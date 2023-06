Plenković uskoro mora na svjedočenje? U HDZ-u gori od glasina: ‘Ako do toga dođe on je gotov, Žalac je propjevala’

Autor: Iva Međugorac

Niz je ministara koji su kroz dva mandata premijera Andreja Plenkovića prodefilirali kroz njegovu Vladu, ali je malo tko ostavio trag kao što je to učinila bivša ministrica regionalnog razvoja i fondova EU Gabrijela Žalac, koja je u suzama, s puno gorčine i razočaranja napustila svoj resor u kojega je kao što je poznato stigla kao uzdanica i prijateljica premijera Andreja Plenkovića.

I kada je prolazila kroz najteže dane ne samo u karijeri već i u životu, tijekom privođenja premijer Plenković ni u jednom trenutku nije osuđivao aferu svoje ministrice za koju je zaslužan Ured europskog javnog tužitelja. Ne samo da je Plenković štitio Žalac, već se s njome u tajnosti sastajao i nakon privođenja. Svi su ti susreti i javna Plenkovićeva zauzimanja kod Žalac budili nadu da bi joj njen veliki prijatelj na neki način ipak mogao pomoći.

Žalac je razočarana

Nije Žalac nužno očekivala od premijera pomoć u svojoj borbi s pravosudnim sustavom, ali je očekivala da bi joj se ako ništa drugo moglo pomoći da barem nakon svega kroz što je prošla za sebe pronađe neki posao koji bi je egzistencijalno osigurao, ali ni to se nije dogodilo. Poduzeće za savjetovanje koje je pokrenula u svojim rodnim Vinkovcima praktički nikada nije ni zaživjelo kako treba, a ona je usred svega što se o njoj pisalo bila izložena velikom stresu i neugodi, zbog čega joj niti nije lako živjeti u maloj sredini u kojoj je nekoć slovila za iznimno moćnu i utjecajnu politiku.





Svjestan je tih teških životnih okolnosti kroz koje prolaze i njen suprug Mario Žalac koji je nedavno izgubio strpljenje pa je bivšoj ministrici i svojoj supruzi postavio vrlo nedvosmislen ultimatum – ili razvod, ili nagodba. Upućeni svjedoče kako je suprug Žalac bivšoj ministrici naznačio kako će u slučaju njenog ponovnog odlaska u pritvor ili zatvor opet ispaštati on, i njihova djeca, ali i ostatak obitelji te da se naprosto nema radi čega i radi koga žrtvovati, pošto joj nakon kraha ionako nitko nije ni pomogao.

Da bi ispovijest ministrice Žalac mogla biti opasna po vodstvo HDZ-a pa u konačnici i po samog predsjednika Vlade već se dugo govori po političkim kuloarima, navodno je i ona sama Plenkoviću dala do znanja da će ako progovori više od pola Vlade povući za sobom. Istini za volju teško da je Žalac korigirala cijene softvera i namještala natječaj samostalno i na svoju ruku bez da je za to itko znao.

Vrlo dobro to zna i premijer Plenković preko čijeg Ureda premijera se i provodi javna nabava, a osim toga i iz prepiske koju su razmjenjivale Žalac i bivša državna tajnica Josipa Rimac razvidno je kako je AP odnosno premijer Plenković o ovom slučaju kao i o nizu drugih afera s kojima se ove dvije prijateljice povezuju ipak mogao ponešto znati. Znao ili ne znao, to se Žalac više ne tiče, ona je navodno svu svoju istinu već ispričala europskim tužiteljima koji su dugo na nju vršili pritisak.

Nervoza kod Plenkovića

”Već se neko vrijeme govori da se Žalac nagodila, to kod premijera Plenkovića doista i izaziva nervozu. Ona je razočarana, nezadovoljna, tužna i za očekivati je da neće šutjeti, ali i da će možda preuveličati sve što se događalo nastojeći skinuti krivicu sa sebe. Puno je do sada bilo svjedoka pokajnika koji su povukli za sobom ministre aferaše, a Žalac je kao ministrica s ogromnim utjecajem o događanjima u Vladi mogla puno toga znati, i više od ove afere koja se najviše problematizira”, smatra naš dobro upućeni sugovornik iz HDZ-a koji kaže da je Plenković posebno nervozan radi toga što se i među njegovim suradnicima počelo progovarati o tome da bi i on nakon nagodbe bivše ministrice mogao biti pozvan na svjedočenje u zagrebački Ured europskog javnog tužitelja.

”Naravno da biti svjedok ne znači biti optužen, ali on je gotov ako bude primoran samo zakoračiti tamo. Nitko u oporbi neće ga pitati u kojem svojstvu odlazi u Ured europskog tužitelja.

I bez tog se svjedočenja Plenkovića već dugo pokušava povezati s aferama Gabrijele Žalac, a ako do toga dođe sada u ovo predizborno vrijeme, on se definitivno može pozdraviti sa još jednim mandatom ma koliko god oporba bila na slabim, klimavim nogama”, smatra naš sugovornik. Po političkim kuloarima šuška se da bi Plenković doista na svjedočenje mogao biti pozvan kroz nekoliko tjedana, odnosno početkom srpnja, a do tada će po svemu sudeći biti puno znojenja i nespavanja, jer osim bivše ministrice ovih dana sve miriše na to da bi se Plenković mogao baviti i aferom svojeg mladog lava, ministra gospodarstva Davora Filipovića.