Plenković u radnom posjetu Kini: Sudeći po rasporedu, bit će vrlo zaposlen

Autor: Dnevno.hr

Hrvatski premijer Andrej Plenković boravit će u radnom posjetu Narodnoj Republici Kini od 2. do 6. studenoga tijekom kojega će s kineskim premijerom Li Keqiangom te drugim dužnosnicima razgovarati o bilateralnoj suradnji kao i suradnji u formatu Kina+16, priopćio je u srijedu ured premijera za odnose s javnošću.

“Premijer će posjet Kini započeti u Pekingu, gdje će održati sastanke sa svojim domaćinom, premijerom Keqiangom, te drugim kineskim dužnosnicima i gospodarstvenicima, na kojima se očekuje potvrda dobrih odnosa i intenzivnog političkog dijaloga te razgovor o svim aspektima bilateralne suradnje, kao i suradnje u formatu Kina+16”, stoji u priopćenju.

Hrvatska će 2019. biti domaćin sljedećeg sastankainicijative Kina+16 koja promiče intenzivniju suradnju drugog po veličini gospodarstva na svijetu sa zemljama istočne i srednje Europe.

Premijer Plenković susreo se s kineskim kolegom Li Keqiangom nekoliko puta u posljednje dvije godine, tijekom summita Kina+16 održanog u srpnju u Sofiji te na sastanku na vrhu ASEM-a (Europa i Azija) koji je održan u listopadu u Bruxellesu.

Nakon Pekinga, premijer će 3. studenoga otputovati u Hangzhou, gdje će se sastati s Che Junom, čelnim čovjekom pokrajine Zhejiang s kojom Hrvatska već ima dinamične odnose u pogledu gospodarske razmjene i poslovnih kontakata.

Hangzhou je također poznat kao grad gdje je boravio i Marko Polo, koji ga je opisao kao “najveličanstveniji grad na svijetu”.

Obići će također i obližnji most Hangzhou Bay u pratnji predsjednika uprave China Road and Bridge Corporation Lu Shana, tvrtke koja će graditi Pelješki most. Riječ je o mostu dugačkom 36 kilometara.

Sljedeća etapa puta je Šangaj, najveća trgovačka luka na svijetu, gdje će uz brojne svjetske lidere, zajedno s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, sudjelovati na otvorenju sajma China International Import Expo na kojem se očekuje preko 2800 tvrtki iz cijelog svijeta. Sajam omogućuje zemljama i regijama širom svijeta jačanje gospodarske suradnje i trgovine s Kinom.

Na sajmu će sudjelovati i izaslanstvo HGK i predstavnici hrvatskih tvrtki.

Tijekom boravka u Šangaju premijer će kao panelist sudjelovati na forumu “Trade & Innovation”, a otvorit će i Ured Hrvatske turističke zajednice u Šangaju.

Posjet Kini završit će sudjelovanjem na Hrvatsko-kineskom gospodarskom forumu koji organizira Hrvatska gospodarska komora, a na kojem će se kineskim partnerima predstaviti poslovne i investicijske mogućnosti u Hrvatskoj.