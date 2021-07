PLENKOVIĆ ZA MANJE OD DVA MJESECA POČINJE S ČISTKAMA! HDZ-ovci u panici: Realizirat će najavljivane planove

Autor: Iva Međugorac

Vjetar u leđa premijeru Andreju Plenkoviću dao je raskol u Domovinskom pokretu, pa sada u HDZ-u samouvjereno tvrde kako predsjednik njihove stranke zasigurno kreće u proces pomlađivanja koji je najavljivao u svojem prvom mandatu.

Kako kažu, spreman je ući u proces novih unutarstranačkih izbora za predsjednike ogranaka, a ti izbori trebali bi se održati najkasnije na zimu ove godine. Nije to zapravo nikakvo iznenađenje, objašnjavaju nam sugovornici iz vladajućih redova, tvrdeći kako je riječ isključivo o primjeni statuta.

Međutim, novitet jest to da je unutar HDZ-a odrađena analiza lokalnih izbnora pa bi se slijedom te analize u problemima mogli naće šefovi onih lokalih jedinica koji u svojim sredinama nisu ostvarili očekivane rezultate. Premijer očekuje da se takvi sami povuku sa stranačkih pozicija te da prihvate poraz, no ono što bi za njega pritom moglo biti problematično jest situacija u Gradu Zagrebu, gdje je podbacio njegov kandidat Davor Filipović te se slijedom toga problematizira pozicija Mislava Hermana, za kojega se premijer osobno zalagao na posljednjim unutarstranačkim izborima.

Ozbiljni konkurenti

Herman na tim zadnjim stranačkim izborima nije imao protukandidata. I oni koji su se mislili kandidirati po Plenkovićevu naputku, od tih su namjera odustali, no sada se po HDZ-ovim kuloarima spekulira o sukobima u zagrebačkoj organizaciji te se govori kako bi Plenkovićev kadar mogao dobiti ozbiljnog konkurenta na stranačkim izborima čiji bi se prvi krug u Zagrebu trebao održati 17. listopada.

Od 15. rujna do 17. listopada organizirat će se izborne skupštine u temeljnim organizacijama stranke, a svega tri dana nakon prvog dijela počinje novi val skupština koji bi, kako kažu u HDZ-u, trebao trajati do 14. studenoga. Proces je to unutar kojega će sudjelovati HDZ-ovci u općinskim i gradskim organizacijama. Međutim, on uključuje i gradske četvrti.

Potom, od sredine studenoga pa sve do početka prosinca kreće treći dio izbornog procesa unutar kojega će se HDZ-ovci susresti sa šefovima županijskih organizacija HDZ-a, uključujući i one iz zagrebačke gradske organizacije.

Premda je protokol oko izbora jasan, nejasno je kako će članstvo prihvatiti premijerova nastojanja za pomlađivanjem pa mnogi ni u HDZ-u ne isključuju moguće sukobe s kojima bi mogli dočekati jesen.