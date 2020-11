PLENKOVIĆ SKRIVA BOLAN PORAZ! Nema više vremena: Ovo je veliki HDZ-ov debakl

Od lokalnih izbora dijeli nas manje od pola godine, a premda se o njima intenzivno progovara na domaćoj političkoj sceni, čini se kako osim govorancije dvije najveće stranke još uvijek nisu odlučile napraviti ništa konkretno po pitanju najjačih kandidata.

Da je tome tako vidljivo je na primjeru Zagreba, gdje ni HDZ ni SDP još uvijek nisu istaknuli svojega kandidata koji bi mogao ugroziti dugogodišnjeg gradonačelnika Milana Bandića koji je već debelo zakoračio u kampanju. Vremena za isticanje kandidature sve je manje, a šansa za to da netko ugrozi Bandića paralelno s time sve je manja.

Za to bi ovim dvjema opcijama bila potrebna ozbiljna i ofenzivna medijska kampanja ukoliko uistinu imaju namjeru eliminirati Bandića kojega su afere debelo nagrizle. No bez obzira na njih dugogodišnji šef metropole nije bez šansi, niti se on ima namjeru tek tako predati.

Bandićev entuzijazam ozbiljan je i ne treba ga podcijeniti, s druge pak strane izgleda da su u HDZ-u lokalne izbore u Zagrebu shvatili prilično neozbiljno. U HDZ-u je tek okončan drugi dio njihovih unutarstranačkih izbora koji je startao proljetos, članovi vladajuće stranke izabrali su šefove lokalnih organizacija pa je slijedom tog onu zagrebačku preuzeo Mislav Herman, no po svemu sudeći on nema namjeru konkurirati Bandiću. Herman je u svojim prvim medijskim nastupima nakon izbora vrlo otvoreno priznao kako se suradnja s gradonačelnikom nastavlja, a dok dobar dio javnosti problematizira projekt žičare na Sljemenu, koja polako, ali sigurno stasa u još jednu ozbiljnu Bandićevu aferu Herman u tome ne vidi ništa problematično. Očito je dakle da HDZ nema namjeru ugrožavati Bandićevu poziciju na čelu Zagreba, baš kao što su mu posljednjih godina držali ljestve činiti če to i sada.

Neobičan je to obrat od strane Andreja Plenkovića koji je ljetos nakon parlamentarnih izbora iskazao ambiciju za preuzimanjem čelne pozicije u metropoli, govorilo se i o raskidu suradnje sa zagrebačkim gradonačelnikom, no od toga za sada nema ništa. Ne strahuje predsjednik Vlade više od gradonačelnika zbog njegovih saborskih žetončića, niti Bandić njemu predstavlja saveznika bez kojeg ne bi mogao, no Plenković je kako svjedoče njegovi suradnici uvidio da je zakasnio. Pravog i kvalitetnog kandidata za rušenje Bandića HDZ trenutno u Zagrebu nema, pa je stoga u vladajućoj stranci procijenjeno da je bolje zadržati aktualnog gradonačelnika nego da na čelo grada dođe netko s ljevice, a tu se ponajprije misli na Tomaševića.

Plenković bi stoga zbog vlastite slabosti i ovoga puta mogao izaći u susret dugogodišnjeg zagrebačkom gradonačelniku, koji je u zadnje vrijeme sve zadovoljniji, kako i ne bi bio kada će kako za sada stvari stoje izbore dobiti u drugom krugu po uhodanoj špranci uz potporu svojih starih saveznika.