Plenkovića kao Velikog brata napravila je privatna agencija bliska Robertu Kopalu

Autor: Irena Divković Milanović

U kolovozu 2016., u jeku predizborne kampanje, mediji su objavili vijest kako se HDZ odlučio na novu taktiku obraćanja biračima. Kampanja bila u stilu Velikog brata – tadašnji kandidat a sadašnji premijer Andrej Plenković s predizbornih plakata nije samo gledao nego i pričao.

Tada je objavljeno kako se HDZ na tu taktiku odlučio u suradnji “s hrvatskom tvrtkom NoStressMarketing” te je tako osmišljena aplikacija proširene stvarnosti “Vjerodostojno” koja građanima omogućuje da sliku predsjednika HDZ-a Andreja Plenkovića s plakata “ožive” i čuju što im poručuje.

Oglasio se tom prigodom i aktualni predsjednik Sabora, tadašnji glavni tajnik HDZ-a koji je objasnio kako stranka “prati napredne tehnološke trendove te da na inovativan način korisnicima pametnih uređaja predstavi poruku Andreja Plenkovića ića upućenu mladima”.

Kampanja Plenkovića u stilu Velikog brata funkcionirala je tako da se nakon preuzimanja aplikacije na ekranu pametnog telefona pojavljuje kamera koju je bilo potrebno preusmjeriti na bilo koji billboard, citylight, novine, plakat, letak sa slikom Andreja Plenkovića, koja može biti i na zaslonima računala i drugih pametnih uređaja. Tada bi se aktivirala videoporuka HDZ-ova kandidata za premijera.

Na jednom portalu objavljen je intervju s direktorom agencije koja je HDZ-u prodala inovativnu aplikaciju. Tako je predstavljen dotad široj javnosti nepoznati marketinški direktor Ivan Mikulić iz Zagreba. I na tom su portalu naveli da iza aplikacije stoji tvrtka No stress marketing.

Tragom tih vijesti pregledali smo sudski registar i ustanovili kako se radi o nepostojećoj tvrtki. Naime, nikad u Hrvatskoj nije registrirana tvrtka takvog imena. Daljom pretragom na internetu detektirano je kako se tvrtka Pozitron komunikacije predstavljala kao No stress marketing. Budući da su na istom mjestu kao predstavnici bili navedeni Ivan Mikulić, Vlatka Butković i snimatelj Tomislav Brđanović, bilo je jasno kako smo na dobrom tragu.

I HDZ-ovo Izvješće o troškovima predizborne kampanje u Prvoj izbornoj jedinici iz 2016. jasno je ukazalo kako je isporučitelj usluge spomenute aplikacije Vjerodostojno s Plenkovićem kao Velikim bratom, zapravo djelo Pozitron komunikacija iz Ulice Marije Jambrišak u Zagrebu. Zanimljivo je kako se radilo o prilično niskom trošku u kampanji.

Izvjesce o Troskovima by on Scribd

Naime, HDZ je na web stranici naveo kako je Poziton komunikacija plaćeno 4.965,91 kn te 3.909,09 kn, dakle nešto manje od 9.000 kuna. Znakovito je kako je na internetu dostupan još jedan troškovnik za iste izbore na kojem se u zaglavlju navodi i HDZ i HSLS ali se na njemu navode znatno manji troškovi kampanje za opisanu aplikaciju, odnosno iznos malo veći od 3.000 kuna. Podsjetimo, na tim su parlamentarnim izborima HDZ i HSLS išli zajedno u koaliciji u nekim izbornim jedinicama.

Od izbora je prošlo 2,5 godine i krenuli smo istražiti što je s tvrtkom koja se lansirala s aplikacijom Plenkovića koji nam se s plakata i gleda i obraća. Zanimljivo, iz sudskog registra iščezla je tvrtka Pozitron komunikacije. Naime, od ožujka 2017. ta se tvrtka zove NSM Unlimited. Također, u tvrtki su promijenjeni i osnivači. Umjesto zagrebačke kompanije BSJ (raniji naziv Butković strani jezici) aktualni je osnivač Ivan Mikulić koji je i direktor u istoj.

Povijesni izvadak by on Scribd

NSM Unlimited nema službenu web stranicu s domenom takvog imena. No, zato egzistira domena Nostressmarketing.com koju je njezin vlasnik registrirao pod velom tajnosti. Naime, registranti domene uobičajeno ostave neke kontaktne podatke, adresu, e-mail, ime tvrtke ili fizičke osobe koja ju registrira. No, u ovom slučaju istaknut je jedino lokalitet, odnosno Zagreb.

Pregledom web stranice Nostressmarketing.com uočili smo zanimljiv podatak. Naime, kliknete li na link s klijentima moći ćete vidjeti kako se među nizom tvrtki navodi i ime hrvatskog premijera Andreja Plenkovića.

Premda je Plenković na premijersku dužnost stupio 19. listopada 2016. godine, te da je u vrijeme kada je nastala “Veliki brat” aplikacija Vjerodostojno u režiji Mikulićeva tvrtke, bio kandidat za premijera, na stranicama Nostressmarketing.com navodi se kako je njihov klijent hrvatski premijer.

Na istom mjestu navodi se i preporuka Roberta Kopala na engleskom jeziku iz koje proizlazi da Nostressmarketing preporučuje “toplo i bezuvjetno”. Na istoj stranici ne navodi se ime HDZ-a iako je HDZ bio naručitelj aplikacije. To otvara prostor za sumnju manipulira li vlasnik stranice Ivan Mikulić s podatkom o premijeru kao klijentu ili je uistinu hrvatski premijer (što bi značilo onda Vlada RH) možda kasnije postao klijent njegove tvrtke NSM Unlimited.

Ako jesu, to će zasigurno i biti nekad objavljeno u nekom proračunskom troškovniku jer sve što je povezano s Vladom i premijerom tiče se poreznih obveznika i uključuje pravo javnosti da sazna tko je i koliko plaćen njihovim poreznim novcima.

Ivan Mikulić je otvorio i na LinkedInu profil No stress marketinga. Tamo je vidljiva poveznica s nedavno imenovanim premijerovim savjetnikom za nacionalnu sigurnost Robertom Kopalom. Preko Mikulićevog profila lako je ući u trag brojnim intervjuima koje je u nastavcima kao dekan privatnog učilišta Effectus dao Robert Kopal. Također, i preko drugih društvenih mreža Mikulić i njegova partnerica Vlatka Butković umreženi su s Kopalom. Mikulić za sebe navodi kako je od 2014 do sada šef No stress marketinga.

Prije toga naveo je da je bio voditelj projekta pedaliranje u BSJ a prethodno u tvrtci Pandora media i Mikulić projekt. Sve navedene tvrtke skončale su u stečajevima a u BSJ se navodi kako je jedina imovina bila mobitel. Sve tri tvrtke imale su razne dugove, uključujući i porezne te je Fina pokrenula postupak stečaja zbog blokade i nemogućnosti izvršenja obveza prema vjerovnicima. Ne znamo što znači termin “pedaliranje u BSJ” ali budući se radilo o školi stranih jezika, možda je netko pedalirao gradom i dijelio letke.

Inače, prije nego što su u sfere političkog marketinga uplovili preko Plenkovićevog bivšeg državnog tajnika u MUP-u Roberta Kopala, Mikulić i Butković nisu se proslavili u poslovnom svijetu, ako sudimo po tri tvrtke koje je Mikulić odveo u stečaj i jednu koju je Vlatka Butković.

U njezinom slučaju radi se o školi stranih jezika V.V. Butković koja je bila više od 1.000 dana u blokadi i više od 700.000 kuna dužna. Mikulić se sada navodi na stranicama Butkovic.eu, škole stranih jezika, kao voditelj marketinga. Inače, bivši suprug Vlatke Butković bio je direktor tvrtke IN2data u kojoj je Robert Kopal bio suosnivač. I tvrtka kojoj je HDZ platio za aplikaciju registrirana je na kućnoj adresi Vlatke Butković.

Stoga ne čudi da se nekadašnji vlasnici više propalih tvrtki Ivan Mikulić i Vlatka Butković nadaju zlatnoj sezoni. Uostalom, u Hrvatskoj su brojne marketinške tvrtke vrtoglave uspone doživjele u sprezi s visokom politikom a kroz slučaj Fimi medije isplivala je i metodologija naglih marketinških uspjeha.