PLENKOVIĆ ZAGRMIO ZBOG MAMIĆA: ‘To je užas, ja sam zgrožen!’ Čeka se reakcija iz Međugorja

Autor: Dnevno

Premijer Andrej Plenković je na presici nakon sjednice vlade komentirao žestoke optužbe koje dolaze od strane bjegunce i bivšeg šefa Dinama Zdravka Mamića.

“Ako je bilo što od onoga što je trenutno u eteru istina – to je užas. Ja sam zgrožen time, i kao premijer i kao pravnik. To je nedopustivo. Bilo da je to posao za DORH, policiju, stegovne postupke. To su primjeri koji ruše povjerenje u hrvatsko pravosuđe”, rekao je premijer

Osim toga, oprao je ruke od svega.

“To ponašanje nema nikakve veze s izvršnom vlasti, HDZ-om, Vladom… Odmah odbacujem sve te stvari da je odgovornost ovoga na vladi i vladajućima. To nije istina i tome ćemo se usprotiviti”. zaključio je premijer Plenković.