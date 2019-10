PLENKOVIĆ UZVRAĆA UDARAC! Penavu će izbaciti iz HDZ-a?

Nakon što je prije nekoliko tjedana na sastanku HDZ-ovih glavešina Milijan Brkić svoje stranačke kolege pozvao na jedinstvo te zatražio da se fokusiraju na pobjedu njihove kandidatkinje Kolinde Grabar-Kitarović, učinilo se kako se doista u vladajućoj stranci sve struje zbijaju na jedno mjesto u strahu od poraza. Utihnuo je kritični Miro Kovač, na loptu je stao i Davor Ivo Stier, no izgleda da je to sve samo prvi dojam, jer ovih dana rukavicu u lice Plenkoviću bacio je vukovarski gradonačelnik Ivan Penava tvrdeći da razmišlja o kandidaturi za šefa stranke. Učinio je to s vrlo nezahvalne pozicije, jer on nije samo vukovarski gradonačelnik, on je i jedan od onih na koje Grabar-Kitarović oslanja svoju kompleksnu kampanju, a valja znati da će rezultat prosinačkih izbora odrediti sudbinu premijera Plenkovića, ali i budućnost HDZ-a. U svakom slučaju, osjetljiv trenutak za najavu kandidature za predsjednika stranke. No, legitimno, jer uostalom Penava je za to u Večernjem ponudio i argumente navodeći da mu je cilj jače utjecati na procesuiranje ratnih zločina. Ta tko bi mu takvu ambiciju mogao i zamjeriti, doli samog premijera koji je pred Penavom ustuknio, izostala je u njegovom komentaru ove posljednje kandidature ona žestina, bahatost i odrješitost s kojom se proslavio. Penava je poentirao i time što se oko njegove kandidature zasad nisu oglasili premijerovi trbuhozborci predvođeni Jandrokovićem koji je na Kovačevu najavu rekonstrukcije oštro reagirao. No, udarac, šuška se u HDZ-u spremaju u tajnosti, Plenković namjerava biti mudriji pa nije nemoguće da uskoro nađu razlog za Penavino izbacivanje iz stranke, i doista ne bi bilo prvi put da ‘leti’ netko tko je šefu stao na žulj.