PLENKOVIĆEVA VLADA O OVOME NE SMIJE PISNUTI: Pravnik ih potpuno ogolio

Autor: dnevno.hr

Zanimljiv prijedlog na svojem Facebook profilu iznio je Hrvatski suverenist i pravnik Pero Kovačević, čiju objavu u cijelosti prenosimo:

OVJERA STJECANJA IMOVINE ILI ODUZIMANJE OTETOG

Ovo nećete naći u programu Plenkovićeve Vlade,niti u programu HDZ-a i SDP-a i drugih. Za njih je to završena priča- po načelu „tko je jamio taj je jamio“. Slažete li se s tim stajalištem?Ja ne. Kao što znate, Global Financial Integrity, organizacija sa sjedištem u Washington DC-u koja se bavi istraživanjem i aktivizmom je u svojem izvješću objavljenom još u prosincu 2012, našla da je više od $15.2 milijardi dolara (11.4 milijrdi €)izneseno odnosno napustilo Hrvatsku kroz kriminal, korupciju i poreznu evaziju tokom perioda 2001 do 2010 godine.Realne procijene ukazuju da je u pretvorbi i privatizaciji ili pljački i grabežu „zamračeno najmanje 30 milijardi eura,jednaka je priča za korupciju i predstečejne nagodbe,sanacije banaka itd…

Upravo zbog toga nužno je donijeti zakon o ovjeri stjecanja vlasništva u cilju povrata i oduzimanja novca i imovine stečene kriminalom,korupcijom i poreznom evazijom. Taj zakon sam prvi put predložio u Hrvatskom saboru još davne 2005. Naravno da nisam niti ću odustati ,ovo je sad dio programa Hrvatskih suverenista.