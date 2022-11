PLENKOVIĆ ZAOŠTRAVA ODNOSE S PUPOVCEM! Spreman je na jedan radikalan potez: Ovo će razbjesniti i Vučića

Autor: Iva Međugorac

Što se to događa s hrvatskim ministrima, zapitati bi se to mogao svatko onaj tko ovih dana prati prepiske između Hrvatske i Srbije koje su krenule još otkako su ministar branitelja Tomo Medved i ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman zajedno sa svojim crnogorskim kolegama otkrili spomen-ploču vojnim i civilnim zatvorenicima u logoru Morinj, na što je Srbija reagirala protestnom notom.

Hrvatskoj strani nije trebalo dugo da uzvrati odgovor pa su stoga iz naših redova susjedima s one strane Dunava poručili kako se Srbija ne smije miješati u odnose između Hrvatske i Crne Gore uz napomenu da formulacija na ploči na kojoj se navodi da je logor osnovan tijekom velikosrpske agresije, što za Srbe i jest sporna formulacija nije fabricirana interpretacija, ni jednostrano tumačenje događanja u Domovinskom ratu već činjenica koja je potvrđena rezolucijama UN-.a i presudama Haaškog suda.

Za očekivati je da će srbijanska strana na ovaj hrvatski odgovor uzvratiti u narednim danima, no upućeni svjedoče da ni premijer Andrej Plenković nema namjeru gledati na Vučićeve provokacije skrštenih ruku. ”Plenkoviću odnosi sa Vučićem uopće nisu bitni, naravno da je na početku mandata imao u cilju uspostaviti kvalitetne odnose s liderima država u našem okruženju, ali on je sa Vučićem sve odnose raskrstio još tijekom njegova boravka u Zagrebu kada ga je ovdje ugostila bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, još tada Plenković ga je pitao o nestalima, ali i o ratnoj odšteti, i od tada njih dvojica komuniciraju samo ako se protokolarno sretnu na nekim međunarodnim događanjima, Plenković je nadišao Vučića, on nije dio te balkanske političke klike, niti je ikada bio, Vučić je s druge strane klasičan primjer balkanskog političara, koji puno buči, busa se u prsa, a u državi mu sve vrvi od problema, međutim on to mora rješavati tamo gdje ima probleme”, smatra naš sugovornik koji podsjeća da Vučić hrvatskog premijera iz nekog samo njemu znanog razloga provocira još od ljeta kada je naprasno pokušavao ući u našu zemlju da bi posjetio Jasenovac bez da je ikoga o tome službeno obavijestio. Provokacije su se nastavile i podizanjem optužnica za hrvatske vojne pilote, a vezano uz Oluju na što Plenković nema namjeru pristati.





”Premijer bi time sam sebi pucao u koljena, on je izrekao jasan stav, mi te optužnice niti ćemo pogledati, niti ih priznajemo. Istina je da je premijer time riskirao mir u vlastitoj kući, odnosno koaliciji”, napominje naš sugovornik blizak premijeru aludirajući na šefa SDSS-a Milorada Pupovca kojemu nije bilo pravo kada je Plenković rekao da neće pristati na srbijanske optužnice. ”Pupovac je još žešće reagirao ljetos kada je Gordan Jandroković počeo spominjati blokadu srpskog ulaska u EU, na to je pobjesnio, ali Plenkoviću ta opcija još uvijek stoji na raspolaganju, on u posljednje vrijeme o tome čak i promišlja ozbiljno posebice otkako je Vučić njegovu vladu proglasio ustaškom, nedugo nakon što ih je Europska komisija blokirala”, kaže naš sugovornik koji podsjeća da Srbija od početka ruske agresije na Ukrajinu sjedi na dvije stolice i da Plenković ima priliku još jednom ukazati na to predstavnicima Europske komisije.

”Mi smo ozbiljna zemlja, vidite da je potvrđen i naš ulazak u Schengen, Hrvatska sada postaje čuvar europskih granica, i treba voditi računa uz ostalo i o tome što se u Srbiji događa, tamo se praktički spominje rat, koplja se lome oko Kosova, a Vučić i njegovi poltroni još uvijek ne pokazuju da žele europsku Srbiju, oni pokazuju da još uvijek imaju tendenciju za stvaranjem Velike Srbije”, uvjeren je naš sugovornik koji jednako tako vjeruje da bi Plenkovićeva blokada srpskog europskog puta definitivno značilo kraj koalicije između HDZ-a i SDSS-a radi čega premijer Plenković s ovom temom, i s odlukom ove naravi ipak mora biti oprezan.

”Plenković i Pupovac već sada imaju ozbiljnih trzavica, Pupovac još uvijek analizira rezultate s popisa stanovništva, on time nije zadovoljan, a Plenković nije zadovoljan time što se bavi tom temom i što će sada kada je vidljiv manjak srpskog stanovništva to pokušati iskoristiti da bi opet glumio žrtvu, iako je Plenković srpskoj manjini u svojim redovima omogućio i više nego respektabilan položaj”, konstatira naš sugovornik, no on također smatra da Pupovac svime što je od Plenkovića dobio nije zadovoljan pa podsjeća da su SDSS-ovci svojedobno inzistirali i na tome da se na HRt-U uspostavi njihova, odnosno srbijanska redakcija te da se središnji Dnevnik emitira i na srpskom jeziku.