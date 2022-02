PLENKOVIĆEV PRIJATELJ S MANJE OD 190 GLASOVA! Kruti operativac na kojeg su ogorčeni i HDZ-ovci

Autor: Iva Međugorac

Glavni tajnik HDZ-a i dugogodišnji prijatelj Andreja Plenkovića – Krunoslav Katičić našao se na meti prozivki zviždačice Maje Đerek o kojoj se i sam javno očitovao odbacujući njene navode, koje je nazvao lažnima.

”Ne znam zašto me i u dogovoru s kim nastoji neutemeljeno ocrniti, ali je pozivam, ako me nastavi klevetati, da se suočimo na poligrafu”, objavio je Katičić na Twitteru. Kao što je poznato Đerek tvrdi da ju je HDZ-ovac kontaktirao tri puta i pokušao urgirati za tvrtku Usluge Lira koja nije plaćala državni prostor. Katičić se prilikom prvog poziva pozvao n predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića koji ga je navodno zamolio da se raspita za taj slučaj, a Đerek navodi kako to nije bio njen jedini kontakt sa Katičićem.

“Gospodin Katičić me nazvao najviše puta, on me zvao i za neke druge slučajeve. Isto tako bi pitao što se može napraviti. Nije to bilo izravno, ali raspitivao se. To su većinom bili ljudi koji nisu plaćali i koji su imali podzakup ili nešto tako. Bilo mi je, iskreno, malo čudno što je uvijek zvao za neplatiše”, navodi Đerek dok i u samom HDZ-u već neko vrijeme Katičića opisuju kao Plenkovićeva operativca.

”Zvao je za više ljudi i svaki put bi rekao da ga je netko zvao i da me zove u ime tog i tog. Tako je jedanput spomenuo gospodina Prgometa, a jednom je spomenuo, čini mi se, Jasena Mesića. Dakle, uvijek ga je netko zvao da on zove mene”, komentirala je Đerek dok je Katičić na društvenim mrežama prozvao i predsjednika Milanovića optuživši ga za salvu uvreda i laži.

“Na Milanovićev novi izljev uvreda, mržnje i prizemnih laži ne bih trošio odviše riječi. Jasno je da se koristi i najprljavijim sredstvima samo kako bi pokušao naštetiti HDZ-u i Vladi, ali i skrenuti pažnju sa svojeg političkog i moralnog posrnuća. Jedino mi još nije jasno radi li sve to uslijed dubokih kompleksa ili agende. Ili jednog i drugog. Ako već teatralno traži ostavke zbog tobožnjeg ‘kriminala’, neka bude frajer te podnese kaznene prijave protiv mene i svih drugih koji su meta njegove mržnje”, poručio je glavni tajnik HDZ-a odgovarajući na Milanovićevu izjavu o navodima zviždačice Đerek.

“Ti navodi su nešto čemu treba posvetiti pažnju i vidjeti tko tu govori istinu. Ako je pola onoga što je rekla istina, to je razlog za pad vlade”, rekao je Milanović i prozvao Plenkovića i ministra Marija Banožića za korupciju.

Inače je zgodno podsjetiti da je Katičić i sam imao problema sa stanovima i imovinskom karticom nakon što je imenovan glavnim tajnikom stranke. Naime, on godinama živi na Ksaveru, ali u imovinskoj kartici nije naveo stan u kojemu živi zajedno s obitelji, premda je i na izbornim listama bila prijavljena adresa na Ksaveru.

”Stan je bio u vlasništvu mojih pokojnih roditelja koji su ga oporučno ostavili svojoj unuci, mojoj kćeri. U ranijim imovinskim karticama sam navodio i taj stan, ali u posljednjoj nisam jer je kćer u međuvremenu postala punoljetna. Na stanu su roditelji imali stanarsko pravo, u potpunosti je otplaćen i otkupljen. Nema se tu što skrivati”, objasnio je tada Katičić sin nekadašnjeg direktora PBZ-a Martina Katičića i nasljednik te suvlasnik kuće u Donjim Kukuruzarima te pola vikendice na Jelsi, ali i trećine manjeg stana u Novom Zagrebu. Uz to, Katičić u kartici navodi i niz oranica u Donjim Kukuruzarima odakle njegova obitelj potječe, a tu je i poslovni prostor u Zagrebu od 50-ak metara četvornih te 33 m2 poslovnog prostora u vlasništvu njegove supruge.









Katičić je donedavno javnosti bio relativno nepoznat, a na poziciji glavnog tajnika HDZ-a zamijenio je upravo Jandrokovića. Katičić prije toga angažmana u vladajućoj stranci nije obnašao nikakve značajnije dužnosti, dok na čelo HDZ-a nije stigao njegov prijatelj Plenković s kojim i povezuju ovaj njegov stranački angažman i nagli uzlet. Kako tvrde upućeni pozicija glavnog tajnika HDZ-a prilično je kompleksna, i na tu su se dužnost do Katičića uglavnom birali iskusni stranački kadrovi poput Jandrokovića, Milijana Brkića ili Drage Krpine, odnosno ljudi koji su odrađivali ogroman operativan posao i vodili brigu o neometanom funkcioniranju velikog sustava, što HDZ nedvojbeno jest.

”Glavni tajnik vam je ključna osoba za izbore, on mobilizira članstvo uoči svakih izbora, on održava kontakt s ljudima na terenu, Brkić je to iskreno rečeno najbolje odrađivao, on je bio čovjek od terena, a da je na tome ostao HDZ danas vjerojatno ne bi imao problema s terenom, Katičić to ne može raditi jer ga ljudi ne poznaju, on je doveden kao Plenkovićev kadar, ali to definitivno nije dovoljno, jer ni Plenkovićeva pozicija u HDZ-u nije do kraja učvršćena”, kaže naš sugovornik iz vladajuće stranke te naglašava kako glavni tajnik HDz-a upravlja Glavnim tajništvom te koordibnira stranačkim odjelima.

Katičićev zamjenik i voditelj Odjela za logistiku i financije je Vlatko Vuković, voditelj Odjela za medije, komunikacije i digitalne medije je Andrej Rora, Robert Kopal vodi stranački Odjel za analitiku i članstvo, dok je Damir Sesvečan glavni pravni savjetnik.

Pored toga, Katičić kao glavni tajnik ima tri pomoćnika, riječ je o Josipu Šariću, utjecajnom zadarskom HDZ-ovcu i bivšem ministru Božidaru Kalmeti te Janafovom Stejpanu Adaniću.









Prije nego što ga je Plenković angažirao Katičić je radio kao odvjetnik, a odvjetničku karijeru okačio je o klin da bi postao državni tajnik u Ministarstvu državne imovine, no danas svoje kolege iz odvjetničkog ureda uspješno raspoređuje po državnim tvrtkama, i javnim servisima, što mu u stranci zamjeraju. O tome koliki je Katičićev utjecaj na terenu možda ponajbolje govori podatak s parlamentarnih izbora na kojima je osvojio 187 glasova, premda se nalazio na trećem mjestu u 6.izbornoj jedinici, ali i podatak sa zagrebačkih lokalnih izbora na kojima je bio kandidat za zamjenika Drage Prgometa, koji je i sam na tim izborima doživio najblaže rečeno potop.

Jedno se vrijeme o Katičiću govorilo kao o mogućem ministru pravosuđa pa i gospodarstva, ali se Plenković na taj korak ipak nije odvažio. Prema službenoj biografiji Katičić je rođen u Zagrebu, diplomirani je pravnik koji je najveći dio karijere proveo kao odvjetnik specijaliziran za trgovačko pravo. Kratko je radio u pravnoj službi Croatia banke, a bio je i član niza nadzornih odbora trgovačkih društava te član odbora vjerovnika u stečajnim, i predstečajnim postupcima. Zanimljivo, Katičićeva supruga Ana Barbarić Katičić, čuvena je akademska slikarica koja je osmislila izgled trofeja FIFA-e, koji ta organizacija na godišnjoj razini dodjeljuje najboljem nogometašu svijeta.