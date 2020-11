PLENKOVIĆEV PULEN PREUZIMA SPLIT: Ovo je tip koji će zamijeniti Oparu

Nakon što je na parlamentarnim izborima splitski gradonačelnik Andro Krstulović Opara u 10. izbornoj jedinici osvojio tisućinjak preferencijalnih glasova, po njegovom HDZ-u proširila se priča o tome kako on definitivno neće biti njihov kandidat na nadolazećim lokalnim izborima, koji bi se trebali održati u svibnju naredne godine.

Cilj predsjednika Oparine stranke, premijera Andreja Plenkovića je osvajanje svih velikih gradova, a Split mu je po tom pitanju posebno intrigantan, no očigledno je kako Opara tom izazovu nije dorastao. Da je tome tako potvrdio je i on sam te je shodno tome objavio kako odustaje od kandidature za još jedan mandat. “Rekao sam da ću s liječnicima i obitelji to raspraviti, ja sam u živoj raspravi. Prošli tjedan sam imao ozbiljne preglede, razgovarao sam s obitelji i odlučio sam da se neću kandidirati, moram se posvetiti zdravlju, obitelji. Nastavit ću raditi svoj posao kao saborski zastupnik”, izjavio je Opara te otkrio kako bi kandidat za splitskog gradonačelnika mogao biti Vice Mihanović, inače dobar prijatelj premijera Plenkovića koji ga je unazad nekoliko tjedana i nagovarao na kandidaturu, Mihanovićeva kandidatura mogla bi biti početak čistke u dalmatinskim ograncima vladajuće stranke.

SMANJITI UTJECAJ STARE GARDE

Plenković tamo želi inflirtirati svoje kadrove te smanjiti utjecaj Ante Sanadera, župana Bobana, ali i Petra Škorića koji je već objavio kako odustaje od kandidature za prvog čovjeka splitskog HDZ-a. “Što se tiče gospodina Mihanovića, ostvario sam velike poslove zahvaljujući radu i interesu ljudi iz kotara, zahvaljujući energiji gosp. Mihanovića izgradili smo školu, pristupne puteve, mnogo važnih projekata. Sve zahvaljujući njegovom angažmanu. Da je i drugima stalo toliko, situacija u drugim kotarima bila bi bolja”, komentirao je rad Vice Mihanovića Opara. Inače, Mihanović je šef Lučke uprave Split te dugogodišnji djelatnik Uprave, ali i član Gradskog odbora HDZ-a te predsjednik Gradskog kotara Mejaši, radi se o diplomiranom inženjeru pomorskog prometa i magistru menadžmenta, a u Lučkoj upravi je skoro dva desetljeća te je tamo prošao sve razine, a upućeni tvrde kako ima ozbiljne šanse zavladati Splitom u kojem je prilično cijenjen.