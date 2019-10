PLENKOVIĆEVA STRATEGIJA ZA OPSTANAK: Kako planira iskoristiti Vukovar?

Kada je lani u Vukovaru gradonačelnik Ivan Penava organizirao prosvjed kako bi dao do znanja da institucije ne djeluju dovoljno po pitanju procesuiranja ratnih zločina u tome gradu, prvi čovjek njegovoga HDZ-a, premijer Andrej Plenković, tom se protestu oštro usprotivio, braneći pritom institucije koje su u nadležnosti njegove Vlade. No, Plenković pred kojim stoji serijal sudbonosnih izbora, sada naglo mijenja ploču pa najavljuje čitav niz poteza koji se odnose na Vukovar. U javnosti se nametnula teza da premijer Grad heroj zlorabi u političke svrhe, nastojeći se kroz najave, koje je objelodanio javnosti, dodvoriti braniteljskoj populaciji i konzervativnom dijelu biračkog tijela, koje je HDZ iznevjerilo na europskim izborima. Prema Plenkovićevim riječima Vukovar bi kao mjesto posebnog pijeteta trebao dobiti posebne olakšice, osim toga, premijer najavljuje i državne poticaje za investicije na području toga grada, a uz to i promjenu državnih blagdana. Sve su to najave koje Plenković iz teorije u praksu kani provesti do konca ove godine. Kakve li slučajnosti, krajem godine održavaju se i predsjednički izbori na kojima pobjedu mora odnijeti Kolinda Grabar-Kitarović, HDZ-ova kandidatkinja o čijem rezultatu ovisi Plenkovićev ostanak na čelu stranke, pa u konačnici i Vlade. Plenković očito je, kroz Vukovar nastoji doprijeti do srca desnih birača i onih za koje se aktualna šefica države bori suočavajući se s Miroslavom Škorom. Vlada je u skladu s time odlučila izaći na ruku predsjednici, pa se na savjetovanje pustio Zakon o blagdanima, spomendanima i neradnim danima prema kojem se Dan državnosti s 25. lipnja vraća na 30. svibnja, Dan neovisnosti postaje pak, radni dan, dok će se 18. studenoga obilježavati kao Dan sjećanja na sve žrtve Domovinskog rata. Sve to trebalo bi biti definirano Zakonom o Vukovaru kao mjestu posebnog domovinskog pijeteta, koji u savjetovanje ide nakon što se korigira Zakon o blagdanima, koji vladajući najavljuju još od 2016. godine.