Plenković u operaciji života: Kako je počeo žestok obračun s Brkićem?

Obračun premijera Andreja Plenkovića, s desnom strujom svoje stranke čiji je neformalni predvodinik Milijan Brkić evidentno je na vrhuncu, a kao što je poznato i prve žrtve istoga počele su padati, te sve upućuje kako se otvara put za finalni obračun s drugim čovjekom HDZ-a. Prije nekoliko tjedana javnost je svjedočila izbacivanju Darka Milinovića iz HDZ-a, a nešto prije toga desnica je na Plenkovića pucala prosvjedima protiv Istanbulske konvencije. No, ovaj je svaki udarac preživio, baš kao što se vješto izvukao i iz afere s mailovima nakon transkripata svjedočenja bivše ministrice gospodarstva Martine Dalić, koji su procurili u javnost, a koji premijera povezuju sa skupinom Borg. Svoje je afere premijer gurnuo pod dugačak politički sag, a zatim je na površinu isplivala još jedna neugodnost u obliku vukovarskog prosvjeda kojega je najavio HDZ-ov gradonačelnik Ivan Penava, iza kojega prema riječima Branimira Glavaša stoji upravo Brkić, čovjek koji s Plenkovićem nikada nije pronašao zajednički jezik. Štoviše, po političkim kuloarima govori se i o tome kako Brkić na čelo stranke instalira aktualnu predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović, što bi dakako rezultiralo Plenkovićevim odlaskom sa čela vladajuće stranke, a što ovaj očito nema u planu pa je na Brkića odlučio udariti iz najjačeg oružja pakujući mu aferu SMS-ovi. Prvi je u ovome obračunu pao Tolušićev vozač Blaž Curić kojemu je policija zakucala na vrata stoga što se sumnja da je Franji Vargi dojavio da se nad njime provodi krimilističko istraživanje, veoma brzo u javnosti se saznalo da je Tolušević vozač Brkićev kum, a s njim je i ranije u više navrata poslovno surađivao. Podsjetimo, Varga je u javno prostor doplivao kao autor

lažnih SMS-ova kojima se koristio Zdravko Mamić, a u posljednjih nekoliko dana govori se kako je Varga ranije radio i za Brkića, ali i za Karamarka. Inače, Ćurić ne samo da je vozač aktualnog ministra već je radio i kao bivši Brkićev vozač, a ujedno je i član Udruge veterana specijalne policija Alfa, a bio je i u Sudu časti spomenute udruge u kojoj je Brkić obnašao dužnost potpredsjednikla, dok je sada član Središnjeg odbora. Prema neslužbenim informacijama Curić je Brkićev vozač bio u vrijeme dok je ovaj obnašao funkcijhu glavnog tajnika HDZ-a, a u Minstarstvo poljoprivrede došao je u Tolušićevoj eri. Ministar je navodno sa svojim vozačem imao izvrstan i profesionalan odnos, jednako kao i Brkić koji je potvrdio poznanstvo s njime, ali ne i veze s aferom. Oglasio se u kontekstu ove priče i Plenković koji je ustvrdio da nije uspio stupiti s Brkićem u kontakt, a Brkić je pak za Večernji poručio kako mu netko pakira. Taj netko mogao bi biti upravo premijer Plenković koji se očito pokušava na sve moguće načine i svim mogućim metodama održati na čelu stranke, što bi se moglo neugodno odraziti na Brkića, čovjeka koji je u HDZ-u prošao sito i rešeto.

Varga i Brkić godinama se poznaju, a nije nemoguće da je Varga tek izvršitelj operacije, dok je mozak bio netko drugi, može se čuti iz izvora bliskih istrazi koji kazuju kako postoji opcija i da Varga nije sam sastavljao SMS poruke premda se radi o vrhunskom informatičaru. Prema pisanju Nacionala, Brkić je falsifikatorske usluge bivšeg MUP-ova informatičara Varge rabio i za unutarstranačke obračune, a autor teksta spominje i da je na osnovu njegovih lažiranih SMS-ova bivši šef HDZ-a Tomislav Karamarko tvrdio da je HDZ-u ukradena pobjeda na parlamentarnim izborima 2015.godine tako što su ostali bez pet do šest mandata. Kako su sami javno priznali, Karamarko i Brkić s Vargom se znaju iz vremena dok su svi troje radili u tajnim službama, a u kontekstu ove priče valja podsjetiti i na to da je Varga u MUP_u bez posla ostao 2012.godine, nakon čega su po svemu sudeći ostali u kontaktu, što uostalom niti jedan akter ne negira. Ne treba smetnuti s uma niti gostovanje Glavaša na N1 televiziji, budući njegova stranka daje potporu Plenkoviću, a koji je Plenavin vukovarski prosvjed povezao s Brkićevim, što se okarakterizirati može i kao svojevrstan udarac na premijera koji je udarac odlučio uzvratiti na neugodan način, uključujući Brkića u aferu iz koje će se kako sada stvari stoje teško izvući. Toga mora da je i sam svjestan dočim poručuje da mu netko pakira ne imenujući tog nepoznatog nekog, koji je onima koji prate političku scenu kristalno jasan. Inače, Brkićeva politička pa i životna biografija i bez ovih posljednjih vrućih detalja izrazito je intrigantna. Rođen je u Klobuku, selu nedaleko od Ljubuškog u BiH gdje se nije dugo zadržao. Obitelj seli u Zagreb kada je završio drugi razred osnovne škole. Međutim, njemu i bratu Jozi zagrebački život nije se dopao pa se dočim su skupili nešto novca bacio u bijeg vlakom kod bake i djeda u rodno selo. Nekoliko dana kasnije roditeljima je djecu vratila milicija. Nakon povratka Brkić ostaje u zagrebačkom naselju Dubec gdje je završio srednju školu, iako mu je želja bila da upiše elektrotehniku upisuje kriminalistiku, a umjesto na predavanjima Brkić završava u policiji. Prvo u temeljnoj, s kojoj je ovajao kasarnu JNA na Plesu, a potom i u specijalnoj policijskoj jedinici Alfe, s kojima je godinama ratova priskrbljujući si nadimak Vaso. Brkić je brzo došao do zapovjednog položaja, a oni koji ga poznaju iz te ere tvrde da je bio hrabar i lojalan prijatelj i suborac.

U Alfama Vrkić ostaje i nakon rata, a u HDZ ulazi kao zapovjednik specijalaca 2000.godine, a ostati će zapamćen i po tome što je odbio zapovjed da razbije barikade na cesti u Sinju, zbog čega biva suspendiran, ali ne i otpušten iz policije. Nedugo potom sa samo 33 godine Brkić se domogao mirovine, ali njegov nemirni duh s poslovima i aktivnostima nije stao pa se tako u njegvoj biografiji iznaći može i crtica da je bio vozač oftamologa Nikice Gabrića, kojega je svojedobno kao policajac čuvao. Ondje se zadržao dvije godine, sve dok nije upoznao Karamarka koji ga poziva u SOA-u, ignorirajući optužbe o političkom zapošljavanju u Agenciju te optužbe o lažiranju sigurnosnih provjera. Sanader Karamarka imenuje ministrom policije, nakon ubojstva Ivene Hodak, i to s mjesta ravnatelja SOA-e, a on sa sobom dovodi i Brkića postavljajući ga na mjesto zamjenika ravnatelja policije Vladimira Fabera. Mnogi su mu zamjerili što je u to vrijeme imao završenu tek srednju školu što mora da je Brkiću bilo motivom za nastavak školovanja iz rad. Tri godine kasije Brkić privodi kraju Visoku policijsku školu, a u lipnju 2011.godine dobiva diplomu kriminalista. Baš to obilo mu se o glavu nakon što se saznalo da je veliki dio diplomskog rada prepisao iz materijala koje je dobio mentor, premda je Karamarko u to vrijeme tvrdio da Brkić rad nije prepisao već kompilirao, ispostavilo se da to baš i nije tako. U to doba ovaj je bio zamjenik ravnatelja policije u čijim su rukama bila tri značajna sektora. U javnosti se pojavio u vrijeme potrage za nestalom Drnišankom Antonijom Bilić te lova na ubojicu Dragana Paravinju, koji je navodno upravo njemu priznao da je tijelo nesretne djevojke bacio u rijeku. U periodu dok je Brkić sjedio u ravnateljstvu policije sprijateljio se sa zagrebačkjim gradonačelnikom Milanom Bandićem, a zanimljiva je i njegova pozeznica s Karlovačkom bankom, naime, Brkićevi posjeduju niz dionica nekoliko kompanija među kojima i 3809 dionica Karlovačke banke, dok je istovremeno Brkićeva supruga bila suvlasnica manjeg djela tvrke Opatovina projekt koji je Karlovačka banka kreditirala s 142 milijuna kuna za što su se svojedobno interesirali istražtelji zaključivši da se ne radi o kriminalu. U HDZ-u se Brkić intenzivnije angažirao 2011.godine u suradnji s Karamarkom, s kojim je krenuo u pohod na čelo stranke, prilikom čega je zadobio titulu vrhunskog organizatora i terenskog radnika. Karamarko postaje šef stranke, a Brkić se pozicionira kao glavni tajnik nakon čega nastavljaju nizati pobjede na izborima, kako onim europarlamentarnim, tako i na lokalnim izborima. Nacionalni izbori velikim strankama stvorili su problem zbog pojave Mosta, koji na suradnju s HDZ-om ipak pristaje te se nakon toga sastavlja Mostova i HDZ-ova Vlada čijim je šefom imenovan samozatajni poduzetnik Tihomir Orešković. Prvi potpredsjednik Vlade bio je Karamarko, koji je Brkića predlagao za ministra policije, ali bila je to Vlada u kojoj su mostovci diktirali pravila pa taj resor preuzima Vlaho Orepić, što je navodno Brkića dotuklo. Kada je sa čela HDZ-a Karamarko ispraćen zbog niza neugodnih afera, Brkić u stranci ostaje i daje potporu Plenkoviću koji ga se od početka mandata neuspješno rješava pakujući mu afere od Pozajmice, do Zlatnog rata, a ova posljednja s SMS-ovima mogla bi ga dokrajčiti, ne dogodi li se to onda o Plenkoviću možemo progovarati kao o bivšem šefu HDZ-a jer rat koji se protiv njega poveo Brkić sasvim sigurno neće gledati spkojno.