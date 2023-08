Plenković u rujnu dobiva prvu protukandidatkinju: U HDZ-u misle da je drska i bezobrazna

Autor: Iva Međugorac

Od parlamentarnih izbora dijeli nas još maksimalno godinu dana, a premda datum izbora još nije definiran i više je nego jasno kako premijer Andrej Plenković već neko vrijeme aktivno sudjeluje u kampanji za osvajanje trećeg uzastopnog mandata.

No, izgleda da bez obzira na niz izazivača i izazivačica Plenković još uvijek, barem ne službeno, nije dobio niti jednog ozbiljnog konkurenta koji će uz ostalo i na debatama koje slijede uoči izbora biti u stanju s njime odmjeravati snage.

Samo naivac mogao bi povjerovati u politički potencijal Peđe Grbina i njegove premijerske sposobnosti, ma koliko se on trudio ne odustati od svojih ciljeva upitno je hoće li Grbin uopće imati snage kandidirati se u prvoj izbornoj jedinici te tamo odmjeriti snage s Plenkovićem ili će pak ići na sigurno u svoju osmu izbornu jedinici iz koje i jest ušao u Sabor osvojivši u to doba respektabilan broj preferencijalnih glasova.





Benčić od rujna kreće s kampanjom

Ne vjeruju ni u SDP-u da je Grbin kapacitet za premijera, ali zato u Možemo smatraju da njihova britka zastupnica Sandra Benčić to može.

Evo koliko zarađuje srednja klasa u Hrvatskoj: Ako imate ispod toga, nije dobro

Kako tvrde upućeni Benčić bi već od rujna trebala krenuti s intenzivnijom kampanjom za predsjednicu Vlade, a vjetar u leđa trebao bi joj dati oporavak rejtinga stranke Možemo koja je u kolovozu rasla za jedan i pol postotni poen pa tako uživaju potporu od 11,2 posto što u ovoj stranci uz ostalo pripisuju i objavi o tome da samostalno izlaze na izbore. Benčić bi po svemu sudeći od rujna mogla biti prva službena izazivačica premijera Plenkovića, a koordinatoricu stranke Možemo u HDZ-u smatraju kao neugodnu i nezgodnu te poprilično drsku suparnicu koja Plenkoviću nije nimalo simpatična.

Pita li se pristaše zastupnice Benčić o njenom imidžu i javnim nastupima mnogi će reći kako ona među građanima ostavlja pozitivan dojam radi toga što uglavnom suvereno barata podacima o temama o kojima se raspravlja, često se događa i to da ona neke teme sama potencira pa i otkriva. No, bez obzira na sve to, ipak valja stati na loptu i sagledati realno situaciju na političkom tržištu. Možemo će teško doći u poziciju da sastavlja Vladu, upitno je hoće li do toga doći i u slučaju velike postizborne koalicije sa SDP-om u kojoj će se prema aktualnim brojkama morati naći i Most.

Prije bilo kakvih postizbornih koalicija Možemo će se morati pogledati u oči i suočiti s gomilom problema u Zagrebu u kojem građani imaju sve manje razumijevanja za gradonačelnika Tomislava Tomaševića s kojim se Možemo kada je izvršna vlast u pitanju i poistovjećuje.

Dva ključna problema za Možemo









Ako ne mogu upravljati Zagrebom, kako će onda upravljati cijelom Hrvatskom, najčešća je kritika na račun ove političke opcije, koja je doista u glavnom gradu dokazala da im manjka kadrova, ali i sposobnosti pa stoga građani sve učestalije prigovaraju na nepokošene javne površine, na odvoz odnosno ne odvoz smeća, ali i na cijeli niz poteza koji bi se mogli opisati i kao nepotizam nalik onome kojega je provodio Tomaševićev prethodnik Milan Bandić kojega je ovaj radi toga žestoko kritizirao. Braneći poteze gradske vlasti u Zagrebu Benčić potkopava svoje šanse za preuzimanje premijerske pozicije, a osim toga pitanje je tko ili što je Možemo kada se ona makne iz prvog plana.

Njihovi zastupnici u sabornici su neprepoznatljivi i bljedunjavi, a osim toga platforma Možemo u protekle tri godine u organizacijskom i kadrovskom smislu niti nije pomakla značajno dalje od glavnog grada. Naravno da postoji pregršt tema na kojima se može kritizirati premijera Plenkovića i njegov HDZ no činjenica je da oni unatoč tome kontinuirano imaju stabilan rejting kojim iza sebe ostavljaju sve ostale političke opcije. U više je navrata proteklih godina zbog afera Plenkovićeva pozicija visjela o koncu, ali je on sve svoje krize uspješno nadišao uključujući i posljednju aferu u HEP-u koja unatoč ustrajanju oporbe na istoj nije naštetila rejtingu vladajuće stranke.

Ne bi HDZ trebao imati problema s rejtingom koji se kreće između 26 i 30 posto, ali bi međutim s ovom potporom i uz osam manjinskih mandata Plenković ipak mogao imati problema s formiranjem vladajuće većine za koju nikakvo jamstvo ne predstavljaju njegovi aktualni koalicijski partneri HSLS, HNS pa i HSU čiji bi se kandidati mogli pojaviti na listama vladajuće stranke. No, jasno je kako ove opcije niti nemaju drugog izbora jer su uostalom same sebe ubile pristajući na ranije saveze sa HDZ-om. Ono što je vidljivo iz trenutnog političkog ozračja u zemlji jest nedostatak političkih opcija koje bi predstavljale takozvani centar.

Postoji zato oporba koja se svako malo udružuje i neprestano ponavlja ono što se ionako zna bacajući mantre o korupciji i nepotizmu koje nisu pokazatelj HDZ-ove slabosti, njih građani biraju svemu tome unatoč, problem je međutim što je uspješan, a koruptivan HDZ pokazatelj oporbene slabosti jer bez obzira na sve nedostatke vladajuće garniture oni nisu uspjeli nametnuti nekoga tko bi bio u stanju konkurirati takvoj vladajućoj stranci. Ako je njihov najveći doseg Benčić i Možemo tada će vjerojatno još dugo opstati tu gdje jesu, s one strane sabornice, ma koliko Raspudići zazivali formiranje Vlade s ideološkim moratorijem, što bi za oporbu u konačnici mogla biti samo još jedna, nova provalija i put u propast.