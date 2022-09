PLENKOVIĆ VRLO NEUGODNO SPUSTIO VUČIĆA NA ZEMLJU! Ovaj debakl pamtit će do kraja života: Čekao termin za Jasenovac napet kao puška, a onda hladan tuš

Autor: Dnevno.hr/E.P.

U subotu 17. rujna istječe period unutar kojeg je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić želio doći u posjet Jasenovcu, a kojeg su srpske vlasti navele u protestnoj diplomatskoj noti nakon što su ga u srpnju vratili s granice u pokušaju da uđe u Hrvatsku bez prethodne najave.

Vrlo je izgledno da se do subote ništa po tom pitanju s hrvatske strane neće poduzeti te da do tog dolaska neće doći.

Ono što je poznato ljudima bliskima premijeru jest da su Vlada i HDZ tu zauzeli čvrst stav prema Srbiji i redovitim huškanjima od strane Vučića i njegovih trbuhozboraca Aleksandra Vulina i premijerke Ane Brnabić.





Moraju reagirati

U HDZ-u se drže da kakav-takav suverenistički stav prema Vučićevoj Srbiji održava mir unutar stranačkog tijela i birača koji redovito Andreju Plenkoviću zamjeraju da je otišao previše “lijevo” te da se previše dodvorava Bruxellesu.

Zna to dobro Plenković te mu ne dolazi u obzir ispoštovati fantomski rok kojeg mu je zadao srpski vođa, ako vrsni diplomat on i njegovi najbliži suradnici sposobni su pronaći način za udovoljiti svim stranama ako će za to biti potrebe iako je teško očekivati da će Vučić pristati na bilo kakav kompromis te ovu situaciju koristi samo za jačanje svojeg političkog položaja u Srbiji.

Iz Vlade stižu jasni signali da su današnje okolnosti za dolazak predsjednika Srbije u Jasenovac neprovedive zbog sudskog procesa koji 14. listopada na Višem sudu u Beogradu počinje protiv četvorice umirovljenih hrvatskih pilota iz Domovinskog rata.

Podsjećamo, srpska strana tvrdi da su naši piloti odgovorni za raketiranje dvije srpske izbjegličke kolone u BiH u kolovozu 1995. te da su prouzročili pogibiju ukupno 13 civila. Čak i da sam Vučić kao što je učinio prošle i opet krajem veljače ove godine službenim kanalima zatraži da mu se omogući prelazak hrvatske granice kako bi zapalio svijeću i položio cvijet u Jasenovcu, to mu vrlo vjerojatno ne bi bilo dopušteno.

Može samo sanjati

Također, hrvatski premijer je prije dva mjeseca objašnjavao da veljača nije bila pogodna za Vučićev posjet Jasenovcu jer je tada bio uhićen ministar Darko Horvat, a spekuliralo se i da je USKOK zainteresiran za također članove njegove Vlade Borisa Miloševića i Josipa Aladrovića.

“Svi mogu u Jasenovac, ali postao je zabranjen grad za jednu osobu, onu koja se nalazi na čelu Srbije. Spominjali su i da će me hapsiti, da ne mogu položiti cvijet. Svi drugi to mogu, samo ja ne mogu. Ipak, zadovoljan sam jer od 1945. nije se toliko pričalo o Jasenovcu kao kad su meni zabranili da tamo položim običan cvijet”, izjavio je Vučić. Poručio je kako jedva čeka položiti u Jasenovcu taj cvijet i odgovoriti na sva pitanja, ali u jednom je trenutku priznao da “ne vjeruje da ima išta od toga”. Ponovio je govorio i o stradanju članova svoje obitelji u Drugom svjetskom ratu, uz dodatak da oni, kao ni Vučić sam, nisu nikome ništa učinili.









A Vučić i njegovi kolege te predstavnici Republike Srpske u četvrtak su pak proslavili takozvani Dan srpskog jedinstva i nacionalne zastave odakle su se opet mogli čuti nimalo europski nastrojeni tonovi te poznate mitomanske teorije.

I ta proslava bit će samo argument hrvatskim vlastima da nađe način da Vučićeve igre ostanu samo igre, a u praksi budu unaprijed zaustavljene.

Prosvjeda nota u kojoj je Vučić tražio termin za Jasenovac

Srpsko Ministarstvo vanjskih poslova odgovorilo je diplomatskom notom Veleposlanstvu RH u Beogradu. Danas je u posjedu i ovog dokumenta, i objavio ga je. Prenosimo notu ispod:









“Ministarstvo vanjskih poslova Republike Srbije izražava svoje poštovanje Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Beogradu i ima čast da, u vezi s notom Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske broj 3611/2022 od 15. srpnja 2022. godine, priopći sljedeće:

Ministarstvo vanjskih poslova Republike Srbije je šokirano protupravnom, antieuropskom i anticivilizacijskom odlukom Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske kojom se, na osnovu arbitrarno iskazane volje hrvatskih vlasti i grubo kršeći princip slobode kretanja, zabranjuje dolazak predsjedniku Republike Srbije u Jasenovac, na mjesto stradanja više stotina tisuća nevinih žrtava srpske, židovske, romske i drugih nacionalnosti.

Namjera predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića bila je samo položiti cvijeće i zapaliti svijeću na svetom mjestu na kojem su tijekom Drugog svjetskog rata ubijene stotine tisuća Srba.

Povodom navoda iz spomenute note Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske da je posjet neprihvatljiv jer „hrvatska strana nije službenim putem informirana o namjeri mogućeg posjeta“, Ministarstvo vanjskih poslova Republike Srbije obavještava da je predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić zainteresiran da obavi službeni posjet Spomen-području Jasenovac u bilo kojem terminu, u periodu do 17. rujna 2022. godine.

U dubokom uvjerenju da Republika Hrvatska, kao i Republika Srbija, najsnažnije osuđuje i gnuša se najodvratnijih zločina koje je nad srpskim narodom izvršila nacistička Nezavisna Država Hrvatska tijekom čitavog perioda svog postojanja, a čiju je kulminaciju predstavljao sustav koncentracijskih logora Jasenovac, Ministarstvo vanjskih poslova Republike Srbije očekuje omogućavanje neometanog posjeta predsjednika Republike Srbije ovom svetom mjestu i u tom smislu, od hrvatske strane očekuje da za tu priliku pruži odgovarajući tretman koji se odnosi na najviše strane dužnosnike, uključujući i sve potrebne sigurnosne aspekte”.