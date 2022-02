PLENKOVIĆEVA IDEJA IZ 2016. JE PROPALA! Benčić: ‘Ova situacija postala je neodrživa’

Autor: Dnevno.hr

Sandra Benčić, saborska zastupnica i predsjednica Kluba zeleno-lijevog bloka, komentirala je najnoviju aferu zbog koje je Darko Horvat uhićen i razriješen dužnosti ministra mora, prometa i infrastrukture.

“Potpuno je jasno da je ova Vlada propala i da nam trebaju novi izbori. Postoji konsenzus među oporbom da mandat treba vratiti građanima jer je ova situacija postala neodrživa. Nikakva rekonstrukcija nije opcija”, poručila je Sandra Benčić, no kritizirala je način na koji je Most pokrenuo inicijativu za raspuštanjem Sabora i raspisivanjem prijevremenih parlamentarnih izbora.

“Izbori se traže tako što se traži da se ta točka stavi na dnevni red. Nakon što je Vlada stavi u proceduru, onda se glasa. Možete skupiti 90, 100 potpisa, ali ako ne uđete u proceduru i stavite točku na dnevni red, niste ništa napravili. Zato se pitam je li ovo PR, jer se boje izbora, ali se žele pokazati, ili se radi o nepoznavanju saborske procedure”, kazala je, dodavši da Vlada nije nestabilna samo u ovom mandatu nego otkad ju je Andrej Plenković preuzeo.

“Rekonstrukcija neće ništa dobro donijeti. Iz Vlade Andreja Plenkovića otišli su zbog afere Pavo Barišić, Martina Dalić, Lovro Kuščević, Goran Marić, Nada Murganić, Tomislav Tolušić, Gabrijela Žalac, Milan Kujundžić, Damir Krstičević i sada na kraju Darko Horvat. Svi zbog korupcijskih afera. Andrej Plenković ne može sastaviti Vladu koja bi bila stabilna duže od godinu i pol, dvije, a da pojedini ministri ne moraju otići zbog istraga korupcijskih afera. Imao je ideju 2016. godine transformirati HDZ iz interesne, klijentelističke grupe u klasičnu europsku, pučku stranku. Mislim da je jasno sada da je to propalo. Ne može to napraviti”, rekla je za N1.

Ne smatra da bi prijevremeni izbori nikako naštetili obnovi ili bilo čemu drugome u državi. Osvrnula se i na ulogu Borisa Miloševića (SDSS) u aktualnoj aferi zbog koje je pao HDZ-ov ministar Darko Horvat.

“Ono što znamo je da je taj natječaj bio upravo za poticanje gospodarske aktivno na područjima na kojima žive različite nacionalne manjine. Ako je bila ova situacija, da se naknadno odobrio novac koji se nije dijelio po kriterijima natječaja, nego se dijelio kako je tko već sastavio listu, tada to je zloupotreba položaja i ovlasti. Međutim, bila sam na gostovanju na kojem je odvjetnik Šerić rekao vjerojatno jednu istinu, a to je da vrlo često u ovim korupcijskim aferama dužnosnici nisu ni svjesni da su u kriminalnoj zoni. Godinama se tako djelovalo. To je situacija u kojoj mi imamo ovakve afere, da se sredstva dodjeljuju bez kriterija”, zaključila je.