi vladajuća stranka na izborima bi trebala osvojiti svega 55 mandata, a sa takvim rezultatom sve i da im se pribroje svi mandati dijaspore i svih osam manjinskih zastupnika HDZ-u do formiranja većine treba još deset mandata što zvuči kao nemoguća misija. O problematici s trendom ponešto govori i omjer HDZ-ovih snaga na anketama na početku i na koncu prošle godine.









U godinu dana HDZ je naime izgubio 1,6 posto potpore, a u svim tim računicama ne treba zanemariti niti 20 posto neodlučnih birača. Da su se izbori kojim slučajem održali u posljednjem mjesecu prošle godine, prema anketama koje su tada provođene HDZ bi uz svojih 25 posto kojim treba dodati i dio neodlučnih birača mogao dogurati do 32 posto potpore. U prijevodu to bi bilo negdje oko 54 do 55 zastupničkih mandata što ukazuje na to da ni one interne ankete koje Plenković negira nisu tako besmislene kao što on to nastoji prikazati.

Besmisleno je ipak imajući u vidu stanje u oporbi danas govoriti o tome da HDZ neće odnijeti relativnu pobjedu na izborima, no strelica koja pokazuje pad potpore vladajućoj stranci za Plenkovića koji se sprema na osvajanje još jednog, trećeg uzastopnog mandata mora biti razlog za zabrinutost, jer i ankete znaju biti varljive pa bi vrlo lako njegova stranka od izbornog favorita mogla doći do najvećeg gubitnika parlamentarnih izbora za koje doduše nije poznato niti kada se održavaju, a to je na koncu i još jedan od pokazatelja toga da Plenković ni sam nije siguran u njihov ishod.