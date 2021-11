PLENKOVIĆ STRAHUJE OD MILANOVIĆEVA DOLASKA U VUKOVAR! Moglo bi se dogoditi nešto neočekivano

Autor: Iva Međugorac

Prošle se godine predsjednik Zoran Milanović gostujući u Vukovaru ondašnjim žrtvama poklonio odvojeno od ostalih dužnosnika, no ove godine Milanović u Vukovar stiže izravno u Kolonu sjećanja, tvrde to njegovi suradnici iz Ureda predsjednika, koji ne strahuju od toga da predsjednik u Gradu heroju neće biti dostojanstveno primljen, ni da bi se mogla dogoditi dvostruka Kolona, kao što je to bio slučaj u njegovom premijerskom mandatu.

S obzirom na političke okolnosti, ali i s obzirom na rezultate anketa u predsjednikovom timu uvjereni su kako bi on mogao biti jedna od političkih zvijezda vukovarske Kolone sjećanja, za koju se razumljivo kao i svake godine pripremaju u vladajućim redovima, odnosno u HDZ-u, ali i među suradnicima premijera Andreja Plenkovića koji će također u društvu ministara i istaknutih članova Vlade i ovog 18. studenog prošetati vukovarskim ulicama. I u samom HDZ-u svjesni su kako bi s obzirom na okolnosti, Milanović u Vukovar mogao stići kao dobro prihvaćen gost, no premda formalno kažu kako to takvom događaju i priliči, HDZ-ovci strahuju od toga da bi premijer Plenković slijedom toga mogao ostati u predsjednikovoj sjeni, a to je nešto što bi mu teško palo, posebice kada se zna da ga u Vukovaru ove godine ne dočekuje HDZ-ov gradonačelnik već novi šef Domovinskog pokreta Ivan Penava.

Mada svi formalno zaziru od toga da se Vukovar pretvori u političku manifestaciju, činjenica je da će se ondje zasigurno promatrati i svojevrstan politički aspect, ali i pozicija dvaju vodećih političara u zemlji. U vladajućim redovima svjesni su da se predsjednik svojom retorikom i stavovima približio desnom, pa i braniteljskom biračkom tijelu, te da će to nastaviti činiti i sada u Vukovaru, ali i dugoročno kroz svoju politiku, međutim, u predsjednikovom timu kažu da on u Grad heroj stiže dostojanstveno te da nema namjeru politizirati taj događaj, ali da je svakako otvoren za susrete i razgovore s braniteljima, ali i sa svim ostalim Vukovarcima, koji ga izgleda ove godine očekuju u znatno drugačijem stilu no što je to bio slučaj u vrijeme dok je upravljao SDP-om.