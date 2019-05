PLENKOVIĆEV BLISKI SURADNIK OTKRIVA ČUVANU TAJNU: Što se to dogodilo dan prije izbora?

Autor: Iva Međugorac

Nastavi li se intenzivirati okršaj unutar vladajuće stranke, nije nemoguće da u narednom periodu HDZ-ovci ponesu titulu najvećih teoretičara zavjere u Lijepoj našoj, nakon teorija o hidbridnom ratu, iz stožera premijera Andreja Plenkovića posljednjih dana svjedočimo teoriji o crnom labudu, i nepredvidivoj situaciji. No, ta tvrdnja koju je javnosti predočio vrli strateg Kopal, i među članovima stranke izaziva podsmjeh, jer su i više no svjesni kako je situacija unutar koje su osvojili skromna četiri mandata, bila i više no predvidiva. ‘

‘Postali smo predmet sprdnje, u društvu i na društvenim mrežama, to gubi svaki smisao. Kopalu bi netko trebao reći da se povuče i stane na loptu, očito je da je riječ o čovjeku koji ne poznaje način na koji funkcionira HDZ-ovo članstvo, a jednako tako pokazao se i kao osoba koja ne razumije funkcioniranje stranačke strukture, što je Plenkoviću uopće trebao netko takav”, pita se naš izvor iz vrha vladajuće stranke.

Sve je, nastavlja bilo predvidivo, ali središnjica predvođena samodopadnim i zasljepljenim Plenkovićem koji se okružio amaterima to nije htjela, ili znala uvidjeti. ”Lako je mlatiti praznu slamu iz središnjice, nitko od Plenkovićevih ljudi nije se spustio na teren, među obične članove, ne znam čemu se sada čude, i zašto se blamiraju.

Svako onaj tko je sjeo s HDZ-ovcima, izvan onog kruga koji tapše Plenkovića po ramenu svjestan je da smo zabrazdili i da idemo u pogrešnom smjeru, i prije izbora sugerirano mu je da promisli o listama, i da su posve pogrešne, ali on je bio nepopustljiv i tvrdoglav kao mazga, sad neka se nosi s onime što je sam zakuhao”, oštro poručuje HDZ-ovac koji bilo stranke prati godinama.

Traganje za famoznim crnim labudom, mnogi članovi vladajuće stranke nazivaju suludim, te kažu da je Kopal i time potvrdio da nema pojma o poslu kojega se uhvatio. ”Plenković je na Predsjedništvu prozvao sindikate, pridružio se Šeksovim kritikama medja i crkve, a zamislite tek Petra Škorićša on je optućio glumicu Pamelu Anderson, pa djelujemo kao da smo se najeli bunike, to je van svake pameti”, smatra naš sugovornik, sklon konzervativnoj struji stranke. Ipak, s druge fronte one Plenkovićeve stižu posve druge teorije.

Naime, iz jednog izvora bliskog premijeru, tvrde kako su zapravo doživjeli svojevrsni bojkot. ”Pogledajte rezultate izbora u Zagrebu, to je katastrofa, a krivac za to mogla bi biti gradska organizacija bliska Brkiću, jer ondje je glavni Andrija Mikulić, no nisu odradili izbore kako spada, uopće se nisu trudili, na 18 tisuća članova mi smo dobili 30 tisuća glasova, prijašnjih godina omjer je u Zagrebu bio daleko drugačiji, a zanimljivo je da smo posebno podbacili na istočnom djelu grada, gdje je na prošlim parlamentarnim izborima Brkić osvojio silu preferencijalnih glasova nisam siguran da je to slučajnost”, priča naš sugovornik blizak premijeru.

Uz to podsjeća i na Hod za život koji se odvio dan prije izbora. ”Pazite, ti ljudi koji su se našli na Hodu, pa to su HDZ-ovi birači. Nitko iz zagrebačkog HDZ-a nije se pojavio među njima, ali su zato društvenim mrežama kružile slike Ruže Tomašić, Marijane Petir, Esih, oni su dakle otišli među svoje birače, ali ne treba tu kriviti samo zagrebački ogranak, i Plenković je podbacio. Podsjetit ću vas da se uredno pojavio na prosvjedu Jelene Veljače, što je sasvim u redu, no Hod za život je izbjegao, to se tako ne radi, mora postojati neka sredina u svemu, pa tako i u politici, a on je po tom pitanju previše zadrt”, smatra jedan od njegovih suradnika, koji Plenkoviću zamjera prozivke na račun Brkića.

”Što je on mislio? Brkić je načet prije izbora, a on sada kaže da ga nije vidio u kampanji, pa tko je uopće Brkića zvao da bude dio kampanje? Njemu nitko nije povjerio nikakav zadatak, i evo tu smo gdje jesmo, a to ne miriše na dobro. Ne vjerujem da će netko sada ići na Plenkovića izravno, ipak je on premijer, teško da će bilo koja straja ići rušiti našu Vladu, ali mislim da dugoročno nije dobro, nisu daleko ni unutarstranački izbori, a ne prestanu li se širiti priče o labudovima, i ukoliko se nešto doista konkretno ne poduzme mislim da je Plenković otpisan”, zaključuje naš sugovornik.