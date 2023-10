Plenkovićeva ‘prljava igra’: Manevar kojim je još jednom po tko zna koji put nadigrao oporbu

Autor: Iva Međugorac

Koncem prošlog tjedna Ustavni sud zaprimio je zahtjev 33 oporbenih zastupnika koji traže ocjenu ustavnosti novog Zakona o izbornim jedinicama, a taj je predmet na negodovanje oporbe dodijeljen sucu Mariju Jelušiću. Riječ je o profesoru sa zagrebačkog Pravnog fakulteta koji krajem devedesetih i jest bio član radne skupine koja je osmislila tadašnji izborni sustav s deset jedinica u kojem se bira po 14 zastupnika.

Hoće li Jelušić biti naklonjen HDZ-u?





Ono od čega oporba sada strahuje jest da bi Jelušić mogao biti naklonjen HDZ-u, no oni koji Jelušića poznaju tvrde da je takav strah neutemeljen pošto je on još 2010-te bio sudac izvjestitelj u vrijeme kada je Ustavni sud poslao prvo upozorenje Saboru da bi izborne jedinice potrebno prilagoditi demografskoj slici zemlje ukazujući na to da bi demografska kretanja mogla utjecati na ustavnost parlamentarnih izbora. Nije tajna da je Zakon o izbornim jedinicama ukinut početkom godine od kada traje prepucavanje između oporbenih stranaka i vladajuće većine.

Novi izborni model čije je usvajanje privremeno prolongirao predsjednik Milanović djelo je premijera Plenkovića i njegovih suradnika, koji su to točno suradnici moglo bi ostati na razini vječne tajne mada se od početka izrade novog Zakona o izbornim jedinicama u pozadini spominje Vladimir Šeks.

Izborne jedinice u svakom su slučaju ispunile formu te su posložene po pitanju broja birača, iako politički gledano doista ovdje ima prostora za priče o apsurdima što najbolje pokazuje primjer Zagreba. Glavni je grad naime zbog broja stanovnika podijeljen u tri izborne jedinice, a pri tome šesta jedinica osim središta Zagreba obuhvaća područja općine Krašić i Žumberak.

Sedma izborna jedinica obuhvaća Glinu i Kutinu, ali se u nju uguralo i Bakar, Čabar, ali i Pag. Osim Rijeke i Istre u osmoj jedinici nalazi se i Novi Vinodolski, dok je Šolta zajedno sa Zadrom i Kninom završila u devetoj izbornoj jedinici.

HDZ-ovci vjeruju da Zakon nije neustavan

Pored ovakvih apsurda oporba od starta problematizira netransparentan način na koji je zahtjev donesen, ali u HDZ-u drže da će Ustavni sud ovaj ustroj vrlo teško proglasiti neustavnim pošto je razlika između izbornih jedinica sada unutar dozvoljenih izbornih jedinica.

Mada će se i dio HDZ-ovaca složiti da Zakon možda nije pisan pošteno, i da je oholo ono što je Plenković izveo sa svojom družinom, u vladajućim redovima smatraju da je formalno Zakon ustavan, a da oporba negoduje radi toga što će njime na vidjelo izaći njihove slabosti pa bi tako primjerice za Možemo mogla biti opasna druga izborna jedinica koja po novome osim zagrebačke Dubrave i Sesveta te Ivanić Grada obuhvaća i Križevce, u kojima je malo kome napeta stranka kojom upravlja aktualni zagrebački gradonačelnik.









Tek je to jedan od primjera u kojima je HDZ-ova misteriozna radna skupina nadigrala oporbene stranke, koje su kampanju za parlamentarne izbore kanili bazirati na snažnim pojedincima, koji će se sada biti primorani s HDZ-ovim kapitalcima boriti izvan sredina u kojima su poznati. Oporba koja se na izborima odlučila boriti odbijajući konkretnije zajedničke suradnje, odnosno koaliciju, ovakvim zakonom doista jest na gubitku, a sve što se oko ovog Zakona događa jasno ukazuje na to da ih je Plenković još jednom po tko zna koji put nadigrao igrajući prljavu igru.

Parlamentarni izbori mogli bi iznjedriti mnoštvo nezadovoljnih pojedinaca, a bez saborskih mandata u konačnici bi mogle ostati mnoge stranke koje danas imaju status parlamentarnih. Izborne jedinice skrojene su tako da će HDZ na nadolazećim izborima ponovno proći vrlo dobro, i sa izbora vjerojatno izaći kao relativni pobjednik, konkretnijem broju mandata mogu se nadati i u SDP-u, u zagrebačkim izbornim jedinicama na ponešto glasova može računati i Možemo te tome još valja dodati Most i Domovinski pokret dok bi ostatak oporbe kako za sada stvari stoje mogao ostati kratkih rukava što uostalom ne sugerira samo novi zakon, već i ankete koje se iz mjeseca u mjesec provode među građanima. Nije kada su izbori u pitanju oporbi problem samo Zakon koji jest diskutabilan, već i njihova nenametljivost i bezidejnost zahvaljujući kojoj Plenković i jest postao dominantna figura hrvatske političke scene.