Plenkovića očekuje najizazovnije razdoblje u karijeri: Ako ovo preživi biti će najveći državnik u povijesti Hrvatske

Autor: Iva Međugorac

Hrvatsku političku scenu iduće godine očekuje serijal izbora, zbog čega će saborski zastupnici vladajuće stranke, ali i zastupnici iz oporbenih redova odmah po povratku u saborske klupe krenuti s ozbiljnim akcijama ulazeći pri tome u kampanju za superizbornu godinu. Kao što je poznato naredne se godine 9.lipnja prvo održavaju izbori za Europski parlament, nakon kojih bi ukoliko ne bude većih iznenađenja trebali uslijediti parlamentarni izbori poslije kojih koncem godine slijede i predsjednički izbori, na kojima bi se Zoran Milanović trebao boriti za još jedan mandat na čelu države.

Plenkovića očekuje turbulentna jesen

Sve su ovo parametri koji ukazuju na to da hrvatsku političku scenu očekuje turbulentna jesen u kojoj će se vladajući HDZ i premijer Andrej Plenković suočiti s golemim pritiscima sa svih strana. Već sredinom rujna Plenković bi ponovno trebao sjesti za pregovarački stol s predstavnicima sindikata javnih službi koji prijeteći štrajkom traže veće plaće. U pobune za veće mirovine posve opravdano krenuli su i penzioneri. Plenković će želi li opstati na vlasti i osvojiti treći mandat morati iznaći sredstva za ove skupine građana koji tvore golemi birački bazen što će biti poprilično kompleksno s obzirom na to da inflacija još uvijek divlja i da građani bez obzira na mjere i socijalne pakete kojima se Vlada hvali jedva spajaju kraj s krajem u moru poskupljenja kojim su zapljusnuti.

Od Plenkovića se očekuje da svoje socijalne pakete prilagodi kućanstvima i građanima koji se ne uspijevaju boriti s poskupljenjem hrane, a osim toga problema bi moglo biti i sa cijenama energenata. Plenkoviću bi po pitanju energenata i u nadolazećem periodu moglo biti neugodno zbog plinske afere u HEP-u, jer je predsjednik Vlade oko ove afere brojna neugodna pitanja gurnuo pod tepih. Nema sumnje da će oporba po povratku u saborske klupe inzistirati na ovoj temi i na ovoj aferi u sklopu koje bi moglo biti i privođenja, i novih neugodnosti koje Plenkoviću u predizbornom razdoblju definitivno neće biti od koristi.

U HDZ-u strahuju od prosvjeda i štrajkova

Ono što Plenković pored uhićenja pod svaku cijenu u predizbornom razdoblju nastoji izbjeći jesu štrajkovi i prosvjedi nezadovoljnih građana pa je stoga spreman udovoljiti zahtjevima sindikata u javnim i državnim službama premda taj njegov stav izaziva negodovanje u Ministarstvu financija kojim ravna nestranački ministar Marko Primorac.

”Bez obzira na sve Plenkoviću štrajkaši na ulicama u izbornoj godini nisu u interesu, to znaju i sindikati zato i je krenuo pritisak na premijera, koji će morati udovoljiti i zahtjevima umirovljenika jer ako oni krenu na ulice i u prosvjede pred Banskim dvorima, premijer odmah može potpisati poraz na parlamentarnim izborima”, smatra naš sugovornik iz HDZ-a koji kaže da će Plenkoviću u doglednom periodu do izbora posebno teško biti zbog kaosa u gospodarskom resoru pri čemu se on ne može previše osloniti na svojeg ministra Filipovića.









”Filipović Plenkovićevoj vladi postaje uteg ne samo zbog afere u HEP-u već i radi toga što je pred državom bezbroj izazova. Vlada do kraja mjeseca mora pronaći rješenje za mjere pomoći kućanstvima i gospodarstvu jer Europska komisija nalaže da se do konca ove godine posve ukinu mjere i da se pomaže onima koji su najugroženiji. Filipović nema nikakav odnos s gospodarstvenicima, posvađao se s vodećim predstavnicima trgovačkih lanaca zbog one svoje famozne stranice praćenja cijena, koja nema nikakvog efekta, a gospodarstvenici već tjednima upozoravaju da nam stiže teška jesen. Njemačka je ušla u tehničku recesiju onda možete zamisliti što tek čeka Hrvatsku sa stručnjacima poput Davora Filipovića”, govori nam sugovornik iz HDZ-a koji je zabrinut zbog serijala izbora koji očekuju njegovu stranku.

Jer premda HDZ ima stabilan rejting, to se sve može okrenuti preko noći, a osim toga anketarske kuće koje mjere rejting stranaka i političara ni do sada se u svojim projekcijama nisu pokazale kao pretjerano pouzdane. ”Tijekom jeseni Plenković i zbog poreznih zakona, odnosno ukidanja prireza lokalnim jedinicama može očekivati pobune HDZ-ovih lokalnih političara što također ukazuje na to da je pred njime izazovna jesen”, smatra naš sugovornik te kaže da bi za HDZ uoči izbora, ali i nakon izbora problem mogao predstavljati i skroman koalicijski potencijal, no prije nego što dogovore s kime će koalirati nakon izbora HDZ-ovci izbore moraju dobiti, a to bi moglo biti izazovnije no što se na prvu čini.

Pred Plenkovićem je jedan od najizazovnijih perioda u karijeri, a ako taj serijal kriznih situacija koje mu predstoje preživi i iz njih izađe kao pobjednik tada će se doista moći govoriti o najuspješnijem političari u povijesti hrvatske države.