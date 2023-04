PLENKOVIĆ U NOVIM PROBLEMIMA! U opasnosti je cijela država! Potkopava ga njegov mladi lav: Misterij lobija koji pritišću Filipovića

Autor: Iva Međugorac

Otkako je ušao na političku scenu ministar gospodarstva Davor Filipović ne prestaje izazivati pažnju. Sve je krenulo s njegovom kandidaturom na lokalnim izborima u Zagrebu gdje je branio HDZ-ove boje pri čemu se u konačnici baš i nije proslavio. Nije u FIlipovićevom slučaju problem bio samo loš rezultat na zagrebačkim izborima na kojima je po mnogima bio rezervni igrač pokojnog gradonačelnika Milana Bandića, već su problematične bile i njegove brojne izjave zbog kojih je ovaj mladi HDZ-ov lav postajao predmet podsmijeha izazivajući mnoštvo komentara na društvenim mrežama na kojima ga se nastojalo do te mjere diskreditirati da ga se nerijetko prikazivalo kao svojevrsnu karikaturu.

Filipović uživa Plenkovićevu potporu

Bez obzira na to, premijer Andrej Plenković u to je doba čvrsto stajao uz Filipovića kojemu je potom zahvalio na lojalnosti uvodeći ga u svoju Vladu na poziciju ministra gospodarstva gdje je zamijenio aktualnog viceguvernera Tomislava Ćorića. Ministarstvo gospodarstva, posebice sada u kriznim vremenima jedan je od najsloženijih resora, ali Plenković je Filipovića predstavio kao velikog stručnjaka neupitne biografije, što je i inače česta praksa u situacijama u kojima premijer naciji nastoji prezentirati svoje mlade lavove.

Kako je vrijeme počelo odmicati tako se Filipović počeo uvlačiti u žrvanj iz kojeg se teško izvući, pritisak na ministra gospodarstva sve je veći, a to u Vladi izaziva neugodnosti i nove potrese zbog kojih su zabrinuti i u samoj vladajućoj stranci pa i u Plenkovićevom okruženju u kojem se pitaju je li premijer promašio dajući mladom ministru odriješene ruke u ovom kompleksnom resoru.





Da je situacija složena moglo se zaključiti i iz posljednjih medijskih napisa o HEP-u. Naime, iako je premijer dao nalog da se HEP zbog razlike u cijeni struje hitno dokapitalizira, ministar Filipović to je odbio provesti te je time ugrozi likvidnost HEP-a i samom Plenkoviću stvorio probleme i dodatno ga potkopao, premda Filipović smatra da to baš i nije tako. Kako se navodi u prošlotjednom Nacionalu ministar je uvjeren da ga se prisluškuje pa razgovore od povjerenja obavlja u toaletu, no sve to samo je jedna dimenzija ove konfuzne i kompleksne priče s kojom su povezane i Vladine socijalne mjere ograničavanja cijena energenata za kućanstva i poduzeća.

HEP u ogromnim problemima

Te su mjere usvajane u više navrata, a nije tajna i da vrijede više milijardi eura, no znajući za sve to Filipović kontinuirano blokira dokapitalizaciju HEP-a, odnosno realizaciju već pripremljenih investicija što je dovelo do gubitaka od više stotina milijuna eura, a samim time Hrvatska elektroprivreda nalazi se u ozbiljnim poteškoćama s likvidnošću te kasni s plaćanjem različitim velikim dobavljačima. Problematično je ujedno i smanjenje kreditnog rejtinga ove strateški iznimno bitne državne kompanije.

U svemu tome Plenković je nedavno predstavio novi paket mjera koji je opet fokusiran na ograničavanje cijena energenata, a sve to prilično je alarmantno ponajviše zbog Filipovićevih postupaka koji bi mogli narušiti stabilno poslovanje HEP-a što je onda opasno i za kompletno hrvatsko gospodarstvo kojim on kao ministar rukovodi. Upućeni tvrde da Plenković bez obzira na ovu situaciju još uvijek stoji iza Filipovića i to najviše radi toga što mu je pokazao lojalnost na lokalnim izborima u Zagrebu.

Pitanje je međutim koliko će dugo Plenković moći tolerirati ministrovo vrludanje jer je nezadovoljstvo njegovim vođenjem ovog složenog resora sve veće i u stranci, ali i izvan stranke.

Kritike i iz HGK

Nedavno su se tako pobunili investitori u obnovljive izvore energije iza kojih je stala Hrvatska gospodarska komora i turski investitori koji su zainteresirani za Petrokemiji. U Filipovićevom Ministarstvu tvrde kako je on zadnjih nekoliko dana pod ogromnim pritiskom niza lobija, uz napomenu da on na takvo što doista nije navikao, niti je on na takvo što spreman.

Sve je krenulo s pričom o trgovačkim lancima koji nisu pristali priključiti se njegovoj akciji objave cijena niza osnovnih prehrambenih proizvoda, a nastavilo se s HEP-om pa i sa investitorima u obnovljive izvore energije. O samom HEP-u Filipović se oglasio rekavši da će 900 milijuna eura HEP-u biti dostatno za neometano poslovanje i da se cijena plina neće mijenjati s početkom travnja ove godine. Napomenuo je i kako je svjestan medijskih napada na njega te dodao da postoje određene interesne skupine kojima ne odgovara što rade on i Ministarstvo.









Koje su to interesne skupine Filipović nije precizirao, ali takvih teorija o podmetanju, raznim mafijama i interesnim skupinama čiji se identitet ne zna hrvatska se javnost naslušala i od njegovih prethodnika pa je upitno koliko takva objašnjenja u javnom prostoru zaista padaju na plodno tlo. Filipović se po svemu sudeći nastoji prezentirati kao ministar koji radi u interesu građana, to vjerojatno jest i jedan od razloga zbog kojih je progovorio o Vladinoj odluci vezanoj uz pokretanje dokapitalizacije HEP-a u vrijednosti od 900 milijuna eura, i odobrenja dioničarskog zajma toj kompaniji od 400 milijuna eura.

Prema ministrovim riječima taj će se zajam dati tako da se u prvoj tranši po potpisivanju ugovora plati 265 milijuna eura, a u drugoj 135 milijuna eura do srpnja. ‘‘To se sve radi kako bi hrvatski građani imali višestruko nižu cijenu električne energije, od drugih unutar EU te kako bi HEP nastavio neometano poslovati”, izjavio je Filipović napomenuvši i da je donesena odluka da se HEP-u prolongira otplata kredita od 400 milijuna kuna kojega je ova tvrtka lani uzela za punjenje podzemnog skladišta plina u Okoli i 600 milijuna eura kako bi mogao nabavljati sve energente nužne za neometano funkcioniranje domaćeg gospodarstva.

Kada je pak riječ o obnovljivim izvorima energije treba spomenuti da se oni i u službenom programu Vlade za razdoblje od 2020 do 2024.godine spominju sedam puta, a energetska tranzicija čak deset puta.









Analiza neugodna za dva ministra

No, u analizi koju je nedavno objavilo Udruženje obnovljivih izvora energije u Hrvatskoj gospodarskoj komori spominje se niz prepreka na koje nailaze investitori. Tako primjerice podzakonski akti bez kojih niti nema razvoja projekta proizvodnje električne energije kasne i do 430 dana, niz je kontradiktornih propusta, a kako to obično u Hrvatskoj ide predugo se čeka i na ishođenje kojekakvih dozvola. Zato u Komori smatraju da je neophodno sve potrebno za razvoj projekata značajni za zelenu tranziciju objedniti radi nesuglasja i nekoordinacije kod donošenja akata koji se tiču projekta i njihove izgradnje. Riječ je ovdje o velikoj problematici, ali i o ozbiljnim kritikama na račun ministra Filipovića koji se te teme javno nije dotakao već je taj posao prepustio državnom tajniku Ivi Milatiću kako bi ovaj sanirao nastalu štetu.

Za razliku od Filipovića drugi ministar Branko Bačić koji se također kritizira u analizi Komore ipak se oglasio objasnivši kako njegovo Ministarstvo graditeljstva radi na zakonskim izmjenama kojima će se zaista definirati površine na kojima se mogu postavljati solarne elektrane. Kao da svi ovi pritisci na Filipovića sami po sebi nisu dovoljni, on Ministarstvom gospodarstva rukovodi u periodu inflacije i nezaustavljivog rasta cijena za što ministar po svemu sudeći nema adekvatna rješenja.

Umjesto konkretnih rješenja Filipović se ‘kao pijan plota’ uhvatio svoje famozne aplikacije odnosno internetske stranice Kretanje cijena koja bi trebala zaustaviti inflaciju i kontolirati poskupljenja pri čemu dio trgovačkih lanaca cijene svojih proizvoda još nije dostavio. Znakovito je i to da ni Filipović još uvijek javnosti nije dostavio podatke o tome tko je točno sudjelovao na izradi ove stranice i koliko je novca na to utrošeno, umjesto toga on progovara isključivo o dobrobitima ove njegove ideje, koja se doduše u teoriji po trgovačkim lancima i među građanima ne prepoznaje.

Narod je zasićen politizacijom, populizmom i floskulama koje mu se iz Vlade nude, a istovremeno sve gladniji, Hrvati su odavno pali s ruba siromaštva, kada je ova tema u pitanju jedni smo od vodećih u Europskoj uniji i to je sva filozofija o hrvatskom gospodarstvu koje je preuzeo Davor Filipović, dečko koji zahvaljujući premijeru Plenkoviću vodi borbu s vjetrenjačama, odnosno borbu kojoj izgleda nije dorastao.