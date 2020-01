PLENKOVIĆEVA NOĆNA MORA JE OŽIVJELA: Nije smio smjeniti Kujundžića!? Tek mu slijedi pakao

Milan Kujundžić promašio je ministarstvo, on je trebao ravnati ministarstvom gospodarstva, tako se u HDZ-u šale na račun danas već bivšeg ministra, kojega je Andrej Plenković ispratio iz svoje Vlade, pozivajući se na korona virus. Dakako, svima pa i onima koji politiku ne prate intenzivno posve je jasno kako Kujundžić nije žrtva virusa, već nekretninske afere, koja ga je zadesila u posljednjim mjesecima njegova ministarskog staža, shodno tome, on koji se iz svoje fotelje mjesecima nije dao, sada je ispraćen, iako je Plenković s njime u nestabilnim odnosima posljednjih nekoliko mjeseci. Njih dvojica tvrde upućeni bili su prijatelji, Plenković je na početku mandata pokazivao veliki respekt prema Kujudnžiću, što zbog preferencijalnih glasova koje je osvojio na parlamentarnim izborima, što zbog toga što je kao ugledni liječnik zaista ulijevao nadu da bi njegov dolazak na čelo Ministarstva zdravstva mogao označiti velike i vidljive promjene u tom iscrpljenom resoru. Kako od svega toga nije bilo ništa, Plenković je još ljetos u rekonstrukciji vlade imao plan razriješiti Kujundžića koji mu je jasno dao do znanja da na smjenu ne pristaje, vadeći se na svoj utjecaj u stranci. Isti taj utjecaj, i sada kada je ljut i razjaren te uvjeren u podmetanja s vrha stranke, tek bi sada uoči unutarstranačkih izbora mogao iskoristiti za obračun s Plenkovićem. Naime, nije nepoznanica da se Kujundžić vraća u saborske klupe, u kojima bi mogao praviti probleme kome drugom doli šefu Plenkoviću, koji ga je napucao iz Vlade.

Vladajuća stranka, kao što je poznato kreće u unutarstranačku borbu, a Plenkovićev protukandidat Miro Kovač šefa je otvoreno izazvao s alternativnom garnutorom, kojoj bi se osvetnik Kujundžić koji i inače slovi za konzervativca mogao pridružiti. Istina, njegov utjecaj u vladajućoj stranci trenutno je na klimavim nogama, mnogi mu nikada nisu oprostili odlazak iz stranke u koju se potom pod Plenkovićevim blagoslovom vratio, pitanje je kome bi njegova potpora trenutno uopće i koristila, ali HDZ-ova borba za vlast, borba je za svaki glas, pa i onaj Kujundžićev, ambiciozan kakav jest, a ujedno i osvetoljubiv te željan politike, baš bi on u saborskim klupama mogao okupiti Plenkovićevu oporbu i ugrožavati stabilnost Vlade pušući mu za vratom.