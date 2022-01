PLENKOVIĆEVA NOĆNA MORA KREĆE ZA PAR DANA! Oni neće odustati: Nesnosno ga iritiraju

Autor: Iva Međugorac

Potpise koje su neumorno prikupljali puna dva tjedna, Mostovci bi na prebrojavanje prema najavama iz njihovih redova trebali predati 24.siječnja. Kao što je poznato, koncem prosinca prošle godine Mostovci su otkrili kako su prikupili 400.000 potpisa za raspisivanje referenduma o ukidanju COvid potvrda i Stožera, a s obzirom na to da se datum predaje potpisa bliži, ova tema ponovno postaje aktualna.

Jasno je da se premijer Andrej Plenković opire Mostovoj inicijativi te sve nade polaže u Ustavi sud koji bi se trebao pozabaviti ustavnošću Mostovih pitanja. Prvo Mostovo referendumsko pitanje odnosi se na izmjenu članka 17., stavka 1. Ustava RH gdje bi se dodala i pandemija kao moment u kojem se prava i slobode zajamčene Ustavom mogu ograničiti samo dvotrećinskom većinom u Saboru.

U svojem drugom pitanju Most zahtjeva izmjenu Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti pa se u članku 1. predlaže izmjena kod odlika o mjerama, ako se njima limitiraju određene slobode i prava zajamčena Ustavom da se Stožer miče. U drugom dijelu pitanja Most traži da se odredba u sklopu prijelaznih i završnih odredbi Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti propiše da Vlada u roku mjesec dana mora ukinuti covid potvrde što Plenkoviću ne pada na pamet, iako je svjestan da 400.000 potpisa nije malo i da bi broj potpisa na referendumu mogao rasti.

Strah od prijevara

Kako u Plenkovićevom timu strahuju od broja potpisa, tako u Mostu strahuju od potencijalnih prijevara odnosno od toga da bi kod prebrojavanja potpisa moglo biti utvrđeno kako ih nema dovoljno te u tom kontekstu spominju moguće prijevare podsjećajući na slučaj Kuščević. Naime, kao što je poznato posljednje dvije referendumske inicijative odnosile su se na izmjenu izbornog zakona i Istanbulsku konvenciju, premda se i tu govorilo o oko 400.000 potpisa tadašnji ministar uprave obznanio je kako je provjerom jednoglasno utvrđeno da za niti jednu inicijativu nije utvrđen dovoljan broj potpisa. Što bi bilo shvatljivo da Kuščević nije istaknuo kako će svima koji to žele biti omogućen uvid u nevažeće potpise, što se na koncu nije dogodilo – uvid u nevažeće potpise nikome nije omogućen.

Most je opcija koja je nakon propalog suverenističkog referenduma uspjela skupiti dovoljan broj potpisa za inicijativu u kojoj se kako sami kažu bore protiv Stožerokracije i covid potvrda. Uz njih je prilično izravno stao predsjednik Zoran Milanović, ali ne i svi oporbeni zastupnici. Podržao ih je tek dio konzervativnih zastupnika i desnih opcija, dok se iz najveće oporbene stranke SDP-a pa i lijeve platforme Možemo moglo čuti protivljenje Mostovoj inicijativi.

Od Mostova referenduma ogradio se i dio njihovih nekadašnjih saborskih zastupnika, ali izgleda da je postojeća ekipa ostala ustrajna, ali i prepuštena uglavnom sama sebi. Suprotno očekivanjima, zbog prizora sa zagrebačkog prosvjeda vjerovalo se da bi Most mogao dobiti potporu Crkve no to se nije dogodilo. Nakon sastanka s premijerom Plenkovićem biskupi su dali potporu cijepljenju, a samim time i Plenkoviću, dok se nedavno oglasio i Ustavni sud potvrdivši da je Stožer ustavno utemeljen jer djeluje pod nadzorom Vlade koja je odgovorna Saboru.

Kako za sada stvari stoje, povjerenje u Most imaju građani, prema posljednjim anketama rejting im značajno raste. Uspjeli su se sa svega nekoliko zastupnika nametnuti kao najglasniji i najkonkretniji predstavnici oporbe koji intrigiraju temama kojima se bave, i koji svjesno udaraju baš na Plenkovića s kojim nerijetko ulaze u polemike kojima ga nesnosno iritiraju, baš kao što predsjednika Vlade nesnosno iritira inzistiranje na referendumu u trenutku goleme zdravstvene krize. Ne zamaraju se u Mostu time, štoviše, takva pozicija ide im na ruku pa je za očekivati da će nastaviti ustrajati na svojem referendumu.