Plenković uskoro raskida koaliciju s Pupovcem: Premijer se sprema za izbore

Autor: Iva Međugorac

Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje posljednjih je nekoliko dana dočekivan s posebnom pozornošću, a dobar dio javnosti propitkivao se hoće li se šef SDSS-a Milorad Pupovac pojaviti u herojskom gradu i u Dunav baciti vijence za srpske žrtve, posebice nakon što su mu iz Domovinskog pokreta davali do znanja da takvo nešto više neće dopustiti. Na koncu je Pupovac pod pritiskom premijera Andreja Plenkovića od svojeg dolaska u Vukovar odustao.

HDZ-ovci zadovoljni Plenkovićevim manevrom

u HDZ-u drže da je njihov šef dobro odradio i taj dio posla, dok s druge strane Penava ostaje dosljedan što se moglo naslutiti i iz konferencije za medije s koje je poručio da u Koloni ima mjesta za svakoga tko se dolazi pokloniti žrtvama velikosrpske agresije na Hrvatsku.





”Nikada nisam dijelio ljude po nacionalnosti. Dolaziti s agendom da se priznaju žrtve Srbima, a ne oni koji su ginuli od velikosrpske agresije… To tako ne ide. Hvala što su poslušali, bolje da zaobiđu Vukovar, to su provokatori”, rekao je Penava sa čijim je stavom suglasan i dio HDZ-ovaca koji su kritični prema Plenkovićevoj suradnji sa SDSS-om čije poruke i sada nazivaju patetičnim.

”Njihove su poruke i ovoga puta patetične. Ponovno se pokušava izvrnuti istina oko njihovog ne dolaska u Vukovar i Škabrnju, ali Penava nikome dolazak nije zabranio već je rekao da se u Vukovaru treba pokloniti žrtvama velikosrpske agresije što njima očito nije u cilju. Sada ispada da su oni redovito svih ovih godina odlazili u Vukovar, a ove godine tamo neće doći jer im se prijeti i jer je onemogućen njihov protokol. To je ludost. Niti oni dolaze redovito u Vukovar, niti su ikada dostojanstveno bili u Koloni sjećanja pri tome mislim da tamo nisu stigli s adekvatnom isprikom.

Lani je Anja Šimpraga došla u Škabrnju gdje se praktički prošvercala uz Plenkovića”, podsjeća naš sugovornik iz vladajućih redova koji smatra da SDSS-ovi političari nikada nisu pokazali pokajanje, niti su se ikada validno ispričali za agresiju i terorističku pobunu ili otimanje dijela teritorija RH.

Srbi se nikada nisu pravilno ispričali

”Oni su trebali odavno ispričati se za sve ubijene, ranjene, zatvorene u koncentracijske logore, za sve nestale i za svu materijalnu štetu koju su prouzročili, ali to nikada nije napravljeno”, smatra naš sugovornik koji ujedno napominje da ni Srbija nije platila ratnu štetu Hrvatskoj, a sve dok se ti preduvjeti ne ispoštuju teško da se može očekivati normalizacija odnosa između dvije države. Osim što se posljednjih dana polemiziralo o Pupovcu predmet rasprava bili su i HOS-ovci o čijim se simbolima već dugo raspravlja i mimo Kolone sjećanja, sada je pak premijer Plenković izrekao i službeno svoje stajalište na ovu temu.

“Svi hrvatski branitelji zaslužuju poštovanje, i pripadnici HOS-a su branili Hrvatsku, rekli smo to nebrojeno puta. Najvažnije je da Vukovar ne smije biti mjesto podjele”, poručio je Plenković dodajući da je SDSS donio svoju odluku, ali i da se s Penavom pozdravio na dolasku u Vukovar.









“Ta komunikacija, kad je riječ o meni ili vladajućoj stranci, je uvijek u mom madnatu dobronamjerna, pristojna i kulturna, a ako nas netko vrijeđa i napada, onda odgovaramo”, naglasio je premijer. Naglasak na koaliciju sa SDSS-om prije Plenkovića stavio je pak njegov novi ministar obrane Ivan Anušić koji je ovih dana spustio lopticu mada je ranije bio poprilično kritičan prema toj suradnji.

Anušić o koaliciji s DP-om

Što se pak tiče Domovinskog pokreta i moguće koalicije s HDZ-om, Anušić je istaknuo kako bi volio da Pokret uđe u koaliciju s HDZ-om, no naglasio je kako to nije do HDZ-a već do Pokreta. Kada je koalicija s HDZ-om po srijedi treba napomenuti da je Penava nije isključio, ali je vrlo jasno dao do znanja da njegova stranka nema namjeru sjediti u koaliciji zajedno s Pupovcem. Čini se međutim da Plenković kada je Pupovac po srijedi ima neke druge planove pa bi se uskoro trebao realizirati plan o raskidu koalicije.

”Postoji mogućnost da se Plenković i Pupovac do kraja godine raziđu, jer je Plenković već uvelike zakoračio u kampanju za parlamentarne izbore koji bi se mogli održati već u veljači. Premijeru je zbog izbora u interesu da pridobije desno biračko tijelo što će surađujući s Pupovcem teško postići.









Njemu je i ova Kolona sjećanja poslužila za početak realizacije tog plana. Sada ispada da su on i Pupovac u svojevrsnom konfliktu jer mu je premijer praktički naložio da ne dolazi u Vukovar što njemu nije bilo po volji.

Ovdje će krenuti prve trzavice, a nakon toga lako moguće i razlaz”, smatra naš sugovornik iz HDZ-a te tvrdi da bi se Pupovac pod Plenkovićeve odnosno HDZ-ove skute mogao vratiti već nakon narednih parlamentarnih izbora kada i ako HDZ osvoji relativnu većinu jer će mu u tom scenariju osam sigurnih manjinskih zastupnika biti od velike koristi za formiranje vlade što je Plenkoviću također u interesu.

Pri tome treba reći da takav status na ruku ide i Pupovcu koji je svjestan da u suradnji s Plenkovićem ima zašto biti zadovoljan s obzirom na iznose koji se iz proračuna slijevaju na račun njegove stranke, ali i SNV-a.