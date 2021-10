PLENKOVIĆEVA PRIJATELJICA GABRIJELA ŽALAC! Dobila ured i potporu od grada: Je li ovo novi HDZ drugačiji od Sanaderova?

Autor: Iva Međugorac

Nakon presude za Fimi mediju premijer Andrej Plenković tvrdio je kako se njegov HDZ ne može poistovjetiti s onim na čijem je čelu sjedio osuđeni premijer Ivo Sanader.

No, izgleda da ga ovih dana demantiraju medijski napisi o njegovoj bivšoj kolegici, ministrici regionalnog razvoja i fondova EU Gabrijeli Žalac, koju već neko vrijeme istražuje USKOK, koji je nedavno proširio istragu u aferi Vjetroelektrane pošto se sumnjiči da je kao ministrica 2017-te godine pokušala u HBOR-u lobirati za kredit od 130 milijuna tvrtki Milenka Bašića.

Tim prozivkama unatoč, Žalac, daleko od politike uspješno posluje pokrenula je vlastitu tvrtku za EU konzalting, a da od politike nije lišena jasno je i iz toga što je dobila besplatan ured u Poduzetničkom inkubatoru Vinkovci te paralelno s time i bespovratnih 5.000 kuna potpore za pokretanje biznisa. Tvrtka bivše ministrice Mega EU projekti pokrenuta je s temeljnim kapitalom od 20.000 kuna i registrirana u Vinkovcima, a osnovna djelatnost trebala bi joj biti savjetovanje i izrada projekata za EU fondove. No na podužem popisu djelatnoswti uz ostalo se spominju izdavačke djelatnosti, proizvodnja suhomesnatih proizvoda, prerada i sušenje esa te uslućživanje jela, pića i napitaka, čišćenje svih vrsta objekata kao i pružanje usluga smještaja.

Posvetila se biznisu

I dok se bivša ministrica posvetila biznisu, bivšoj ministrici posvetila se policija koja kako saznaje Telegram provodi kriminalističko istraživanje u njenom nekadašnjem resoru pri čemu su poseban interes pokazali za izradu softvera koji je dogovoren i (pre)plaćen u njenom mandatu. Policija je kako saznaje navedeni medij 27. rujna ušla u Ministarstvo s nalogom za pretres izuzevši dio dokumentacije i računalne opreme. Sporan je po svemu sudeći posao s tvrtkom Ampelos koja je 2018. godine od Ministarstva kojim je upravljala Žalac potpisala ugovor težak 13 milijuna kuna za razvoj Informacijskog sustava za strateško planiranje i upravljanje razvojem. Taj projekt koji je prvotno procijenjen na 5.764.800 kuna, prvo je porastao na 9 milijuna i 860 tisuća kuna, da bi u konačnici došao do već spomenutih 13 milijuna, i sve to u vrijeme kada su se sa samo jednim zaposlenikom borili s blokadama.

“Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije oštro odbacuje svaku insinuaciju u medijskim napisima o pogodovanju u otvorenom postupku javne nabave Informacijskog sustava za strateško planiranje i upravljanje razvojem. Naime, dana 11. lipnja 2018., u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske objavljena je Obavijest o nadmetanju za nabavu Informacijskog sustava za strateško planiranje i upravljanje razvojem odnosno gotove, cjelovite i funkcionalne informacijsko-komunikacijske platforme koja se koristi za prikupljanje, analizu i pohranu podataka i pokazatelja za izradu, praćenje i izvješćivanje o provedbi akata strateškog planiranja i razvojnih projekata koji su u pripremi”, pravdali su se iz ministarstva Gabrijele Žalac u vrijeme kada su se mediji počeli baviti ovom problematikom naglašavajući kako je ponuda zajednice ponuditelja među kojima je i sporna tvrtka ispunili sve uvjete natječaja.

Nova istraga u kontekstu koje se spominje Žalac stiže u nezgodno vrijeme po HDZ, a treba podsjetiti kako su i neki članovi ove nove ‘umivene’ Plenkovićeve vlade u medijima i ranije povezivani sa suspektnim aktivnostima kako bivše ministrice, tako i bivše kninske gradonačelnice Josipe Rimac. Naime, prema USKOK-u, Rimac je radi odobrenja kredita od HBOR-a zajedno sa Žalac koja je koristila autoritet ministirce i članice NO HBOR-a od ostalih članova Odbora tražila suglasnost i potporu da se neovisno o uvjetima vlansicima vjetroelektrane Krš Pađene odobri kreditiranje Vjetroparka. Dvije HDZ-ovke su prema tezama iz USKOK-a od predsjednice uprave HBOR-a Tamare Perko tražile da spornoj tvrtci odobri kredit od 130 milijuna eura, ali i da smanji tražene instrumente osiguranja kredita kao i da za potrebe te tvrtke osigura sastavljanje pisma namjere u kojem bi HBOR prije donesene odluke o odobravanju kredita neistinito naveo dobavljaču vjetroagregata da će kredit biti odobren, što je Perko odbila učiniti.

Marić, Horvat, Tolušić, Štromar…

Tužiteljstvo je navelo kako je Žalac i sama nerijetko kontaktirala članove NO HBOR-a kako bi od njih tražila potporu prilikom davanja suglasnosti na odluku Uprave banke o odobrenju kredita. No, osim što je Milenku Bašiću uspjela dogovoriti tajni sastanak sa ministrom Marićem, Žalac nije bila jedini predstavnik Vlade u NO banke već je na sjednicama na kojima se donosila odluka o vjetroelektranama predsjedao Marić, a događaju je nazočio i Darko Horvat, u vrijeme dok je bio ministar gospodarstva. Ovaj dvojac sudjelovao je na obje sjednice NO na kojima se 2019. godine raspravljalo o spornom kreditu te su ujedno u ožujku Upravi HBOR-a odobrili kreditiranje.

U Nadzornom odboru sjedili su i tadašnji potpredsjednik vlade Tomislav Tolušić, ondašnji ministar graditeljstva Predrag Štromar, ministar turizma Gari Cappelli, kao i predsjednik HGK Luka Burilović. No, nitko od njih nije bio na obje sjednice o CEMP-u, već su uglavnom slali svoje predstavnike. Predstavnica ministra Tolušića bila je sadašnja ministrica poljoprivrede Marija Vučković.









Mada danas premijer Plenković s distancom i ogradom gleda na afere svoje ministrice, upućeni svjedoče kako su njih dvoje doista imali prijateljski odnos. Plenković je bio zadivljen stručnošću svoje kolegice Žalac. Dotičnu je i nakon afera s Mercedesom i nevažećom vozačkom po odlasku iz Vlade navodno pokušavao ugurati u neku od europskih institucija, od čega je odustao baš kada su se po medijima počele raspetljavati afere ove Vinkovčanke koju je na nacionalnu političku scenu progurao upravo premijer Andrej Plenković koji kako sam kaže gradi HDZ koji je drugačiji od onoga kojega je vodio Ivo Sanader.