PLENKOVIĆEV NAJVJERNIJI SURADNIK! ‘Tomo je odlučio primiti udarce’: Napadi na Medveda ne prestaju

Desna ruka premijera Andreja Plenkovića, ali i njegova desna ruka u stranci, uloga je to koja pripada ministru branitelja Tomi Medvedu, čovjeku koji zapravo ranijih godina nije uopće pokazivao političke ambicije.

Medved nikada nije niti sanjao da će postati drugi čovjek HDZ-a, a još manje da će biti potpredsjednik Vlade, no Plenković je u njemu vidio stabilnog, staloženog i odmjerenog čovjeka, umjerenog konzervativca, a baš takav tip trebao mu je i u onoj prošloj, i u ovoj sadašnjoj Vladi. Napravio je Medved bez puno pompe puno toga za branitelje, u svojem resoru, a ono oko čega se posljednjih tjedana vodi žestoka polemika svakako je njegov pokuđšaj pomirenja sa hrvatskim Srbima, koji je uslijedio 25 godina nakon Oluje, a osim toga debate se vode oko njegovog žaljenja zbog zločina nad srpskim civilima.

I prije no što je to napravio, Medved je bio svjestan da ga čeka lavina kritika i mnoštvo napada, no baš zato on i jest izvrstan zamjenik predsjednika stranke i Vlade. S velikom dozom respekta o Medvedu progovaraju njegovi stranački kolege, pa čak i oni koji se nužno ne slažu s njegovim posljednjim potezima.

”On je odlučio primiti na sebe udarce, jer ih zapravo samo on i može podnijeti, svi znaju za njegove zasluge u ratu, ali i za ono što je kao ministar učinio za branitelje, i baš zato napadi na njega ne djeluju vjerodostojno i ozbiljno, to zna i Plenković, zato cijeni Medveda koji je bio spreman za njega primiti udarce i podnijeti napade”, komentira naš sugovornik iz HDZ-a te napominje da je pritisak na ministra branitelja ogroman.

”Nije mu lako, on je vrlo pažljiv čovjek, detaljist, ništa ne prepušta slučaju, stotine branitelja ima njegov broj telefona, zovu ga za sve i svašta, i on zaista svakoga sasluša, a nerazumijevanje i hajka koja se digla nisu potrebni”, smatra naš sugovornik pa podsjeća da je Medved bio u Tigrovima. Obišao je ratišta od zapadne Slavonije do Dubrovnika, na Baniji je pokušavao spasiti Gordana Lederera, tri je puta ranjavan.

”On je u ratu izgubio prijatelje, rodnu kuću,članove obitelji, čitav je život posvetio vojsci, zar mislite da bi netko takve biografije zaista izdao svoju domovinu? Politika je nešto drugo, u politici su isprike poželjne i potrebne, a i u toj politici Medved je fokusiran na branitelje, uhvatio se u koštac s mnogim problemima, on se na osude koje su pljuštale ovih dana nije osvrtao, ne želi se osvrtati na takva pitanja, smatra da je sve jasno rekao u svojem govoru, sve ostalo bilo bi produbljenje problema”, zaključuje naš sugovornik.