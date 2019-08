PLENKOVIĆ TALAC NAJMOĆNIJE ŽENE U DRŽAVI: Tko će izvući deblji kraj?

Kada je prije nešto više od pola godine predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović raskinula suradnju sa svojim savjetnicima Matom Radeljićem i Vladom Galićem, postalo je jasno da njezino daljnje političko djelovanje više neće biti isto, jer u tom je trenutku ruku mira pružila premijeru Andreju Plenkoviću, istodobno tvrdeći da ona nije nikakva predstavnica desnice. Tim je činom srušila iluziju svoga biračkoga tijela, ali i navode da će ona stajati pozicije premijera Andreja Plenkovića i postati njegova nasljednica. No, kada je izgladila odnose s Plenkovićem, i kad su sukobi između to dvoje najmoćnijih ljudi u državi gurnuti pod tepih, predsjedničina se suzdržanost prema seriji pogrešnih poteza Plenkovićevih ministara počela odražavati i na njezin rejting, a da ni HDZ nije na dobrom putu,potvrdili su europski izbori na kojima je Plenkovićeva stranka osvojila skromna četiri mandata. Potraga za crnim labudom nije urodila plodom, a u toj stisci otpočela je i predkampanja za predsjedničke izbore na kojoj se ukazalo nekoliko jakih kandidata, ponajprije Miroslav Škoro koji grebe po predsjedničinu biračkom bazenu, a potom i SDP-ov ”predsjednik s karakterom” Zoran Milanović.

Uviđajući tu pojavu, predsjednica sada ponovno naciji servira novi zaokret i povratak staroj, nešto konzervativnijoj politici, nastojeći se, nakon pola godine sklada, udaljiti od Plenkovića i njegova HDZ-a. Sve to u javnosti, među biračima, izaziva konfuziju, jer, s jedne strane, HDZ je stranka koja nema drugog izbora, na predsjedničkim izborima morat će podržati aktualnu predsjednicu, a s druge strane, ni ona nema previše prostora za manevar. Ako želi poboljšati poljuljani rejting, bit će prisiljena kritizirati premijera, njegovu Vladu, ali i poteze HDZ-ovaca koji stoje iza nje u bitki za Pantovčak. Pila se, dakle, okrenula napoko, pa je Plenković, koji je donedavno ucjenjivao predsjednicu najavljujući joj otkazivanje stranačke potpore na predsjedničkim izborima, sada postao svojevrsni predsjedničin talac. Svojom je politikom samog sebe srozao toliko nisko da se pretvorio u predsjedničina pulena koji je javno moli da se kandidira, tvrdeći da je ona kandidatkinja HDZ-a i napadajući njezine izazivače. HDZ je danas stranka koja se svela na to da ovisi o izbornom rezultatu predsjednice Grabar-Kitarović, jer izgubi li izbore, na scenu će izaći svi oni crni labudovi koji mjesecima nastoje rušiti Plenkovića, a neki od njih već su objelodanili svoje planove. Da je i predsjednica nezavidnoj situaciji, potvrdio je njezin zbunjujući nastup tijekom obilježavanja Oluje u Kninu, a i intervju u Hrvatskom tjedniku poput bombe je odjeknuo u javnosti te su ga mnogi protumačili kao lutanje predsjednice koja je u panici i strahu od gubitka izbora. Kako je sama priznala, stranci neće okrenuti leđa, no pitanje je što će u konačnici njezina i Plenkovićeva politika donijeti HDZ-u.