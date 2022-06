‘PLENKOVIĆ ŠUTI O ODŠTETI ZA LOGORAŠE’ Mlinarić Ćipe je ljut: Nigdje se on neće tvrdo postaviti, a znam koji mu je problem sa Srbijom!

Autor: Dnevno.hr

Saborski zastupnik Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić Ćipe komentirao je aktualna politička zbivanja.

Osvrnuo se i na današnji govor predsjednika Zorana Milanovića.

“Puno je prilika propušteno za BiH, tamošnji Hrvati su prepušteni sami sebi, ni Plenkovićeva ni Milanovićeva Vlada o njima nisu brinuli, Ukrajina i Moldavija dobivaju status kandidatkinja, BiH ostaje po strani, potpisujem što je Milanović danas govorio, Plenković misli da uzme tri mandata kada su parlamentarni izbori, kada to ostvari, BiH Hrvati ga ne zanimaju, Zrinjevac, odnosno MVEP ne vodi brigu o njima, to je propust Plenkovićeve Vlade”, smatra Mlinarić.





Plenković još nije odgovorio na pismo o odšteti za logoraše

Slaže se s tezom da Plenković cilja na karijeru u europskim institucijama.

“Nitko ne kaže da on neće otići za 2 ili 4 godine, sve upućuje da je Milanović u pravu što se tiče buduće Plenkovićeve karijere to se vidi u odnosu prema Srbiji, pitanje granica, nestalih, ratne odštete, na zadnjem aktualcu sam mu dao otvoreno pismo, on je samo ustao i rekao da će proučiti i pisano odgovoriti, prošlo je mjesec dana, ništa nije odgovorio”, rekao je u gostovanju na N1 i dodao da Plenković ne sluša ni Gordana Jandrokovića koji mu je čak poslao požurnicu.

“Pitao sam za ratnu odštetu za logoraše u pismu sam naveo sve, da hrvatski logoraši imaju pravo na odštetu. Neće se on nigdje postaviti tvrdo za hrvatske nacionalne interese i zamjeriti se Bruxellesu, a što se Srbije tiče, još veći problem mu je koalicija s SDSS-om, odmah ima problem s Pupovcem”, ocjenjuje Mlinarić.

‘Medved je smokvin list za premijera’

Ne znam što se Milanoviću promijenilo da je tako fokusiran na Hrvate u BiH, to pozdravljam, dodao je. Kratko je komentirao i nedavni slučaj kada je ministar branitelja Tomo Medved čekao na graničnom prijelazu.

“Jadno mi to izgleda od Tome Medveda ako je istina da je tražio sankcije za one koji su radili svoj posao. Vidjet ćemo hoće li netko od djelatnika dobiti kaznu, ja se ne libim reći da je on najveći smokvin list Plenkovićeve Vlade, on progura sve što Plenković hoće”, zaključio je.