PLENKOVIĆ U HELSINKIJU: Izrazio zadovoljstvo odnosima Hrvatske i Finske

Autor: Hina

Hrvatski premijer Andrej Plenković i njegov finski kolega Juha Sipila istaknuli su u srijedu u Helsinkiju da dvije zemlje imaju sve razvijenije bilateralne odnose te da zajednički pripremaju program predsjedničke trojke koja će u sljedećih godinu i pol predsjedavati Vijećem EU-a.

“Imali smo vrlo dobre bilateralne odnose i dobar razgovor kako o pitanjima EU-a tako i bilateralnim odnosima. Naše zemlje zajedno s Rumunjskom čine predsjedničku trojku pred kojom je izazovno razdoblje kada se mijenja Europski parlament, Komisija i drugo. Nadam se da nećemo puno ostaviti na stolu za vaše predsjedanje”, rekao je Sipila novinarima nakon razgovora s Plenkovićem, koji u Helsinkiju sudjeluje na kongresu Europske pučke stranke.

Rumunjska, koja preuzima predsjedništvo početkom sljedeće godine, zatim Finska, koja predsjedava u drugoj polovici 2019. i Hrvatska u prvoj polovici 2020. čine predsjednički trio, koji zajedno priprema program za sljedećih godinu i pol dana. Premijer Plenković je također izrazio zadovoljstvo dobrim razvojem bilateralnih odnosa, intenziviranjem kontakata, spomenuvši i uvođenje četiriju izravnih zračnih linija između Hrvatke i Finske tijekom šest mjeseci turističke sezone, što je pridonijelo osjetnom povećanju dolazaka turista iz te zemlje.

“Kada je riječ o programu trojnog predsjedništva, mislim da naši prioteti konvergiraju u pogledu rasta, sigurnosti, migracija, globalnih pitanja, odnosa s jugoistokom Europe, proširenja i zajedničkih napora na završetku pregovora o višegodišnjem financijskom okviru”, rekao je Plenković te izrazio nadu da će pregovori o višegodišnjem proračunu biti gotovo do hrvatskog predsjedanja. “A, ako i nas to dopadne mi ćemo biti spremni”, rekao je Plenković.

Dogovor o sedmogodišnjem proračunskom okviru uvijek je jedno od najtežih pitanja u Europskoj uniji oko čega dugo traju pregovori. Komisija je u svibnju iznijela prijedlog dugogodišnjeg proračuna i izrazila nadu da se to dogovori do izbora za Europski parlament u proljeće sljedeće godine. Međutim, mali su izgledi da će se to i dogoditi. U svakom slučaju nije isključeno ni da se dogovor postigne za vrijeme hrvatskog predsjedanja.Na upit kako se boriti protiv populizma, sve prisutnijeg fenomena diljem Europe, Plenković je rekao da nastoji senzibilizirati hrvatsku javnost za europska pitanja na način da nakon svakog summita pred Saborom govori o zaključcima tih sastanaka.

“Politika moje stranke je vrlo jasna. Pokušavamo predstaviti stvari onakve kakve jesu. Pokušavamo dobiti potporu birača na vrlo jasnom programu bez retorike koja generira strah. Izbori za Europski parlament bit će prigoda za pridobivanje povjerenja birača, prigoda za slanje ohrabrujućih poruka. Postoje različite vrste stranaka, postoje političke stranke i stranke koje mogu vladati, mi spadamo u stranke koje mogu vladati”, rekao je Plenković.

Sipila je rekao da je po tom pitanju najvažnija provedba onoga što stranke obećaju biračima.