Plenković u gabuli: Nećete vjerovati tko mu radi o glavi

Taman kada se učinilo kako se stanje u HDZ-u stabiliziralo te da su se sukobi kojima je javnost svjedočila uoči ljeta stagnirali na medijsku scenu polako, ali sigurno počeo se vraćati nesuđeni ministar gospodarstva Domagoj Ivan Milošević, čovjek koji od političkih ambicija nikada ne odustaje. Da mira nema može se vidjeti i i iz njegovih objava na društvenim mrežama. Bivši potredsjednik Vlade i saborski zastupnik te član Predsjedništva HDZ-a na popularnom je Facebooku iznio vlastite ideje o gospodarskom rastu, porezima i izmjenama zakonodavstv a u našoj zemlji i to svega nekoliko tjedana nakon što je svijetlo dana ugledala porezna reforma koju su javnosti prezentirali premijer Andrej Plenković i ministar financija Zdravko Marić.

”Ako želimo ubrzati gospodarski rast i uvećati nacionalnu konkurentnost, smatram da trebamo primijeniti ova tri pravila:

1. Za svakog novozaposlenog u administraciji, kako na državnoj tako i na nižim razinama, najmanje dva zaposlena moraju otići iz državne službe, bilo u mirovinu ili privatni sektor; s obzirom na nedostatak radne snage, bilo bi bolje i korisnije u privatni sektor;

2. Za svaki novi zakon ili podzakonski akt iz gospodarske sfere potrebno je ukinuti najmanje dva; to će natjerati administraciju na intenzivnu analizu postojećih propisa i ubrzati uklanjanje nepotrebnih;

3. Za svaki novouvedeni porez, namet ili povećanje nekog davanja, nužno je ukinuti ili razmjerno smanjiti neki drugi u dvostrukoj vrijednosti uvedenog;

Ove sam prijedloge u ime Zajednice Poduzetnika i obrtnika HDZ-a uputio vodstvu naše stranke i Vlade”, napisao je na Facebooku Milošević, a ove riječi i prijedlozi sasvim sigurno nisu neznakoviti. Milošević premijeru nije pretjerano simpatičan, a on sam ambicije za preuzimanje vladajuće stranke svojedobno je i javno otkrivao stoga nije nemoguće da se pod krinkom ovih dobronamjernih i revitalizirajućih točaka krije novi udar na prvog čovjeka Vlade i HDZ-a. Tko su Miloševićevi simpatizeri u vladajućoj stranci, teško je reći, no dio članova stranke reći će kako on pripada klijentelističkoj struji HDZ-a. Inače, takvo što ne čudi budući da je riječ o jednome od najbogatijih političara u novijoj hrvatskoj povijesti. Ujedno, valja znati kako je Milošević i ranije bio na distanci s premijerom Plenkovićem te je tako primjerice tijekom glasovanja o smjeni Davora Ive Stiera i Mire Kovača ostao suzdržan, a tu odluku objasnio je u razgovoru na N1 televiziji. ”Snaga HDZ-a je u zajedništvu, a to zajedništvo u 21. stoljeću ne znači jednoumlje”, rekao je Milošević te dodao kako na današnji dan ”između hrvatske države i naroda i ponora stoji samo HDZ.

”Taj ponor znači da umjesto da se 200-300 tisuća mladih vrati u Hrvatsku, da ih još toliko ode. Mi želimo zadržati mlade ljude, i poduzetnike”, dodao je Milošević objašnjavajući da će to postići ubrzavanjem gospodarskog rasta i strukturnim reformama. Zlobnici su te Miloševićeve riječi protumačili kao svojevrsnu kritiku na račun Plenkovića i njegove vlade, ali i na račun Plenkovićeva upravljanja HDZ-om. Inače, Miloševićeva biografija jedna je od najzanimljivijih u hrvatskoj politici.

Naime, premda je završio Medicinski fakultet, tom se strukom nikada nije bavio. Još kao student otvara svoju prvu tvrtku koju je vodio deset godina, sve dok ga sudbina nije predodredila za suvlasnika, a kasnije i vlasnika poznate hrvatske tvornice vatrogasnih aparata Pastor. U međuvremenu je, uz medicinu, završio bledsku školu menadžmenta pa ga je život odveo u poduzetničke vode, a njegov otac Radenko Milošević može se opisati kao jedan od onih koji su se u pravo vrijeme našli na pravom mjestu zajedno s desetak ljudi 1994. kupuje 45 posto Pastorovih dionica, premda njihova ponuda cjenovno nije najpovoljnija. Predsjednik Hrvatskog fonda za privatizaciju koji je prihvatio lošiju ponudu, iako su postojale dvije povoljnije bio je tada Ivan Penić, a predsjednik UO Fonda Borislav Škegro. Milošević junior imao je tada svega 24 godine, a direktorom tvornice postaje šest godina kasnije kada otac na njega prenosi svoje dionice.

Zajedno sa sinom još jednog “velikog” hrvatskog biznismena, Danijelom Šternom, ‘financijskim’ makinacijama posao je većinski vlasnik Pastora i danas ponosno ističe kako je ‘ponosan na ono što se u Pastoru događalo zadnjih desetak godina’ koliko mu je on bio na čelu. Plod njegova rada vidljiv je u imovinskoj kartici koja otkriva da posjeduje stanove vrijedne 20-ak milijuna kuna, a tu su i poslovni prostori te znatan broj poslovnih udjela i dionica u fondovima i trgovačkim društvima. Tu je i 12 garaža, ali i imovina od tristotinjak tisuća kuna te ponešto u eurima.