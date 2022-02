PLENKOVIĆEV TATA JAVIO SE MESIĆU: ‘Susrećeš se s Milanovićem, a ne komuniciraš s mojim sinom’

Autor: Dnevno.hr

Apel za spas Bosne i Hercegovine, novi je dokument koji će uskoro biti predstavljen javnosti. Potpisuju ga trojica članova posljednjeg Predsjedništva SFRJ, Stjepan Mesić iz Hrvatske, Bogić Bogićević iz Bosne i Hercegovine i Vasil Tupurkovski iz Sjeverne Makedonije. Autori Apela za spas BiH uvjereni su da je jedino rješenje za Bosnu i Hercegovinu građanska država.

Taj trojac zagovara posve suprotno rješenje za BiH od etničkih koncepata Republike Srpske i HDZ-a BiH, koje podržavaju vlasti iz Beograda i Zagreba.

“Propali su i ovi posljednji pregovori u Neumu i shvatili smo da se nešto mora učiniti. Sadašnja ‘daytonska BiH’ je nefunkcionalna i zato radimo na prijedlogu kako izići iz sadašnje situacije”, rekao je Mesić za Jutarnji list.

Što više putovnica

Nije htio komentirati politiku hrvatskih tijela rekavši da je to njihova stvar.

“Imam pravo na vlastito mišljenje o rješavanju problema u BiH i zbog toga ćemo Bogićević, Tupurkovski i ja izići s Apelom za spas BiH”, rekao je Mesić.

Na upit zamjera li mu predsjednik Zoran Milanović što im se stajališta o BiH stubokom razlikuju rekao je: “On je rekao da se nas dvojica nalazimo i razgovaramo. U nekim pitanjima se slažemo, a u nekim ja pokušavam nagovoriti njega ili on mene, ali nas dvojica smo i dalje prijatelji”.

“Hrvatska politika vodila se principom što više putovnica se podijeli u BiH, to će biti sigurnija pozicija Hrvata a to je bilo pogrešno. Želim reći da su i neke izvanjske politike imale utjecaj na sadašnje stanje u kojem je Bosna i Hercegovina. Što se tiče Željka Komšića, prema mojem mišljenju, njegov izbor predstavlja korak prema građanskoj državi, jer za njega su uz Bošnjake i Hrvate glasali Srbi i pripadnici manjina. Oni su glasali za Komšića jer on podržava BiH, bio je pripadnik Armije BiH. Jednostavno, Komšiću se ne može prigovoriti da je bilo gdje bio protiv Bosne i Hercegovine”, rekao je Mesić.

O Plenkoviću

Otkrio je da mu se javio Plenkovićev otac.









“Znate što, dobio sam poruku od Plenkovićeva oca u kojoj je napisao da se susrećem s Milanovićem i zašto ne komuniciram i s njegovim sinom. Ali mene Plenković nikad nije pozvao na razgovor ili da se sastanemo”, rekao je Mesić.

“Ne znam čiji prijatelj je Dodik, ali znam da je on razbijač Bosne, baš kao i Dragan Čović”, zaključio je Mesić.