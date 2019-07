PLENKOVIĆ VAS JE ZAVARAO! Evo što se dogodilo u sjeni rekonstrukcije Vlade

Rekonstrukcija Vlade je obavljena, a u njoj su pak pali aferama opterećeni ministri, međutim, čini se kako to nije bio jedini kriterij po kojem se premijer Andrej Plenković vodio kada je eliminirao svoje dojučerašnje kolege. Naime, u sjeni rekonstrukcije Vlade, mnogi su zanemarili činjenicu da je aktualni ministar Zdravko Marić postao i potpredsjednik Vlade, a iz nekog samo njemu znanog razloga premijer je zanemario kamenčiće koje u svojim ministarskim cipelama vuče prvi blagajnik Lijepe naše.

Nije nepoznanica da se Marić u središtu pažnje javnosti nalazi od prvog dana krize u Agrokoru, što ne čudi, jer svoju karijeru gradio je baš u korporaciji bivšeg tajkuna Ivice Todorića, gdje je bio direktor, kada je Todorićevo carstvo krahiralo, očekivalo se da će ministar ako ništa drugo ponuditi mandat na raspolaganje, no on je odlučio da će se od odluka o Agrokoru izuzeti. Kako se točno izuzeo svjedočili smo nedavno kada se Marićevim slučajem pozabavilo Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa koje je ocijenilo da je Marić povrijedio načelo javne dužnosti, što zapravo i ne čudi, jer je osim sudjelovanja na sastancima sa skupinom Borg, upravo on bio jedan od ključnih sudionika u rješavanju krize u Agrokoru, nakon svega toga Plenković koji je također dio te upitne priče pognuo je glavu te konstatirao da sukoba interesa nema i da Marić ostaje ministar.

Osim toga, ministar financija, svojedobno se morao opravdavati zbog posla kojega je njegova sestra Ljiljana Orlovac dobila u HANFI, kojoj je on nadređen, no sve se to svelo pod neupitnu stručnost članice ministrove obitelji, a osim članova obitelji, javnost je zabavljao i ministrov prijatelj Josip Stojanović Jolly, isti onaj poduzetnik čiji se Mercedes ukazao u dvorištu bivše ministrice Žalac, dok se Marić sa Jollyjem družio na Svjetskom nogometnom prvenstvu, ono što intrigira u cijeloj priči i druženju koje ništa ne može poljuljati jest kredit kojega je dobio od Hrvatske banke za obnovu i razvoj, dok je tako kao šef Nadzornog odbora kakve li slučajnosti sjedio baš Marić. I kada onda Plenković kaže da se Vlada rekonstruirala zbog interesa i pritisaka javnosti, nije moguće konstatirati ništa drugo osim da nešto u toj priči opasno zaudara.