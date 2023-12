Plenkovića uskoro očekuje žestok okršaj s dvije britke dame bez dlake na jeziku

Pita li se HDZ-ovce za njih nema nikakve dvojbe- kampanja za parlamentarne izbore u njihovim redovima već je startala bez obzira na to što je premijer Andrej Plenković i posljednjih nekoliko dana imao poprilično turbulentno razdoblje uslijed kojeg je bio primoran smijeniti ministra gospodarstva Davora Filipovića.

Krizu s Filipovićem Plenković je relativno brzo riješio pronalazeći njegova nasljednika u stranačkim redovima pa će stoga ovaj resor do izbora voditi varaždinski HDZ-ovac Damir Habijan.

Ne zna se kad su izbori, ali raspravlja se o listama

Premda još nije definirano kada će se točno održati parlamentarni izbori sve je više indicija koje ukazuju na to da bi oni mogli biti prije europskih izbora, odnosno do sredine travnja iduće godine koja je ionako super izborna. Kada se među članstvom vladajuće stranke spomenu kampanja i izbori tada se otvori i tema slaganja lista po izbornim jedinicama oko čega postoje brojne dileme, no ono oko čega definitivno nema nikakve dvojbe jest to da će u prvoj izbornoj jedinici kao nositelj liste stajati premijer Plenković kao što je to bio slučaj i na posljednjim izborima za Hrvatski sabor kada ga je Miroslav Škoro zaobišao i svoju kandidaturu istaknuo u drugoj izbornoj jedinici.

Sličan scenarij Plenkovića po svemu sudeći očekuje i na nadolazećim izborima pa tako prema za sada dostupnim informacijama predsjednik najveće oporbene stranke– SDP-a Peđa Grbin s Plenkovićem neće odmjeravati u prvoj jedinici već će kandidaturu istaknuti u svojoj 8.izbornoj jedinici. Odluka je to o kojoj se govori već nekoliko tjedana otkako je održan Glavni odbor SDP-a na kojem je Grbin definiran kao njihov premijerski kandidat.









Grbin bježi iz prve jedinice

U skladu s onime što je dogovoreno iza zatvorenih partijskih vrata Grbin bi mogao biti jedini dosadašnji lider SDP-a koji se neće natjecati u prvoj jedinici kao što su to činili pokojni Ivica Račan, aktualni predsjednik Zoran Milanović ili pak bivši šef Davor Bernardić prema kojem je Grbin posebno kritičan. U toj prvoj izbornoj jedinici, koja obuhvaća središte Zagreba sve do izbora održanih 2020-te godine SDP-ova lista predvođena njihovim šefom osvajala je najviše glasova, a onda se na tim izborima pojavila platforma Možemo koja je ozbiljno nagrizla dio SDP-ova biračkog tijela, što i jest jedan od razloga radi kojih Grbin želi pobjeći iz ove jedinice.

Sigurna zona za Grbina je definitivno osma jedinica u kojoj je uvijek dobivao respektabilan broj preferencijalnih glasova mada ni ondje nije bio nositelj liste pa se to dogodilo i na posljednjim izborima kada je kao 14.na listi osvojio najviše glasova odnosno njih 17.000, dok je u to vrijeme Bernardić kao nositelj SDP-ove liste u 1. jedinici osvojio 13.775 glasova. Ono što bi Grbinu na nadolazećim izborima moglo predstavljati problem jest želja župana Zlatka Komadine da na njima nastupi kao nositelj liste u 8.jedinici, a ako mu u SDP-u to ne omoguće Komadina je spreman napustiti stranku i na izborima nastupiti kao nezavisni kandidat na listi Socijaldemokrata.









Grbin kao predsjednik stranke ne može u ovoj jedinici nastupati na nekom od nižih mjesta, a odluči li se kandidirati u Zagrebu mogao bi se suočiti i sa još jednim svojim, osobnim političkim porazom što njemu nije u interesu.

Na Plenkovića bi mogao Ivan Račan

Nije ni SDP-u u interesu da nakon svih turbulencija kroz koje su prošli izgube Komadinu pa za sada nastoje pronaći adekvatno rješenje za još jednu kadrovsku unutarstranačku krizu, a za to vrijeme govori se i o tome kako bi predvodnik SDP-ove liste u prvoj jedinici ipak mogao biti Ivan Račan, sin pokojnog Ivice Račana koji u glavnom gradu među SDP-ovcima ima veliki utjecaj, i koji bi ujedno u tome imao neupitnu podršku predsjednika Republike Zorana Milanovića.

Podršku predsjednika države sasvim sigurno neće imati bivši šef Partije Bernardić koji će se prema tvrdnjama upućenih na izborima boriti kao kandidat Socijaldemokrata u prvoj jedinici gdje bi se po svemu sudeći mogao suočiti s premijerskom kandidatkinjom stranke Možemo Sandrom Benčić, iako ni u Možemo još nisu posve sigurni koliko to ima smisla kada ih u Zagrebu kao gradonačelnik ionako predstavlja Tomislav Tomašević.

Kako njegov mandat odmiče tako su i kritike na račun Tomaševića među građanima metropole sve glasnije pa postoji mogućnost da Možemo ipak izbjegne njegovu kandidaturu u 1.jedinici, u kojoj će se po svemu sudeći odvijati veliki okršaj među strankama ljevice.

Kada su stranke s desnim predznakom u pitanju valja reći da u Domovinskom pokretu još nisu donijeli odluku po pitanju svojeg kandidata u 1.jedinici.

Selak Raspudić Mostova kandidatkinja

No zato se u Mostu već na veliko govori o tome kako će na Plenkovića poslati svoju zastupnicu Mariju Selak Raspudić koja se i u parlamentu nerijetko sukobljava s predsjednikom Vlade kod kojeg kako kažu Mostovci baš oni izazivaju posebnu nervozu.

Nervozni su međutim Plenkovićevi stranački kolege kada je Zagreb u pitanju iz posve drugih razloga. Njihov zagrebački ogranak ozbiljno je devastiran baš zbog posljednjih turbulencija pošto je jedan od vodećih ljudi zagrebačkog ogranka uz predsjednika Mislava Hermana bio upravo smijenjeni ministar Davor Filipović, ali i bivši šef HEP-a Frane Barbarić kao i bivši ministar rada Josip Aladrović koji je Vladu napustio nakon što je protiv njega pokrenuta istraga.

Kako je Filipović iz vlade otišao uz ostalo i stoga što je Plenković u njega izgubio povjerenje nakon prepiske između njegova specijalnog savjetnika Jurice Lovrinčevića i Mostova Nikole Grmoje tako je sasvim razumljivo da Plenković na njega na nadolazećim izborima u vrlo važnoj prvoj jedinici ne može računati. Važnu ulogu na zagrebačkim izborima uvijek je imao utjecajni Barbarić kojemu se tlo pod nogama poljuljalo s odlaskom sa čela HEP-a pa zato vladajuću stranku u zagrebačkoj jedinici očekuje izazovan period, a premijera Plenkovića veliki okršaj s dvije britke dame bez dlake na jeziku, Sandrom Benčić i Marijom Selak Raspudić.