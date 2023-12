Plenkovićeva najvažnija četvorka: Uz njega su od prvog dana, a ovo je tajna njihova opstanka

Autor: Iva Međugorac

Kroz Vladu premijera Andreja Plenkovića u posljednjih je nešto više od sedam godina mandata prodefiliralo čak 30 ministara što je rekord kakav se vrlo vjerojatno ne može pronaći baš nigdje na kugli zemaljskoj. Posljednjih dana javnost bruji o odlasku ministra gospodarstva Davora Filipovića, a slijedom toga kroz medije se nacija mogla prisjetiti i razloga radi kojih su Vladu napuštali bivši ministri.

Zahvaljujući brojnim odlascima iz Vlade i mnoštvu HDZ-ovih afera ova stranka postala je svojevrsni sinonim za korupciju, no Plenković se od toga nastoji ograditi na svakom koraku posebice sada kada mu na vrata kuca super izborna godina. Oni od kojih se Plenković ipak ne misli ograđivati jesu ljudi koji od 2016-te otkako je formirao svoju prvu vladu stoje iza njega.

U čemu je tajna onih koji odlaze pritisnuti aferama i unutarstranačkim tenzijama, dobro je poznato široj javnosti, no ono što je daleko zagonetnije jest u čemu je tajna onih koji su svih tih sedam godina uspjeli ostati uz Plenkovića.

Obuljen kao najvjernija suradnica

Kada se govori o najdugovječnijim Plenkovićevim suradnicama tada u HDZ-u bez treptaja progovaraju o ministrici kulture i medija Nini Obuljen Koržinek koju Plenković ovih dana gorljivo brani zbog istrage koju su na Geodetskom fakultetu poveli europski tužitelji. Prva je ovo ozbiljnija afera u kontekstu koje se spominje premijerova miljenica, koja uživa ogromno premijerovo povjerenje.

”Obuljen Koržinek je do sada imala poprilično odmjerene medijske nastupe, nikada se nije suprotstavljala Plenkoviću, a on joj je u Ministarstvu kulture dao odriješene ruke zato što joj vjeruje”, kaže naš sugovornik iz Vlade te dodaje da je Obuljen Koržinek u Vladu ušla kao neutralno rješenje nakon Zlatka Hasanbegovića koji je prije nje vodio taj resor.









”Plenković je nju izabrao i zato što nije htio sukobe u i oko Ministarstva kulture, a Obuljen Koržinek je dokazala da nije konfliktna, ali i da na nju može računati u svakom trenu i zato je opstala dva mandata. Nikada se nije nametala i gurala u prvi plan i premijer je cijeni kao samozatajnu ženu koja mirno obavlja svoj posao, zato je i sada u jeku ove posljednje afere stao u njenu obranu’‘, smatra naš sugovornik.

Odnosi s Butkovićem nisu najbolji, ali…

Odnosi s ministrom prometa Olegom Butkovićem nisu uvijek bili idilični, štoviše on se među HDZ-ovcima spominje i kao potencijalni Plenkovićev izazivač na nekima od idućih unutarstranačkih izbora, no Butkovića se Plenković tijekom mandata i da je želio nije mogao riješiti.

”Butkovića se nikada izravno nije povezalo ni sa jednom aferom, a pored toga njegov utjecaj u stranci je ogroman. On je dobar i sa onima s desnog spektra, i sa Plenkovićevim kadrovima, simpatičan je i duhovit, probitačan tip. Spominjalo ga se kao Plenkovićevog nasljednika, ali on se i sa time našalio. Plenković ga uza se drži na principu one stare narodne da prijatelje držiš blizu, a neprijatelje još bliže”, navodi naš sugovornik.

Pored toga što je utjecajan u svojem Primorsko-goranskom ogranku stranke gdje Butković njeguje korektne odnose i sa SDP-ovim županom Zlatkom Komadinom ministar prometa u odličnim je odnosima sa šefovima državnim tvrtki iz svojeg resora.

Utjecajan tip

”Butković je bez puno riječi utjecajan tip, mudar i proračunat političar koji je u Vladi sazrio, i koji nikada nije trčao i gurao se u prvi plan, njega u prvi plan guraju drugi unutar stranke, a njemu takav status odgovara. Budite sigurni da Butković nikada neće istrčati i prvi se kandidirati za primjerice predsjednika HDZ-a, ako ne bude posve siguran u to da tu poziciju može preuzeti.

On nije netko tko riskira, ali nije ni netko tko će pristati na nižu poziciju od ove sadašnje, zato vjerojatno niti nije pristao na to da ode iz Vlade i kandidira se za primorskog župana, svojedobno kada ga se Plenković tako mirno pokušao riješiti” tumači naš sugovornik te dodaje da je Butković dobar i sa bivšom predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović, ali i da za njega dugoročno u HDZ-u ima mjesta sve i da se Plenković odluči povući u Bruxelles.

Božinović bez dlake na jeziku

Uz Plenkovića je od prvih dana njegova premijerskog mandata i aktualni ministar policije Davor Božinović. Mada se nerijetko govorilo o tome kako su njih dvojica zahladili odnose, Božinović i Plenković trenutno su u stabilnim odnosima.

”Osim što se uz Božinovića nisu vezale ozbiljnije afere, ministar je operativac što je dokazao u jeku pandemije korona virusa kao voditelj Stožera. To Plenković posebno cijeni. On ni u Stožeru nikada nije imao problema s komunikacijom s novinarima”, kaže naš sugovornik te dodaje da je ministar policije čovjek bez dlake na jeziku pa to i jest razlog njegovih tenzija s Plenkovićem.

”Božinović je jedan od rijetkih Plenkovićevih suradnika koji se premijeru usude reći što misle, često mu ‘kontrira’ i ne zanima ga što će se Plenković radi toga možda naljutiti, a on se to usudi i zato što Plenković cijeni njegovo mišljenje. Uostalom Božinović je od starta u Vladi Plenkovićev kadar i to nikada nije niti bilo upitno”, smatra naš sugovornik.

Glas razuma

Operativac, ali i glas razuma u skoro svim Plenkovićevim kriznim situacijama jest i ministar branitelja Tomo Medved kojega je Plenković naslijedio od svojeg prethodnika Tomislava Karamarka. No, njih dvojica u međuvremenu su postali prijatelji. ‘

‘Medved je za Plenkovića predstavnik konzervativnog krila stranke, vjeruje mu do te mjere da je on i u HDZ-u njegov zamjenik, a cijeni ga radi toga što je strpljiv, i što uvijek smiruje tenzije i unutar stranke, i u Vladi za što često podmeće svoja leđa, i zato je Medved uz Plenkovića dugih sedam godina”, kaže na koncu naš sugovornik podsjećajući da ni ministra branitelja ne prate neke pretjerane afere.