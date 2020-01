PLENKOVIĆEVA SUDBINA VEĆ DANAS NA KOCKI? HDZ-ovci buntovno: Jedan je potez smrtonosan

”Okršaj je krenuo, definitivno, ali neće to ići onako turbulentno kako se činilo u noći nakon izbora”, tako atmosferu u HDZ-u nakon poraza Kolinde Grabar-Kitarović na predsjedničkim izborima opisuje naš dobro upućeni sugovornik napominjući da će se ozbiljnije bitke povesti tek kada se i službeno otvore procesi unutarstranačkih izbora.

”To vrijeme Plenković bi mogao iskoristiti da stane na noge, njegovo rušenje se razmatra, ali nisu svi solidarni oko toga, i postoji nekoliko teorija, jedna je da će se na njegovo rušenje krenuti već na sjednici Predsjedništva i Nacionalnog vijeća, ali u to ne vjerujem, tko bi trebao biti taj netko tko će povući taj potez? Plenković je ipak na vlasti i u tome leži njegova snaga, istina, on jest odgovoran za debakl na EU izborima, no nije na njemu sva odgovornost za predsjedničke izbore, i mislim da će za sada dok predsjedamo EU on ipak zadržati poziciju, teško da će se unutarstranački procesi odvijati brzo, koliko god su buntovnici glasni, samo je Kovač javno rekao što misli i napao ga, ali s njim ionako odavno Plenković zna na čemu je”, prepričava nadalje naš sugovornik dodajući da bi se sada prvo na dnevnom radu trebale naći detaljne analize.

”Dosta je neozbiljnih teorija o crnim labudovima, mi se moramo pozabaviti sami sobom, ali i vanjskim faktorima poput Miroslava Škore, treba vidjeti što i kako dalje. Lako je za unutarstranačke izbore, nama muku stvaraju parlamentarni izbori, veliko je pitanje može li ih Plenković sve i da ostane na čelu stranke dobiti, tko su ljudi s kojima će ić na liste? Vidjeli smo do sada da od njegovih mladih lavova nema ništa, to su ljudi koji nisu poznati među biračima, ne vladaju umreženim terenom, i to bi moglo biti smrtonosno, kobno. Takvo nešto nikome nije u interesu, u tome je Plenkovićeva najveća slabost, on u mandatu nije uspio ovladati terenom, bušili su ga sa svih strana, a on se u svemu tome nije snašao onako dobro kako bi se to očekivalo od nekoga s njegovim manirama, diplomatskim i političkim vještinama, HDz je jedna druga priča, i tu nikoga ne zanima Plenkovićevo obrazovanje, europski uspjeh”, svjedoči naš sugovornik nadalje napominjući kako bi sada najveća greška bila da se fokusiraju isključivo na Škori.

”Plenković je tu nakon poraza odmah krivo ušao u priču i napao Škorine birače, nisu to Škorini birači, to su naši odbjegli birači, protestni glasači upereni na njega., mi bez Škore za sada možemo sanjati o novoj Vladi, umjesto da sanira štetu, stabilizira situaciju, pozove na dijalog on ulazi u napad, iz kojeg ne može izaći kao pobjednik, jer ne vlada strankom suštinski”, zaključuje naš sugovornik iz vladajućih redova.