Plenković u Srbiji postigao jedan od glavnih ciljeva: Njemu je to bilo u interesu, a s Vučićem ostaje na oprezu

Autor: Iva Međugorac

Prvi put u mandatu, nakon poprilično zahlađenih odnosa premijer Andrej Plenković stigao je u susjednu Srbiju, gdje je odradio protokolarni dio, a potom se sastao i sa ondašnjom premijerkom Anom Brnabić. Nakon toga susreta upućene su poruke o intenzivnom dijalogu, što je naznaka okretanja nove stranice u odnosima između Hrvatske i Srbije, koji su kao što je poznato godinama poljuljani. Pita li se premijerove suradnike, on se u Srbiji ponio kao državnik koji je ispunio svoj cilj.

Cilj mu je bio založiti se za prava hrvatske manjine

”Plenković je prije svega u Srbiju otišao kako bi se tamo založio za prava hrvatskog naroda. Njemu je bilo u interesu da se o tom njegovom posjetu govori baš u tome kontekstu, a u hrvatskim medijima to i jest tako popraćeno. Brnabić je s Plenkovićem u Subotici otvorila Hrvatski dom, za njega je to bitno i on je u tom smislu svoj dio posla kada je hrvatska politika u pitanju korektno odradio”, smatra jedan od premijerovih suradnika s kojim smo razgovarali te podsjeća kako je Hrvatski dom u potpunosti financirala upravo Vlada Republike Hrvatske.





”Sve ono čemu ovih dana svjedočimo u Srbiji dogovoreno je tijekom nedavnog posjeta Ane Brnabić Zagrebu. Naravno da tu ima i pritisaka iz Bruxellesa koji su inzistirali na tome da se konačno kreće u uspostavu kvalitetnijih bilateralnih odnosa između Hrvatske i Srbije”, smatra naš sugovornik. On ujedno napominje da je Plenković do sada kao šef Vlade puno postigao po pitanju prava Hrvata u BiH.

”Sada je taj svoj utjecaj u Bruxellesu odlučio preusmjeriti i na prava hrvatske nacionalne manjine u Srbiji koja u zadnja tri desetljeća gubi i populacijski i na svim ostalim razinama”, kaže naš sugovornik koji kaže da Plenkovićev posjet ovoj zemlji ne treba povezivati sa posljednjim nemirima i prosvjedima protiv Vučićeve vlasti u Srbiji mada dio oporbenih zastupnika tvrdi kako je premijer ovu zemlju posjetio kako bi pomogao spašavanju Vučićeva režima.

”To su besmislice. Plenković s Vučićem donedavno nije razgovarao ni telefonski, ni na bilo koji drugi način. Ni jedan hrvatski političar sa srpskim vlastima nije imao tako zategnute odnose kao što je to slučaj s Plenkovićem, ali je on sada odlučio djelovati baš zbog hrvatske manjine pa tamo i je otišao uz ostalo i na njihov poziv”, napominje naš sugovornik koji ipak potvrđuje da je VUčićev odnos prema Hrvatskoj u posljednje vrijeme nerijetko bio diskutabilan.

Srbi za sada suzdržani po pitanju Rusije

Činilo se doista u više navrata kako srpski predsjednik potencira sukobe s vlastima u Hrvatskoj, kako ga se ne bi suočavalo s problemima u njegovom dvorištu, no to Plenkovića i nije previše zanimalo jer je on svoje političko djelovanje ionako usmjerio prema Bruxellesu, odnosno Europskoj komisiji kojoj je u interesu da vlasti u Srbiji konačno donesu odluku o smjeru svoje vanjske politike te da se definiraju po pitanju odnosa sa Rusijom, odnosno po pitanju rata u Ukrajini.

”Plenkoviću za sada prioritet ostaje rješavanje pitanja granica, ali i pitanje nestalih to još nije regulirano, i on će na tome inzistirati. To su pitanja koja se moraju sustavno rješavati, i pitanja koja bi što se hrvatske strane tiče doista mogla biti preduvjet za potporu srpskom ulasku u Europsku uniju”, kaže naš sugovornik. Tijekom posjeta Srbiji Plenković ta pitanja neće otvarati, barem ne dovoljno snažno jer susret s predsjednikom Vučićem po svemu sudeći nije dio njegova protokola.









”Plenkoviću to sada niti nije bilo u interesu, iako je dobro poznato da je Vučić glavna karika vlasti u Srbiji i da je on taj koji donosi sve odluke”, naglašava nadalje naš sugovornik koji opet napominje da je premijeru u svemu ovome najvažnije bilo staviti naglasak na hrvatsku manjinu, što mu je pošlo za rukom.

Nije nepoznanica da je Vučić Zagreb posjetio na poziv bivše predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović kojoj se to druženje posebno zamjerilo, tijekom toga posjeta Plenković je prema Vučiću bio iznimno suzdržan te je još tada pokušao otvoriti ključna pitanja, a kada je vidio da od toga nema koristi naprosto je prekinuo komunikaciju sa predsjednikom Srbije prema kojem je hrvatski premijer i sada oprezan jer je svjestan da mu ne može vjerovati, na što je upozorio i svoje kolege u Bruxellesu koji su od Plenkovića očekivali da u Srbiji spomene i pitanje Kosova te njihov odnos prema Rusiji. Plenković je u tom pogledu na sastanku s Brnabić nedvosmisleno iznio stav koji zagovara Europska unija, ali to što je rekao srpskoj premijerki ne pika se previše, jer ona nije ta koju se ondje išta previše pita.