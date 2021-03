PLENKOVIĆ ZANJEMIO NAKON BUTKOVIĆEVIH RIJEČI! Na jednom intimnom sastanku sve mu sasuo u lice

Autor: Iva Međugorac

Sukobi između ministra prometa Olega Butkovića i premijera Andreja Plenkovića jedna su od najvrućih tema kako u stranci, tako i u Vladi. Upućeni svjedoče da se njih dvojica i dalje ne podnose, ali da su za sada zbog lokalnih izbora konflikte ipak odlučili gurnuti pod tepih.

”Morate znati da je Butković jedini ministar koji iza sebe ima snažnu stranačku bazu u svojem Primorsko-goranskom HDZ-u, to zna i Plenković kojega strašno smeta to što Butkovića ne može držati pod kontrolom, kao što drži ostale ministre. To premijeru stvara ozbiljne poteškoće, on je znate navikao da bude glavni u svim resorima, u svemu, a to s Butkovićem ne prolazi”, svjedoče naši sugovoronici iz Vlade te kažu da se premijer Butkovića htio riješiti na bezbolan način.

”Nagovarao ga je tjednima da se kandidira za župana, organizirao je sastanak sa HDZ-ovcima koji su Butkovića pritiskali i nagovarali na kandidaturu, međutim, Butković mu je na jednom od tih sastanaka jasno rekao da se nema namjeru kandidirati, izravno je pitao Plenkovića želi li ga se riješiti, i dao mu do znanja da to učini tako što će ga smijeniti. Plenković je nakon toga zanijemio, Butković mu je jasno dao do znanja da ga makne s ministarske pozicije, pristao je kockati se time, a u isto vrijeme nije pristajao ioćži u kandidaturu za primorskog župana”, komentiraju nadalje naši sugovornici te naglašavaju kako se Butković nije htio politički degradirati.

”S ministarske iću u fotelju župana baš i nije neki napredak, osim toga to je županija Zlatka Komadine, tko zna kako bi on ondje prošao”, kažu naši sugovornici te napominju kako su ministar i Plenković u sukobu mjesecima te da se to sve teže uspjeva prikriti. ”Pa Plenković je Butkovića javno prozvao i pokušao poniziti zbog njegovih posjeta riječkom kafiću Three monkeys, to su gluposti. Plenkoviću nije trebala ni javna prozivka ministra, ni sukob s gazdom kafića, on time pokazuje da se ne snalazi, da gubi kontrolu nad situacijom u kojoj se nalazi, a sve je to zbog lokalnih izbora. U to se Plenković zaletio, on se potpuno pogubio.

Ogromna je razlika između lokalnih i parlamentarnih izbora. Na parlamentarne je Plenković išao sam sa sobom, on je iznio tu kampanju, mogao je kontrolirati svaki potez, i svaki korak, a ovo vam je sada vojska kandidata, tu su klanovi, nezadovoljstvo, afere on nije kadar za takvu političku borbu niti on trenutno u stranci ima operativce koji vladaju terenom. To je bez obzira na sve Milijan Brkić odlično radio, HDZ-u trenutno nedostaje jedna takva figura, ovi Plenkovićevi dečki su fini momci u odijelima, a na terenu to ne prolazi, tamo se mora oderati nekoliko parova cipela da bi to bilo učikovito”, zaključuju naši sugovornici.