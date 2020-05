PLENKOVIĆEVE DISKRETNE ČISTKE PO HDZ-u: Dva konzervativna kapitalca šaptom su pala

Polako, ali sigurno osipa se HDZ od svojih nekoć moćnih kapitalaca, i konzervativaca koji su žarili i palili strankom, Vladom, ali i političkom scenom.

Da je tome tako potvrđuje i slučaj bivšeg ministra poljoprivrede i potpredsjednika Vlade Tomislava Tolušića koji je putem društvenih mreža obznanio da se povlači sa svih političkih funkcija, te odlazi u političku samoizolaciju.

Tolušić je do unatrag nekoliko godina slovio za mladu nadu vladajuće stranke. Bio je jedan od najutjecajnijih članova HDZ-a na terenu, a jedno se vrijeme spominjao i kao potencijalni kandidat za predsjednika stranke, dok je svoju mrežu gradio preko virovitičkog HDZ-a vežući je za Josipa Đakića i Ivicu Kirina.

Tolušić se uz to sabornice, a zatim i vlade domogao preferencijalnim glasovima. Opisivan je i kao jedan od najuspješnijih župana, a u Vladu ga je uveo bivši predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko. Plenković ga je pak u vladajućim redovima zadržao sve do ljetošnje rekonstrukcije vlade. Nije Tolušiću smjena uzrokovana nepravilnostima u imovinskoj kartici najbolje sjela. Osjetio je to kao svojevrsnu nepravdu pa se u politiku nastojao povratiti preko unutarstranačkih izbora u HDZ-u na kojima se pridružio Kovačevoj Opciji za promjenu, no bezuspješno.

“Dragi moji, odoh i ja u samoizolaciju. Ali onu političku😊. Povlačim se sa svih političkih funkcija. Odradit ću do kraja ovaj mandat u Saboru i to je to od mene, što se politike tiče (osim članstva u mojoj i jedinoj političkoj stranci u kojoj ću ikad biti). Nadam se da sam ostavio nešto iza sebe, i u svom gradu, i u svojoj županiji, a nadam se barem nešto i na nacionalnoj razini. Bilo je par ružnih ali još više lijepih trenutaka zadnjih 15-ak godina ali došlo je vrijeme da drugi preuzmu kormilo i pokušaju biti bolji i uspješniji od mene. Sve što sam do sada radio u životu, radio sam sa strašću. Ako nemate strasti u sebi, ako vam krv ne vrije dok nešto radite, ako vam srce ne kuca brže, onda se nemojte ni baviti tim poslom. Strasti za politiku trenutačno više nemam i ne bi bilo korektno prema bilo kome tko mi je ikad u životu dao svoj glas na izborima, da sam tu samo zbog svoje koristi i da bih dobio plaću a ne bih dao 100% sebe zauzvrat. A i ostalo mi je još nešto ideala i stavova koje ne mislim pregaziti a to neće biti moguće ako ostanem u igri koja se zove politika. Tako da će show ići dalje bez mene. Strasti imam i previše, da ne mislite da sam se smirio ili ne daj Bože, opametio. Ali za zemlju, lozu i vino. I moju Slavoniju. I za nešto što sam htio napraviti zajedno sa mojim Ocem ali ću, nažalost, to morati napraviti i ostvariti sam. Vidimo se nekom drugom prilikom, nadam se vrlo skoro, kada ćete imati priliku vidjeti i okusiti što može slavonska zemlja i strast. I prstohvat hercegovačke tvrdoglavosti”, poručio je emotivno Tolušić.

Prije njega, sličan odnosno gotovo istovjetan potez povukao je karlovački župan Damir Jelić objavivši početkom travnja da podnosi neopozivu ostavku na svoju dužnost u karlovačkom HDZ-u gdje je bio šef. Kako je tada naveo, ni on se baš poput Tolušića više nema namjeru kandidirati ni na jednu dužnost.

“Nakon prijašnje ostavke na mjesto člana Nacionalnog predsjedništva, ova ostavka logičan je slijed moje najave nekandidiranja na unutarstranačkim izborima. Ispričavam se svima u stranci, koaliciji, oporbi, medijskom sustavu, gospodarstvu, udrugama, djelatnicima općina, gradova i Županije i svim građankama i građanima Karlovačke županije, tijekom 16 godina rada, na nenamjernim uvredama. Molim Vas za oprost i iskreno Vam se zahvaljujem na suradnji. U unutarstranačkim izborima neću ni na koji način sudjelovati, a ostat ću župan Karlovačke županije. U izazovnim i nikada doživljenim vremenima kao što su ova, želim Vam oslobađajući Uskrs”, poručio je Jelić.