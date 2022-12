PLENKOVIĆEVIZACIJA HRVATSKE! Dominaciju premijera više nije moguće ugroziti: Konkurencije nema, a advent i Svjetsko prvenstvo došli su kao naručeni

Autor: Dnevno.hr/E.P.

Građani lagano stavljaju “mozak na rezervu” i zaboravljaju sve probleme koji su nas snašli posljednjih godina.

Uživanje u adventskim lampicama i fritulama, slike i zvukovi sa svjetskog nogometnog prvenstva u Kataru i zaborav svjetske pandemije u drugi plan stavljaju inflaciju, energetsku krizu, rat i rastuće siromaštvo.

Znaju to dobro političari pa u domaćoj političkoj areni pokušavaju iskoristiti zatišje i ugodniju situaciju za pumpanje rejtinga, ali i pripremu za burnije dane i najavljeno bolno otriježnjenje nakon Nove godine koja donosi nove velike izazove.





Nema konkurencije?

Dok u Hrvatskom saboru na dnevni red dolazi glasovanje oko obuke ukrajinskih vojnika na hrvatskome tlu, oporba je bačena u vrlo neugodnu situaciju jer će morati kratko i jasno odlučiti jesu li ZA ili PROTIV što bi se moglo protumačiti kao odluka jesu li za Ukrajinu ili Rusiju.

Svjestan je toga svega Andrej Plenković, a kako saznajemo upravo i iz kuhinje premijerova Ureda ide plan da se glasovanje oko Ukrajinaca prebaci u Sabor i na taj način zaobiđe uvijek im neugodnog predsjednika Zorana Milanovića.

Zadovoljni su u HDZ-u u zadnje vrijeme razvojem situacije i kako tvrde izvori iz te stožerne stranke smatraju kako je Plenkovićeva politika održavanja ‘političke stabilnosti’ rodila vidljive plodove te osigurala sigurnu i mirnu vladavinu.

“Uvođenje eura, ulazak u Schengen, paketi pomoći i oporavka, sve su to uspjesi ove vlade i premijera Plenkovića koji će tek od siječnja slavodobitno biti predstavljeni javnosti u potpunosti.

Dobro nam je došao i ovaj prosinac te malo veselija atmosfera nakon sumorne godine u kojoj smo se morali suočavati s brojnim vanjskim udarima poput inflacije, rata i te dugotrajne epidemije”, smatra naš sugovornik iz HDZ-a dodajući kako je politika vrha stranke dovela do toga da nemaju adekvatne konkurencije na političkoj karti.

Ugušio pobunu

“Premijer je zabio ‘hat trick’ u političkoj utakmici postigavši tri važna zgoditka u posljednje vrijeme. Unaprijed je ugušio svaki otpor u vlastitim redovima – kad se krenulo kalkulirati sa izbornim jedinicama svi su mukom umuknuli. Anti Sanaderu je izbio sve s kojima je ovaj u Dalmaciji mogao surađivati.









Kolega Anušić se prepao broja mandata i koliko će ih morati dijeliti s jakim vukovarskim lobijem te je premijer sad siguran u vladavini i provođenju svoje politike”, smatra naš upućeni izvor.

Osim gašenja bilo kakve moguće pobune u vlastitim redovima, Plenković i njegovi suradnici zarili su bolne oštrice oporbi i mogu mirno ući u predizbornu godinu.

“Manevrom s Ukrajinom u Saboru premijer je uništio oporbu. Jedini mogući oponenti u vidu Domovinskog pokreta i Socijaldemokrata skužili su igru pa će glasati “po savjesti”, svi ostali su u velikim problemima. Ako ne glasaju ZA, ispast će putinisti i protiv solidarnosti za Ukrajinu. Ovo je šah mat”, zaključio je naš izvor iz HDZ-a.









A da se u Saboru vode velike bitke oko glasovanja o obuci ukrajinske vojske ukazuje i događaj koji je ovoga četvrtka prošao ispod radara.

Mladi saborski zastupnik i gradonačelnik Svete Nedelje Dario Zurovec optužio je vladajuće da ga pritišću oko glasovanja u Saboru kako bi digao ruku za dvotrećinsku većinu, a zatim je vrlo neočekivano stigao Plenkovićev manevar na konferenciji za novinare.

Iznenadio sve

“Ovo je ta velika godina isporuke. Pelješki most, povezivanje teritorija, uvođenje eura, a sada i Schengen”, rekao je. Zahvalio je svima koji su sudjelovali u procesu. Dodao je da je Slovenija uložila izjavu u kojoj je podsjetila na arbitražu te da je Hrvatska izjavom odgovorila.

“Zahvaljujemo Sloveniji na potpori. To je najbitnije”, rekao je i zatim iznenadio prisutne:

“Ja mislim da bi se trebali bojati oni koji ne budu za sudjelovanje misiji vojne pomoći Ukrajini. To će biti njihov pečat dugoročno. Što se tiče gospodina Zurovca. To moram reagirati. Koliko ja shvaćam, on kaže da je na njega netko radio pritisak. Ako je tako, onda ja imam veliki komunikacijski upit u to što on percipira kao pritisak. On je meni poslao poruku prije par dana. Ovo je malo indiskretno. Ali moram to reći da otklonimo te teme jer mi ide jako na živce da se tako nešto stvara u prostoru kao da je HDZ nekakav bully. Ja sad citiram, on će mi oprostiti indiskreciju. Mislim da je dobro da ovo kažem radi transparentnosti”, rekao je premijer i krenuo čitati poruku:

“Kaže ‘Poštovanje, volio bih ako je moguće da popijemo kavu i konkretno porazgovaramo oko obuke vojnika slijedeći tjedan”, pročitao je Plenković dio poruke.

“Politička odgovornost neće biti na onome tko je glasao ‘za’, nego na onima koji će glasati za ‘ne’. Oni će s tim živjeti 150 godina. Mi ne tražimo 101 glas, mi garantiramo za 77”, opisao je Plenković.

Neugodno je ovo iznenadilo i samog Zurovca koji je, kako saznajemo, odlučio do kraja godine izbjegavati javnost kako bi se zaboravila neugodna epizoda koju mu je priredio premijer.

Naš sugovornik to opisuje riječima: “Premijer mu je stavio brnjicu”.