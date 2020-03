PLENKOVIĆ ŽESTOKO PO SUVERENISTIMA: ‘Zekanović bi mi svaki dan trebao zahvaljivati što je saborski zastupnik’

Autor: Z.G./Dnevno.hr

Predsjednik Vlade Andrej Plenković izjavio u nedjelju u Sinju da se u Hrvatskoj u vezi s koronavirusom poduzimaju mjere nužne za zaštitu zdravstvenog sustava.

“Pratimo situaciju i poduzimamo sve mjere koje su nužne za sigurnost javnog zdravstva i zdravstvenu sigurnost naših građana”, rekao je Plenković koji je Sinju posjetio u sklopu unutarstranačke kampanje u HDZ-u.

Podsjetivši da su slučajevi zaraze tim virusom u našoj zemlji za sada lokalizirani na Zagreb, Varaždin i Rijeku, poručio je da “moramo biti oprezni i poduzimati sve mjere”. Rekao je kako je situacija u vezi s koronavirusom “izvan okvira”, da se s tim “nismo sreli dugi niz godina”, a najdinamičnije se događa u Italiji od svih zemlja u EU. Upozorio je da se vide i trendovi širenja u Francuskoj i Njemačkoj.

Na novinarsku opasku kako bi se epidemija koronavirusa mogla negativno odraziti na hrvatski turizam i pitanje ima li nekih dodatnih proračunskih sredstava da se u tom slučaju pomogne turizmu, Plenković je podsjetio kako “novih sredstva nema jer je proračun donesen prije ove situacije”.

” U Umagu smo prošli tjedan razgovarali s predstavnicima važnih hrvatskih hotelijera i zajednički dogovarali mjere koje će biti na raspolaganju da olakšamo ovakvu situaciju koja je sada u cijeloj Europi.

Na upit kako komentira činjenicu da ova epidemija u Italiji već utječe nepovoljno na hrvatsko gospodarstvo, premijer je kazao su mjerodavni sektori angažirani.

“Trenutno imamo puni angažman ministarstava financija, gospodarstva, turizma i prometa da vidimo kakav je točno situacija i koji su prvi efekti, a nakon toga ćemo u dogovoru s tim sektorima poduzimati aktivnosti,” rekao je.

Osvrćući se na skorašnje izbore u HDZ-u rekao je da im je županijski splitsko-dalmatinski HDZ jedan od najvažnijih te da on i njegov tim “Odvažno za Hrvatsku” želi potporu u toj županiji i cijeloj Dalmaciji. Na upit kako komentira izjave iz, kako se izrazio novinar, radikalne desnice da oni žele referendum za hrvatsku kunu, Plenković je kazao kako je tu riječ “o politici koju ja ne bih nazvao suverenističkom nego politika koja je izolacionistička.”

“Ako danas postoje stranke koje po meni imaju anakroni karakter, krivo mi je da to govore, i imaju izolacionističku agendu”, rekao je.

Na opasku kako iz tog miljea kažu da je on izdajnik jer nije pitao hrvatski narod želi li euro, Plenković je uzvratio da to “ne zavrjeđuje komentar.”

“Ako je to bio gospodin Zekanović, to je čovjek koji bi se morao svaki dan zahvaliti Andreju Plenkoviću što je saborski zastupnik – što uopće ima ovakvo eksponiranje javno – onda je to jako deplasirano, neprimjereno. To je razlika između odgovorne politike HDZ-a koja je napravila sve što treba u ovom mandatu i koji vodi Hrvatsku u dobrom smjeru, u interesu naših građana, razumijevajući okolnosti u Europi i svijetu. Oni koji malo slabije te teme razumiju, koji nisu postojali u vrijeme kad je sva ova pitanja o kojima oni danas govore predsjednik Tuđman rješavao – to je nešto što moramo snažnije tumačiti hrvatskom narodu”, kazao je.

Dodao je kako će o euru biti još rasprave te da ga “ne iznenađuje, ove grube diskvalifikacije jer su u biti dio njihove stalne retorike.”

“Mi ne idemo prema europodručju zato što nam se to sviđa, nego gledamo što je bilo s drugima i gledamo koliko je Hrvatska već eurizirana, koliko ima štednje u eurima, koliko imate kredita u eurima. Kad pogledate to – onda ćete vidjeti da je euro praktički tu, a mi jako cijenimo kunu, to ne znači ništa protiv kune nego znači normalan korak naprijed”, zaključio je Plenković.