PLENKOVIĆ UZVRAĆA UDARAC MILANOVIĆU: ‘Nisam stigao popratiti sve što je taj ‘nalupetao’! Jel’ pratite vi njegovu igru?’

Autor: Dnevno

Premijer Andrej Plenković je u Rijeci komentirao posljednje izjave predsjednika Zorana Milanovića.

Ranije je premijer poručio predsjedniku da se “skulira” i pričeka 9. studeni kada bi trebali sjesti za stol.

“To je bilo prije tjedan dana skoro. Tu ima nekoliko stvari. Prvo, Vlada, pa i HDZ, je čvrsto protiv politiziranja HV-a, a i protiv politiziranja HV-a, protiv je nezakonitosti koje se događaju. Drugo, mi se zalažemo, koliko god je to moguće, za civilizacijski višu razinu diskursa političara u javnosti. Ako je to moguće. Ako su napadi takvi da se ta razina spušta, onda ćemo na to odgovoriti”, rekao je Plenković.

“Pratite li tu igru?”

“Što se tiče Vijeća za obranu, rekao sam da sam dogovorio s ministrom Banožićem da se sastane cijeli vojni vrh da bi čuli koji su to problemi u Hrvatskoj vojsci ako ih ima. Više se sredstava iz proračuna daje za Ministarstvo obrane u vrijeme mandata moje vlade. Ako ima poteškoća, ja ih želim čuti da bismo shvatili u čemu je problem. I da bih vidio da je jučer navečer munjevito na Pantovčaku organiziran isti takav sastanak. Ured predsjednika daje informaciju mediju gdje radi supruga inspektora Hrvatske vojske. Pratite tu igru? Mali broj aktera to prati. Milanović je već sam sebe jučer demantirao, rekao je da neće činiti što je napisao, a što ionako ne bi mogao”, rekao je premijer.

“Moramo surađivati i ponašati se u skladu sa zakonom”, dodao je.

“Tko je istresao cijelu ovo temu u medijima”, zapitao se premijer.

“Ja dok sam bio u Glasgowu nisam stigao sve popratiti što je ovaj “nalupendao”. Nedavno je izjavio da ne treba nositi maske i zbunjuje javnost”, optužio je Plenković predsjednika.