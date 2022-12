PLENKOVIĆ SPREMIO STUPICU VUČIĆU: S europskim glavešinama poručio srpskom vođi da odabere stranu! ‘Uvijek govori o stvarima koje se odnose na Rusiju’

Autor: Dnevno.hr

Predsjednik Vlade i šef HDZ-a Andrej Plenković ovog je utorka u posjetu Albaniji.

Plenković sudjeluje na sastanku na vrhu EU-a – za zapadni Balkan.

Dajući izjavu medijima nakon sastanka , premijer Plenković komentirao je zaključke sastanka,





Dotaknuo se i srpskog predsjednika Aleksandra Vučića oko kojeg je bilo govora na sastanku europskih čelnika.

Mora odlučiti?

“Pozvan je da se Srbija treba svrstavati uz vanjskopolitičko stajalište EU-a, osobito pakete sankcija.

On uvijek govori o unutarnjim stvarima koje se odnose na Rusiju, ali i da osuđuju agresiju na Ukrajinu”, rekao je Plenković.

Ključno je jačati demokraciju i pluralizam, dodao je Plenković.

Osim toga, govorio je i drugim dnevno-političkim temama.

Premijer je prokomentirao pad MIG-a kod Slatine:









“Maloprije sam razgovarao s Banožićem koji se vozi na mjesto nesreće. Oba pilota su živa, jedan je ozlijeđen. Radilo se o redovitom letu, riječ je očito o tehničkom kvaru, ali istraga će utvrditi”, rekao je Plenković.

Dotaknuo se i lažnih prijetnji bombom koje su u ponedjeljak stigle na adrese niza institucija u Hrvatskoj:

“Ministar Božinović je oko toga dao izjave, pokušava se utvrditi odakle je to došlo. Ima ljudi koji očito lažno uznemiruju javnost i za to ih treba kazniti. Sve to doživljavam ozbiljno. Bilo je niz situacija gdje govorimo o ozbiljnim sigurnosnim prijetnjama koje više nisu iznimke, nego kontinuirane”, između ostalog je rekao premijer Andrej Plenković.