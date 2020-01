PLENKOVIĆEV TAJNI ADUT! Priprema eliminaciju konkurencije u HDZ-u: Ovime će ih razoružati

Izborom Zorana Milanovića za predsjednika države zatvoreno je jedno poglavlje. Međutim, upravo je njegova pobjeda na predsjedničkim izborima, na kojima se sučelio s HDZ-ovom Kolindom Grabar-Kitarović, otvorila novo poglavlje, ono u kojem se propitkuju termini unutarstranačkih izbora u vladajućoj stranci.

Sve su oči HDZ-ovaca kada je o tom pitanju riječ uprte u šefa Andreja Plenkovića koji zagonetno šuti, premda je statut stranke prilično jasan. Njegov mandat na rukovodećoj poziciji u HDZ-u traje do 17. travnja.

Kada će se održati izbori, nagovijestio je ovih dana predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačić najavljujući da bi se oni trebali održati do kraja proljeća, odnosno do kraja svibnja. Na istom je tragu i Plenkovićev kompanjon Gordan Jandroković koji je ovih dana obznanio da će se predsjednika, zamjenika predsjednika, ali i četvoricu potpredsjednika HDZ-a birati tijekom ožujka, a uz to, usput je napomenuo kako bi se unutarstranački izbori trebali raspisati u narednih desetak dana.

Ipak, ako je vjerovati riječima Olega Butkovića, Predsjedništvo HDZ-a o izborima bi trebalo raspravljati već u ponedjeljak, a kako neslužbeno doznajemo, tada bi se ujedno trebali i raspisati.

Prema Statutu HDZ-a pravo na izbor predsjednika stranke imaju članovi koji su u evidenciju članstva upisani do dana donošenja odluke o raspisivanju izbora. Drugim riječima, Statutom HDZ-a u startu je eliminirana uskoro bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović koja ne samo da se neće moći kandidirati za predsjednicu stranke nego je pitanje hoće li uopće stići sudjelovati u izbornom procesu, budući da joj se članstvo u stranci ne može odmrznuti još 30-tak dana, dok Milanović ne zasjedne na čelo države.

Oni dobro upućeni u zbivanja unutar HDZ-a tvrde kako Plenković bez obzira na ignoranciju izbora i te teme nije bez šansi.

“On je dobrim djelom strategiju već pripremio, ali Plenković nije ishitren i ne želi javno izlijetati, pa vidite da već ima potporu ministara, od Kujundžića do Tome Medveda. Tu su i njegovi mladi ministri s kojima je ljetos rekonstruirao Vladu. Ono na što Plenković ozbiljno računa jesu debate. Tu on nema brige, pojest će konkurenciju i na debate je spreman. On neće poput Grabar-Kitarović izbjegavati sučeljavanja, to možete zaboraviti. Predsjeda Europskom unijom, solidno vodi Vladu, podržavaju ga vani, i to su aduti s kojima će ići na unutarstranačke izbore. Što njemu na to može reći jedan Penava, da je izgubio predsjedničke izbore? Pa dao im je prostora da vode kampanju, to su i radili. Nije Plenković kriv za gafove Kolinde Grabar-Kitarović, ne treba ga kriviti ni za europske izbore, on namjerava pomlađivati stranku, i to mu je još jedan od aduta”, zaključije naš sugovornik blizak premijeru, kojem bez obzira na adute sasvim sigurno neće biti lako jer oko njega stasa vojska izazivača koji će također imati što reći.