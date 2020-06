PLENKOVIĆEVA OPORBA U HDZ-U RAZOČARANA STIEROM: Od početka smo govorili da je krtica

Miro Kovač i Milijan Brkić, svoje političke karijere, kako za sada stvari stoje mogu zaboraviti.

Naime, ovaj je dvojac, kao što je poznato na unutarstranačkim izborima u vladajućoj stranci predstavljao svojevrsnu oporbu aktualnom šefu stranke Andreju Plenkoviću, čiji je tim u konačnici na tom HDZ-ovom festivalu demokracije pomeo konkurenciju. Ubrzo potom Kovač i Brkić, eliminirani su sa svih funkcija, a njihova imena neće se naći na aktualnim listama za Sabor.

Član Kovačeve Opcije za promjenu bio je i bivši ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić, koji je samoinicijativno odustao od politike, dok se Ivan Penava pridružio Škorinom Domovinskom pokretu.

Na nastavak političke karijere računa tek Davor Ivo Stier, koji već sada u svojim javnim nastupima zastupa HDZ-ov predizborni program, ali i Plenkovićevu politiku, koju je na stranačkim izborima žestoko kritizirao. Takva Stierova transformacija, pa i nedavne kritike na račun Penave, iznenađuju one koji su s njime surađivali na stranačkim izborima, no i među njima postoje oni koji su od početka HDZ-ovih izbora bili rezervirani prema Davoru Stieru.

”Od početka smo govorili da je on Plenkovićeva krtica, uopće nam nije jasno kako se našao u Kovačevom timu. On je očito na neki način ubačen, kada je napustio Ministarstvo vanjskih poslova zbog razlaza s Mostom prezentiran je kao principijelan političar, međutim, njegovi posljednji istupi u predizbornoj kampanji otkrivaju da se bori za vlastitu fotelju, i da je samo to u fokusu njegova interesa. Plenković je od početka naših izbora govorio da Stier za njega nije otpisan, a to se sada i potvrdilo. Kovač nije imao drugog izbora, on se morao kandidirati za predsjednika stranke, zaigrao je na sve i ništa, ali nije niti imao što izgubiti, jer ga Plenković i bez ove kandidature ne bi stavio na stranačke liste za Sabor”, komentira naš sugovornik blizak Kovaču i Brkiću koji su kako kaže razočarani Stierom.

No, s druge strane Stier je osobno objasnio radi čega se sada za nadolazeće izbore priklonio Plenkoviću.

”Mi smo demokratska stranka i tu smo doista napravili jedan iskorak. Sudjelovao sam kao politički tajnik u promijeni Statuta. Mi smo izabrali vodstvo na najdemokratičniji način, to druge strane nemaju. Imamo pluralizam, možemo imati različita mišljenja, a opet zajednički raditi na tome što mislimo da je najbolje za Hrvatsku, da bude sigurna. U tom pogledu, svaka kritika je dobrodošla kada se želi biti konstruktivna. Takva su bile i moje. I danas zajedno radimo kao što smo rekli za vrijeme unutarstranačke kampanje, da nakon unutarstranačkih izbora idemo svi zajedno raditi na pobjedi HDZ-a, ne zbog HDZ-a nego jer je to dobro za Hrvatsku. U drugim strankama se izbacuje ljude ako misle drugačije. Evo, meni je drago, kolegica Marijana Petir, koja je s nama na listi, koja će doista biti vrlo aktivna u Saboru. Jako smo dobro surađivali u EU parlamentu i žao mi je što je bila izbačena iz HSS-a. Mi smo jedna demokratska stranka, gdje doista se može različito misliti”, objasnio je tijekom sučeljavanja s Beljakom na RTL-u.