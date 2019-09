PLENKOVIĆ UPAO U MILANOVIĆEVU STUPICU: Nasanjkao ga jednom rečenicom

Nitko, ali baš nitko premijera Andreja Plenkovića ne može izbaciti iz takta kao predsjednički kandidat SDP-a Zoran Milanović, koji je toga više nego svjestan. Upravo zato Milanović svoju kampanju ponajprije misli bazirati na obračunima s Plenkovićem, iako bi bilo potpuno prirodno da u okršaje uđe s predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović. No, Milanović je, tvrde oni koji ga dobro poznaju, svjestan kako mu obračuni s predsjednicom ništa ne znače, on namjerava krenuti na Plenkovića, jer napadajući njega, ubija dvije muhe jednim udarcem.

Da dio Milanovićeve taktike počiva na obračunu sa starim prijateljem Plenkovićem, dalo se naslutiti i tijekom njegova gostovanja kod Stankovića, gdje je, među ostalim, rekao kako se Plenković, prije nego to je ušao u HDZ, nudio SDP-u. Ta je rečenica premijera potpuno izula iz cipela pa je iznimno burno reagirao. ”To je laž. Ne znam kako netko može pitati takvo nešto, mogli su pitati mene, a ne njega”, ljutito je poručio Plenković uzvraćajući udarac Milanoviću, s kojim ratuje još od prošlih parlamentarnih izbora.

No, iz njihova prepucavanja zapravo se može izvesti zaključak kako su u kampanji zapravo suprotstavljena njih dvojica, dok je iz te priče, vrlo vjerojatno ne svojom voljom, posve ispala predsjednica Grabar-Kitarović. Time je Milanović postigao svoj cilj, ušao je u obračun s Plenkovićem koji, braneći vlastiti ego, u drugi plan gura svoju političku kandidatkinju. Kampanja je tek otpočela, Milanovićev je rejting na klimavim nogama, no nastavi li Plenković na ovaj način pomagati aktualnoj predsjednici, dovest će je u ozbiljne probleme, a Milanoviću je upravo to cilj, jer i Grabar-Kitarović je svjesna opasnosti koju joj nosi poistovjećivanje s Plenkovićem i njegovom neuspješnom Vladom od koje se po svaku cijenu, ali bez previše uspjeha, nastoji odmaknuti.