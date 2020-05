PLENKOVIĆEV PARTNER SVE PRIZNAO: Evo kako bi se mogla formirati velika koalicija

”Parlamentarni izbori trebali su biti održani u drugoj polovici prošle godine, no s obzirom na situaciju nije loše da se održe ljetos. Vlada premijera Andreja Plenkovića dobro je reagirala na krizu, a politizacija Stožera medijska je priča. Koronavirus će drastično promijeniti naše živote i utjecati na ekonomiju, a političko rješenje nakon parlamentarnih izbora, koji će po svemu biti drugačiji od onih na koje smo navikli, moglo bi biti u formiranju manjinske vlade”, komentirao je u intervjuu za Novi list predstavnik talijanske nacionalne manjine Furio Radin dodajući da je hrvatsko društvo naviknuto na izvanredna stanja te das se jedva i sjeća razdoblja u kojem nije bilo potrebe za raznim ekonomskim intervencijama. Od inflacije 1980-ih, preko Domovinskog rata pa sve do velike ekonomske krize 2008. čija je glavnina Hrvatsku pogodila 2009. ”Izvanredna stanja su, kod nas, više pravilo nego iznimke”, komentirao je Radin dodajući da je Vlada zatečena koronakrizom dobro reagirala. ”Stožer je postavila politika, ali je djelovao slušajući struku i ograničio negativne posljedice na zdravstvenom planu.

Politizacija stožera je, uglavnom, medijska priča kojom se želi ukazati na činjenicu da će, kao i svaka društvena pojava, i ova nekome koristiti”, istaknuo je zastupnik uvjeren da će u ovakvim vremenima biti teško postići političke promjene budući da društvo osjeća toliku neizvjesnost da dobrovoljno prihvaća ograničavanje određenih sloboda. Prema Radinu, premijer Plenković u svemu bi mogao poentirati jer u situaciji autoriteta Stožera i ministra Beroša ne mora ništa dodati već samo razmišljati o optimalnom vremenu za izbore. ”Naravno da svaka stranka raspisuje izbore kad može kapitalizirati neke svoje dobre rezultate. Kad govorimo o razlozima pro et contra, možemo reći da postoji opravdana bojazan od opasnosti povratka koronavirusa najesen, a u tom smislu je veoma važno imati legitimnost nove vlasti koja bi se trebala pokušati konstituirati što prije u opasnosti od novih kriza”, rekao je Radin koji smatra da bi se u ovoj situaciji kampanja mogla preseliti na digitalne platforme.

No, isto tako naglašava kako bi na izbore moglo izaći osjetno manje starijih osoba s tradicionalnim modelom izbora, a to bi po njemu moglo dovesti do veće aktivacije mladih birača koji su skjloni populističkim autsajderima, radi čega odluka o datumu izbora nije jasnostavna, iako Radin drži da bi se oni mogli održati između srpnja i rujna. ” Ne treba biti ekonomski stručnjak da bi se zaključilo kako će društvo, čija se glavna gospodarska grana zasniva na otvorenosti, sa zatvaranjem granica doživjeti regresiju.

Činjenica je da, ako ne shvatimo sami da se ne možemo oslanjati samo na jednu gospodarsku granu i ako sami ne vidimo da je glupo kupiti jedne cipele svaki mjesec ili promijeniti garderobu na osnovi mode četiri puta godišnje, da nas nikakva vanjska prisila neće promijeniti na bolje. Da, živjet će se teže jedno duže vrijeme, a politika će nas uvjeravati da smo se, s obzirom na situaciju, ipak izvukli, i to njenom zaslugom”, komentirao je Radin priznajući da se HDZ-u Škoro nameće kao prirodan partner, no on na to ne bi pristao. ”Postoje i alternativne mogućnosti, ako se ne dobije parlamentarna većina: manjinska vlada podržana “izvana”, što ne bi nikoga kompromitiralo, tehnička vlada podržana od SDP-a i HDZ-a… Ili novi izbori”, kaže Radin.