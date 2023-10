Plenkovićev manevar koji će šokirati političku scenu: Odluka stiže krajem godine

Autor: Iva Međugorac

S prvim danom listopada na snagu je trebao stupiti Zakon o izbornim jedinicama skrojen daleko od očiju javnosti i oporbe pod tko zna čijim škarama, najvjerojatnije onima HDZ-ova doajena Vladimira Šeksa i njegove radne skupine, o čemu resorni ministar Ivan Malenica odbija jasno i transparentno progovoriti. Način na koji je vladajuća većina pristupila ovoj za demokratske procese u našoj zemlji iznimno važnoj temi, o glavu se obila predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću i njegovom HDZ-u koji je očekivao da će predsjednik Republike Zoran Milanović bez puno razmišljanja potpisati Zakon, s tim da je potpis od predsjednika zatražen 28. rujna.

Milanović zakomplicirao Plenkoviću





Ustav Milanoviću daje rok od osam dana za proglašenje akata izglasanih u Saboru, a Milanović je pak sporni zakon potpisao 3. listopada pa se kompletna procedura mora ponoviti, što posebice zabrinjava premijerove sugovornike sklone ideji da se parlamentarni izbori održe najkasnije do travnja iduće godine, odnosno prije europskih izbora koji se održavaju u lipnju. Plenkoviću je bilo stalo do toga da zakon počne vrijediti s početkom listopada i zbog toga što je Ustavni sud taj rok odredio kada je u veljači ukinuo dotadašnji Zakon radi velikog odstupanja u težini glasova u pojedinim sredinama u odnosu na neke druge.

Nezadovoljni HDZ-ovci pitaju se sada zašto je Plenković uopće prvotno krivio Milanovića za lijenost i nemar oko potpisa Zakona, kada je jasno da je Milanović svoj potez povukao svjesno izlazeći pri tome u susret oporbi, što je na koncu i sami Plenković javno izgovorio.

”Plenković je imao ideju da tu priču što prije završi i čvrsto se držao stava da neće dublje zadirati u izbornu regulativu zato nije ni uređen birački registar već su samo prekrojene granice nekih izbornih jedinica da se na taj način uravnoteži vrijednost glasa. Time nije ispoštovan nalog Ustavnog suda da jedinice prate granice velikih administrativnih cjelina i prirodnih regija, a sada kada oporba inzistira na ocijeni ustavnosti i to bi se moglo pokazati kao dodatni problem, zbog kojeg bi se dodatno moglo otegnuti donošenje Zakona”, smatra naš sugovornik iz HDZ-a.

Sabor bi se mogao raspustiti do kraja godine?

Ako pak Plenković svoje planove sa Zakonom uspije realizirati do konca studenog tada postoji mogućnost da se Sabor raspusti već krajem ove godine, kako bi se mogla odraditi priprema za parlamentarne izbore, i kako bi na taj način pokušao preduhitriti predsjednika Milanovića koji nakon raspuštanja Sabora ima rok od maksimalno 60 dana za raspisivanje novih izbora.

”Plenković već sada postepeno slaže sve adute za parlamentarne izbore o kojima je govorio i na sastanku s Europskim pučanima koji se nedavno održao u Splitu. Lako je moguće da se parlamentarni izbori doista održe prije europskih jer Plenković mora biti spreman za slučaj da se odluči otići u Bruxelles na neku od pozicija, on ne može izbore gurati u rujan iduće godine, jer će se tada u Europi dijeliti fotelje i on naprosto mora znati na čemu je”, kaže naš sugovornik iz HDZ-a te naglašava da se Plenković briselskoj fotelji može nadati samo ako ovdje u Hrvatskoj osvoji izbore i osigura premijersku fotelju.

”On se u Europu može otisnuti isključivo kao netko tko je treći puta za redom dobio izbore u svojoj zemlji, ako ovdje HDZ ne dobije izbore Plenković se nema čemu nadati. To i je jedan od razloga zašto se razmatra ideja o raspuštanju Sabora već koncem ove godine”, tvrdi naš sugovornik te dodaje da bi Plenkoviću u prilog po pitanju izbora moglo ići i to što je proces obnove Banovine oživio, a osim toga očekuje se da bi do konca godine i inflacija trebala biti stavljena pod kontrolu.

”HDZ-u ne ide u prilog da se europski izbori održavaju prije parlamentarnih izbora, to se do sada već dokazalo. Plenković još nije do kraja prelomio jer očekuje još jedan dogovor unutar Europske pučke stranke, ali vrlo je izgledno da iznenadi i građane i oporbu i da se doista Sabor raspusti već krajem ove godine”, smatra naš sugovornik te naglašava da Plenkoviću u prilog ide i nespremnost oporbenih stranaka, ali i stabilan rejting stranke kojom upravlja, no na koncu i to što za sada na vidiku nema ni neka veće afere koja bi mu poremetila planove. ”Plenkoviću se kao najveća prijetnja nazire migrantska kriza, to kod građana izaziva nezadovoljstvo i osjećaj nesigurnosti, a on u tome nema previše prostora za manevar i to je uz ostalo jedan od razloga zašto bi u kampanju trebalo ući što prije”, zaključuje naš sugovornik.